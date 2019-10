Digitális Közösségi Alkotóműhelyt adtak át a fellneres diákok számára Tatabányán

Az alkotóműhely az intézmény tanulói mellett kiváló lehetőséget biztosít a térség iskolásainak, hogy segítse az ott tanulókat a pályaválasztásban.

Digitális Közösségi Alkotóműhelyt adtak át a TSZC Fellner Jakab Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Általános Iskolájában szerdán délután. Az informatika, a robotika, a programozás mellett a szakképzésben oktatott hagyományos szakmákat is kipróbálhatják itt majd az intézmény tanulói és az érdeklődő diákok.

Az ünnepi ceremónián Bardon Mónika igazgató köszöntötte a megjelenteket, majd Berczellyné Nagy Marianna, a Tatabányai Szakképzési Centrum igazgatója beszélt A Te szakmád a Te jövőd elnevezésű projektről, amely 543 millió forintból valósult meg. Az igazgató kifejtette: a di­gitalizáció mellett komplex tudásra épít a műhely, ahol több ágazat képzésében résztvevők mélyíthetik el gyakorlati tudásukat.

Pákozdi Szabolcs, a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara foglalkoztatási és képzési tanácsadója kiemelte: a megyében 13,8 százalékkal emelkedett az ipari termelés. A gazdaság élénkülése is mutatja, hogy egyre nagyobb az igény az alapszakmákban is a jó szakemberekre. Az élményalapú tanulással pedig gyakorlati ismeretekhez juthatnak a diákok. Az oktatás ma átalakulóban van, egyre nagyobb teret kap – a most átadott műhelyben is – a digitalizáció.

Schmidt Csaba polgármester hozzátette: az alkotóműhely legnagyobb erénye, hogy a gyakorlati tudásra tehetnek szert 21. századi technikával a fiatalok. Bencsik János országgyűlési képviselő kiemelte: a jövő nem a mennyiségi, hanem a minőségi munkavégzés felé tereli a fiatalokat. Ehhez nyújt kitűnő teret a műhely.