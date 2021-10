Csudijó nap Komáromban: gólyalábas felvonulás és vásár várta a családokat

Gólyalábas felvonulás, vásári forgatag, kézműves foglalkozások várták azokat a családokat, amelyek ellátogattak a Csudijó Egyesület székhelyére.

Lipka Nóra, az egyesület egyik vezetője elmondta, hagyományteremtő szándékkal szervezték meg az Őszi forgatag elnevezésű eseményt, amelyre helyi kézműves árusok is meghívást kaptak. Emellett szerették volna azt is megmutatni, milyen szép a világ ősszel is. A délelőtt folyamán Horsa István és bandája zenélt, majd a Babos Bábos Társulat érkezett, a kisebbek nagy örömére előadták A három kismalac című mesét. Egész napos program volt a kolbászka- és kürtőskalács-sütés, valamint a kézműves foglalkozások.

Kora délután gólyalábasok érkeztek a Csudijó Egyesület udvarára, akikkel a gyerekek rövid sétát tettek Szőnyben. A Tűzfészek Társulat gólyalábasai zsonglőrködéssel is elkápráztatták a kicsiket. Később a Flopp zenekar lépett fel, a csapat jazzdallamokkal szórakoztatta a közönséget. Ezt követte a tombolahúzás, amelyre értékes, praktikus nyereményeket kaptak a szervezők a felajánlóktól.

Szarkáné Kis Katalin, az egyesület másik vezetője arról beszélt lapunknak, a résztvevők olcsón elvihető könyvek között is „turizhattak”, valamin becsületkasszás használtruha-vásár is rendelkezésre állt azoknak, akik őszi, téli ruhákat szerettek volna. A kert végén jurtát is felállítottak, ahol hagyományőrzők mutatták meg a fiataloknak a honfoglaló magyarok mindennapjait, felszereléseiket. A résztvevők arról is sok ismeretet elsajátíthattak, milyen fegyvereket használtak eleink, de öltözködésükről és étkezésükről is szó esett. A napot a tűzzsonglőrök előadása zárta.

A nap során fontos témakör volt a vásározásé, ezért is hívtak meg erre az alkalomra Komárom és környékéről őstermelőket. A vásári hangulatban a termékeiket is népszerűsíthették. A teljesség igénye nélkül: érkeztek tex­tilesek patchworkterítőkkel, táskákkal, gyerekruhákkal. Egy hölgy pedig saját készítésű textilbabáit árulta. Ottjártunkkor láthattuk azt is, hogy a háztáji finomságokból sem volt hiány. Kecskesajtot is lehetett vásárolni, Szőnyből házi tojással, édesburgonyával érkezett egy fiatal pár, akik maguk termesztik és árulják mindezt. Házi kenyerek közül is lehetett válogatni, de a méz és a homoktövis is szerepelt a kínálatban.