Díjjal ismerték el az esztergomi egészségügy két közkedvelt orvosának munkásságát

Az esztergomi és környékbeli lakosság körében hosszú évtizedek óta ismert és kiemelkedő módon tisztelt két orvos kapta az idei Gönczy Béla-díjat a királyváros szeptember 17-ei képviselő-testületi ülésén. Az Esztergomi Gyógyításért” kitüntetést dr. Zámbori János nőgyógyász, sebész és dr. Ámon György fogorvos vehette át a Bottyán palota nagytermében.

A testületi ülés első perceiben megtartott díjátadón elsőként Kanász Gábor, a Vaszary Kolos Kórház főigazgatója méltatta dr. Zámbori János életútját. Mint egy ponton fogalmazott: „Zámbori János nemcsak a szakmában jeleskedett, újdonságkeresése, kalandvágya a sporttevékenységben is megmutatkozott, sárkányrepült – néha le is esett, de ez nem szegte kedvét. Később a kerékpározás, tenisz segített kiváló kondíciója megtartásában. Mozgalmas életéből a családszeretetet sem hagyhatjuk ki, két fia és egy lánya van, legidősebb fia orvos. Nyugdíjkorhatárt elérve tovább dolgozott az osztályon egészen 70 éves koráig, 2008-ig, hozzá kell azonban tenni, hogy a 70 év csak az irataiban volt olvasható, rajta nem hagyott nyomot. Jelenleg is aktív, Dorogon folytat magánrendelést. Betegei szeretik, keresik.”

Kanász Gábor közismert humorérzékét villantotta fel, amikor a méltató beszédet követően azzal lépett a dr. Zámborihoz, hogy ő külön ajándékot ad neki ebből a jeles alkalomból, mégpedig a koronavírus-járvány idején sokat emlegetett D-vitamint, ez esetben egy jó dobozzal.

A másik kitüntetettről Tordainé Vida Katalin önkormányzati képviselő beszélt. Ő egyebek mellett így beszélt: „Ámon György szakmai munkáját mindig nagy igényességgel és alapossággal végezte. Közeli és távolabbi munkatársai szakmai tudása mellett tisztelték egyenességét, következetességét. Munkabírása, betegekkel szembeni empátiája volt híres. A fogorvosi feladatok ellátásán felül fontos megemlíteni azt is, hogy fogorvos jelölteket igen magas szakmai színvonalon és nagy türelemmel oktatta a szakma fortélyaira. A praktizálást betegei megelégedésére nyugdíjba vonulásáig folytatta.”

Az elismerések átadása után a díjazottak közös fotózásra álltak össze, az előírások miatt maszkban, ami tulajdonképpen orvosoknál mindennapos viselet.