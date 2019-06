Gerincvelői izomsorvadásos Daniért tartott előadást a Tatabányán a néprajzkutató

Gerincvelői izomsorvadásban szenvedő Bazsó Dánielért gyűlt össze a közönség a Jókai iskolában. Az előadó személyesen is ismeri Danit és családját.

Viking gyerekek címmel tartott előadást a Bánhidai Jókai Mór Általános Iskolában Erdélyi-Nagy Noémi néprajzos, bölcsész. A program különlegességét az adta, hogy egyben adományokat is gyűjtött egy tatabányai kisfiú, Bazsó Dániel gyógyítására, és ezzel csatlakoztak a Most, mint soha – Daniért címmel az interneten is meghirdetett akcióhoz. A kisfiú gerincvelő izomsorvadásban szenved. Állapota kezelésekkel, terápiákkal jelentősen javítható. Ezeknek azonban igen magas a költsége, ezért országos összefogással próbálnak különféle módon segíteni a kisfiú családjának.

– Édesanyám itt tanított, és egy iskolába jártam Dani édesapjával. Korábban már több különféle megmozdulást, jótékonysági akciót szerveztek. Sportolók mellett a szépségiparban dolgozók közül is voltak, akik felajánlották egy-egy napi bevételüket. Hiszek a társadalmi összefogás erejében, ezért hirdettük meg ezt az előadást – mondta Erdélyi-Nagy Noémi.

Az izlandi egyetemen is tanuló előadó arról beszélt, hogy a szágák, vagyis az izlandi középkori irodalmi alkotások miként ábrázolják a korabeli életet, a mindennapokat, ezen belül a szülők és gyerekek kapcsolatát. Kiemelte: edzettebb társadalomról volt szó ugyan, de fontos volt a család, a szeretet.