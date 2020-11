Megnéztük, milyen őszi színekben pompázik az oroszlányi díjnyertes előkert. Házigazdánkkal, Vértesi Andreával beszélgettünk a megfelelő növényválasztásról és arról is, hogyan lehet megóvni őket a hidegtől, még a tél beállta előtt.

– Szép őszi arcát mutatja a kert, bár az elmúlt hetek csapadékos időjárása nyomot hagyott a portán – mondja Vértesi Andrea, aki gyermekkora óta mélyen tiszteli a növényeket. Nagy figyelmet fordít csodakertjére és amint csak ideje engedi gondosan ápolja valamennyi növényét. A fáradtságos munka gyümölcse nyáron beérett. Mint ismert, Andrea és előkertje kapta a „Virágos balkonok, virágos kertek” kiírás elismerését, melyet a Magyar Turisztikai Ügynökség hívott életre. Akkor Borbás Marcsi átadta neki személyes elismerését, és néhány ötlettel is ellátta az oroszlányi házigazdát. De ne siessünk ennyire előre!

– Körülbelül hetven mediterrán cserje költözik a kertből egy fűthető teleltetőbe, hiszen fagy­érzékenyek. Például a kefefa, a babércserje, a leanderek vagy éppen a hortenziák – meséli Andrea, aki elmondta azt is, hogy férjével minden évben elmennek Fehérvárcsurgóra, az európai növények kiállítására. Egyrészt kiváló program, másodsorban felér egy hiánypótló körúttal is, hiszen sosem térnek haza üres kézzel. Legutóbb például egy különleges kínai mamutfenyőt és gímpáfrányt vásároltak az erdei pajzsika – a köznyelvben páfrány – mellé. Számos növény viszont jól tűri a hideget. Például a télálló angol- és parkrózsák. Vagy van itt szarkaláb is, ami az idén már szebb arcát mutatja.

Mit sem ér a kert díszek nélkül. Andrea olyan miliőt teremt, mely minden évszakban megállja a helyét. Jelenleg az őszi dekoráción a sor, a dísztökök és a mécsesek kerültek előtérbe. Az árnyékoló is díszített. A kerti tóban hangulatos madárformájú vízköpő működik. Nagy hangsúlyt kap a környezettudatosság is. Andrea és férje tudatosan használják a fém vagy a természetes alapanyagú kiegészítőket, a műanyagokkal szemben. Továbbá a vegyszerezésre is gondosan ügyelnek. Legalábbis a három szálkásszőrű tacskóért biztosan, melyek nemcsak a házat, hanem a kertet is őrzik.

– Nálunk megdőlni látszik a mondás, hogy kutya vagy kert. Nálunk egyszerre van mindkettő. Legalább a vakond elkerül bennünket – nevet fel Andrea. Mint mondta, férjével a jobb félni mint megijedni szabályt követik és előre gondoskodtak arról, hogy az ebeknek eszük ágába se jusson felásni a kertet. – Jórészt kaspóban tartjuk növényeinket, így óvjuk őket és könnyebb a teleltetés is – feleli kérdésünkre Andrea, mikor az állatok jó magaviselete felől érdeklődünk.

Megtudjuk, hogy Borbás Marcsi, országosan ismert televíziós műsorvezető tippjeit megfogadva a meztelencsigák elleni védekezés is kitűnőnek bizonyul az oroszlányi portán. Miként Andrea, ő is esküszik a természetes vegyszerekre és megsúgta azt is, mely növények kevésbé kedveltek a csigák számára, amik szépen sorban ültetve remek „riasztófegyverré” válnak. Andrea szavait érdemes megfogadni, ha kertészkedésre adjuk fejünket. – A szellőrózsa, a hortenzia és a begónia nagyon hálás és dekoratív évelők – zárta szavait a mesekert tulajdonosa.