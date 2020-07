Dágon a helyiek összefogással és együttműködéssel győzték le a koronavírust

A járvány után visszatért az élet a megszokott, normális kerékvágásba Dágon is: már készülnek a művelődési ház belső felújítására, valamint a multifunkciós sportpálya építésére is, melyet a sportolni vágyó lakosok is használhatnak majd.

Dág életében is átmeneti változásokat eredményezett a koronavírus-járvány. A veszélyhelyzet elrendelése után Steiner Tamás polgármester levélben tájékoztatta a lakosságot az ezzel kapcsolatosan meghozott helyi döntésekről, valamint az önkormányzat segítségét ajánlotta fel az arra rászorulók részére. Az önkormányzat igyekezett felkészülni, ezért szükséges mennyiségben vásároltak fertőtlenítőszereket az intézmények részére. Beszereztek egészségügyi maszkokat is, melyeket térítésmentesen juttattak el azon lakosok számára, akik igényüket jelezték. Emellett jó érzés volt megtapasztalni, hogy a civilek is összefogtak és készítettek maszkokat a helyi lakosság részére. A veszélyhelyzet ideje alatt az idősek felügyelete, ellátása is a korábban megszokottól eltérő feladatként jelent meg a település életében. A hivatal dolgozói igény szerint a lakosoktól kapott lista alapján bevásároltak a nyugdíjasoknak, az árukat pedig házhoz vitték. Emellett számlákat fizettek be helyettük a postán és elvitték nekik a gyógyszereket a patikából. Bár az intézmények zárva tartottak, az óvodában a szülői igényeket figyelembe véve, gyermekfelügyeletet tartottak az óvónők. Az első hetekben még kevesen, később egyre többen éltek a szülők és egyben a családok helyzetét megkönnyítő lehetőséggel.

A hivatalos adatok alapján senki nem kapta el a fertőzést Dágon, és többségében csak a külföldről hazaérkezők kerültek karanténba. Érezhető volt, hogy mindenki igyekezett az elővigyázatosságot szem előtt tartani. A lakosság fegyelmezett és együttműködő volt, amiért az önkormányzat nevében a polgármester köszönetét fejezi ki az itt élő embereknek. Működött az ügyeleti rendszer A járványveszély ideje alatt szünetelt a személyes ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban, de a bevezetett ügyeleti rendszerben a szükséges szolgáltatások így is elérhetőek voltak. A kollégák otthonról dolgoztak, de a falu működtetése, a kötelező feladatok ellátása a nehéz hetekben is zavartalan volt. Megtudtuk azt is, hogy Steiner Tamás polgármester is minden nap bement a hivatalba, hiszen az egészségügyi védekezéssel, vagy a közterületek karbantartásával kapcsolatos ügyeket a járvány idején is meg kellett oldani. Mostanra az összes községi intézmény újra megkezdte a működését, de az elővigyázatosságra, illetve a szükséges szabályok, egészségügyi ajánlások betartására mindenütt figyelnek. Megújul a művelődési ház Ősszel valósulhat meg a művelődési ház belső felújítása, melyre a Magyar Falu Program keretében nyert támogatást a település. Az 1930-as években épült ingatlan állapotában a felszívódó talajvíz jelentős állapotromlást idézett elő az elmúlt évtizedekben. A külső homlokzatot több mint egy évtizede ugyan felújították, azonban mostanra a belső felújítás, a talajvíz elleni szigetelés is aktuálissá vált. A projekt keretében elvégzik ezt a munkát, valamint új aljzatburkolatot kap a nagyterem, a melegítőkonyha és a vizesblokk is.

Mint megtudtuk, a felázott falakat újravakolják és kicserélik a belső fa nyílászárókat is. Az elnyert összegből 15 millió forintot költenek a renoválásra, 2 milliót pedig eszközbeszerzésre fordítanak.