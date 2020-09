Díjjal jutalmazták a császári polgármester balkonját

Gyerekkora óta a kertészkedés a hobbija Beke Gyöngyinek, Császár polgármesterének. Mint megtudtuk tőle, még a nagymamájától leste el a virágok gondozásának titkát, 25 éve pedig már saját kertjét nevelgeti. Munkáját most díjjal is jutalmazták.

Tavasszal virágba borul a bakonyaljai település. A falu közterületeire több mint kétezer tő palántát ültetnek ki minden évben. A virágosítást Beke Gyöngyi, a község polgármestere irányítja. Nemcsak ő tervezi meg a kihelyezett virágok fajtáját és összeállítását, de bizony kapát is ragad és a közmunkásokkal közösen ülteti el a palántákat.

Munkájuknak köszönhetően Császár már háromszor nyert díjat a Virágos Magyarország pályázaton. Idén viszont a járványügyi helyzet miatt nem hirdették meg a faluk versenyét, azonban egyénileg lehetett jelentkezni: a legszebb balkonkert és a legvirágosabb előkert kategóriában várta a zsűri a fotókat.Beke Gyöngyi mind a két kategóriában szerencsét próbált, végül a balkonjáról készült fotóval sikerült elnyernie a közönség díjat. A polgármester elárulta, hogy számára a kertészkedés jelenti a kikapcsolódást.

– Korábban tanárként, most pedig polgármesterként is sokszor csak hónapok, esetleg évek múltán jelentkezett a munkám eredménye. Azonban a kertészkedés egy olyan tevékenység, aminek azonnal van látszata. Ha például lenyírom a füvet, vagy elültetem a palántákat, máris elégedetten pihenhetek meg a szép, gondozott környezetben. Ráadásul a nyugodt munka, a színpompás virágok és a velük kialakított békés környezet a napi feszültség levezetésében is nagyon sokat segít – árulta el a polgármester.

– Minden tavasszal megtervezem, hogy milyen virágokkal fogom beültetni a kertet és a balkont. Volt például amikor egy szín különböző árnyalataiban pompázott az összes virág. De úgy gondolom, hogy a szépen gondozott virág minden formában és társításban szép. Ehhez jönnek még az évszaknak megfelelő kiegészítők is. Egy szép paddal, vagy fotellel pedig egy hangulatos pihenőhelyet alakíthatunk ki magunknak – vélekedett a hobbikertész, aki rengeteg pozitív visszajelzést kapott a helyiektől és ismeretlenektől is a verseny alatt.

– Több helyben élő is megjegyezte, hogy a balkonomért kapott díj kicsit olyan, mintha Császár is kapott volna elismerést – mondta a polgármester, aki fejben már az őszi dekorációt tervezi.