A komáromi cukrász elárulta, hogyan született a közönségkedvenc rozmaringos fagyija

Sztaracsek Ádám, a komáromi Jánoska Cukrászda fiatal cukrásza újabb elismerést zsebelt be. Ezúttal az Év fagy­laltja versenyen lett közönségdíjas a rozmaringos-fehér csokis vilmoskörtéje.

Rendkívül sikeres évet tudhat maga mögött a Jánoska Cukrászda fiatal tehetsége, Sztaracsek Ádám, aki 2018-ban megnyerte az Országtorta-versenyt a Komáromi kisleány fantázianevet viselő tortájával, emellett pedig az Év fagylaltja megmérettetésen Hunyadi gesztenyése közönségdíjat érdemelt ki. Most ismét díjat zsebelt be: az Év fagylatja országos cukrászversenyen és fesztiválon a közönségdíjat és Szombathely különdíját is kiérdemelte rozmaringos fehér csokis vilmoskörtéjével. Az elmúlt időszakban nemcsak a neve lett ismert országosan, hanem a cukrászda is keresettebb lett a vásárlók körében. A fiatal cukrász elmondta, hogy a rangos elismerések mögött rengeteg munka van.

– Kicsit elfáradtam – mondta Sztaracsek Ádám, majd hozzátette: a nagy hajtás, a sok idegeskedés és koncentrálás kimerítette, úgy érzi, pihennie kell. Azonban az elmúlt időszakban sem tétlenkedett, hiszen idén is elindult az Országtorta-versenyen, egy málnás-karamellás-mandulás és egy gesztenyés-áfonyás variációval, de most nem sikerült döntőbe jutnia. Emellett sokat gondolkozott azon is, hogy idén is megmérettesse magát az Év fagylaltja versenyen, végül sok hezitálás után belevágott.

– Egy csokoládés-körtés fagy­laltot készítettem, de nem ízlett, így a nevezés előtt egy nappal úgy határoztam, mégsem indulok. Majd korán lefeküdtem, de nem tudtam aludni, felkeltem és átírtam a receptet. A csokoládét, fehér csokira cseréltem, és egy kis rozmaringot is csempésztem bele. „Lepróbálni” már nem tudtam, azonban az utolsó pillanatban mégis úgy döntöttem, hogy indulok a versenyen – emelte ki Sztaracsek Ádám.

– Három kategóriában lehetett nevezni, a kézműves fagylaltok mellett voltak úgynevezett mentes fagylaltok és „összecsaptak” az alapanyag-készítők is. Összesen 56 fagylalttal neveztek, jómagam a kézműves fagylalt kategóriában indultam – részletezte a cukrász.

Sztaracsek Ádám az elmúlt időszakban rengeteg időt szentelt arra, hogy technikáját és az ízeket javítsa. Amikor teheti, tökéletesíti a pultban kapható fagylaltokat és folyamatosan képezi magát.

– Nemrég vásároltam egy mechanikus homogenizátort és egy robotfőzőt is, amelyek mind nagy segítségemre vannak abban, hogy mindig finomabb és finomabb fagylaltok kerüljenek a pultba – fogalmazott a cukrász, aki kitért arra is, hogy idén több megmérettetésen nem indul, idejét a fagy­laltok tökéletesítésére, pihenésre és elsősorban családjára fordítja. Azt, hogy jövőre újra indul-e az Országtorta-versenyen, még nem tudja.