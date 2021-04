Csónakokat is bevetettek az önkéntesek a Szőnyi-szigetek megtisztításában

Ismét kitakarították a szőnyi Duna-partot a Kisvárosi Önkéntes Szemétszedők (KÖSZ), mintegy 10 köbméter hulladékot gyűjtöttek össze. A munkában egy pályázat segítségével beszerzett eszközök is segítségükre voltak.

A Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv részeként meghirdetett Tisztítsuk meg az országot! projekt keretében adott le pályázatot és részesült pozitív elbírálásban az egyesület – tudatták a KÖSZ tagjai Facebook-oldalukon.

– A pályázat jóvoltából mintegy 800 ezer forintot nyertünk el, amit eszközbeszerzésre, hulladékelszállításra és tanösvénytáblák kihelyezésére fordíthatunk – ismertette a részleteket Fehér Dávid.

A KÖSZ elnöke arról is beszélt, hogy az információs táblákat a Szőnyi-szigeteken helyezik el. A jelzések, a területen gyakran fellelhető folyami hulladékok megfelelő kezelése mellett, a környezetszennyezés megelőzésére, valamint a helyi élővilág sokszínűségére hívják fel a figyelmet. A társaság az önkormányzattal együttműködve a jövőben hulladéktároló edényeket is telepít a szigetre.

A tavaly novemberben alakult KÖSZ rövid időn belül nagy népszerűségre tett szert a komáromiak körében, hiszen számos alkalommal szerveztek már környezetvédelmi akciókat a koppánymonostori és szőnyi városrészekben, valamint a belvárosban is. Mivel a Szőnyi­szigetek jelenleg nem közelíthetők meg szárazföldön, az önkéntesek csónakokkal, kenukkal keltek át a partról, és így szállították el az összegyűjtött szemetet. Ebben a Komáromi Szabadidős Vízitúra és Úszás Klub Egyesület tagjai segítettek nekik, akik már nem először működtek közre a szemétszedéskor.

Fehérvári Dávid több alkalommal is hangsúlyozta, a járványügyi szabályokat szigorúan betartják. Ezért ez utóbbi alkalmakat nem is hirdették meg nyilvánosan, hogy elkerüljék a tömeges megjelenést, ezzel is biztosítva a megfelelő távolság betartását. Bíznak benne, hogy a következő hónapokban úgy alakulnak a járvány­ügyi szabályok, hogy minél többen csatlakozhassanak hozzájuk, és még több területet tisztíthassanak meg a hulladéktól. Ez alkalommal 40, 240 literes zsákot pakoltak meg, azaz körülbelül 10 köbméter hulladéktól tisztították meg a szigetet. Így a pályázatukban foglalt vállalásaik első szakaszát már teljesítették.