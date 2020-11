Digitális oktatásra álltak át a középiskolákban a kormány újabb intézkedései alapján. A digitális oktatásról a súri 16 éves Vachtler Ágnes, a kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium 10. osztályos tanulója mesélt.

Tavasszal az első hullám idején minden oktatási intézményben digitális tanrendre álltak át. Ágnes elárulta, hogy akkor ez meglepetésként érte a diákokat és a tanárokat is, de hamar belerázódtak az új rendbe.

– Az elején még kicsit örültünk is az új helyzetnek, hogy otthon maradhatunk, azt hittük több szabadidőnk lesz, lazább lesz az oktatás. Azonban ahogy teltek a hetek rájöttünk, hogy így még keményebben kell tanulnunk, ráadásul a barátainkkal sem találkozhattunk személyesen. Már annak is hiányzott az iskola, aki egyébként nem szeret tanulni – emlékszik vissza a tavaszi időszakra Ágnes, akinek édesanyja, Renáta elárulta, hogy kicsit már aggódott is akkor a lányáért.

– Egy kamasznak ingerekre van szüksége, társaságra, programokra. Ehelyett hónapokig be volt zárva a családjával a házba. Csak interneten, vagy telefonon tudott beszélgetni a barátaival. A viselkedésén is egyre jobban látni lehetett, hogy nem érzi jól magát – mesélte Renáta.

Ágnes azt is elárulta, hogy hiába tartották meg az órát a tanárok online, a tananyaggal mégsem tudtak jól haladni.

– A tanáraink ugyanúgy leadták a 45 perces órákat. Próbálták minél interaktívabban tartani, kérdezhettünk, illetve láttuk, hogy mit csinál az októ a számítógépén. Azonban sokan nem tudták így sem követni a tananyagokat ezért külön tanulócsoportokat alakítottunk ki. Így bárkinek volt lehetősége segítséget kérni, ha valamiben elakadt. A szeptemberi iskolakezdés azonban így is azzal kezdődött, hogy próbáltuk behozni a lemaradást – magyarázta a fiatal diáklány.