Dalolva vitték messzire Epöl jó hírnevét

Nagyszabású rendezvénnyel ünnepelte fennállásának harmincadik évfordulóját a közösségi házban az Epöli Búzavirág Népdalkör. A kórus tagjai énekszóra vonultak színpadra, majd a köszöntő után személyesen is bemutatták a tagokat. Az ünnepségen Tácsik Attila polgármester méltatta a dalkört, hiszen az elmúlt három évtizedben számtalan dalostalálkozón képviselték a települést.

Szatai Gyuláné 1999. szeptember 30-tól ideiglenes jelleggel vette át a dalkör vezetését. A nyugdíjas pedagógus akkor úgy gondolta, ha jön nála alkalmasabb, akkor átadja az irányítását. Azóta húsz év telt el és jelenleg is az ő vezetésével készülnek a fellépésekre. Idén március 15-re meghívást kaptak a XXV. Bakonyi Amatőr Népművészeti Fesztiválra.

Ászárra utaztak, ahol nagy sikert arattak a műsorukkal. A fellépéssel kapcsolatban elmondta, hogy hatalmas megtiszteltetés volt, hogy őket kérték fel arra, hogy szerepeljenek az 1848–49-es forradalom és szabadságharc áldozatának sírjánál. Bár ömlött az eső, rendületlenül énekelték az Isten áldja meg a magyart című éneket.

Az elmúlt három évtized bővelkedik sikerekben, hiszen a KÓTA- Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége- által szervezett országos szintű minősítő versenyeken többször ezüst fokozatot szereztek, 2007 pedig arany minősítést szereztek. A Vass Lajos Népzenei versenyeken is több alkalommal megfordultak, melyeken eddig összesen két ezüst és hat arany fokozatot zsebeltek be. 1999 óta 21 dalcsokrot tanultak meg és a lakosok bíznak benne, hogy a dalkör még sokáig gazdagítja a község kulturális életét.

Múltidézés

A népdalkör különleges műsorral kedveskedett a közönségnek, melyben felidézték az elmúlt 30 év eseményeit. Szatai Gyula mesébe foglalva idézte fel az énekkar létrejöttét, majd a fontosabb mérföldköveket. Néhány emlékezetes kirándulásról is beszámoltak: a tagok tavaly Felcsúton is jártak, ahol megtekintették a Makovecz Imre Kossuth- és Ybl Miklós-díjas magyar építész által tervezett stadiont, valamint a világhírű zsámbéki lámpamúzeumot is.