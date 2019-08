Elkezdődött a Csónakázó-tó és környéke felújítása

A napokban megkezdődik az építkezés a Csónakázó-tó övezetében. A felújítás várhatóan több ütemben zajlik majd.

A környék fejlesztésének kivitelezéséről tartott sajtótájékoztatón Schmidt Csaba polgármester elmondta, a Gerecse és a Vértes gyönyörű természeti értékei belopakodnak a város közepébe, igazi zöld szigeteket képezve élhetővé, széppé téve Tatabányát. Kiemelte, ahhoz, hogy a zöld terek igazán használhatóak legyenek és magukénak érezzék a helyiek, fontos, hogy folyamatosan megújítsuk ezeket.

– A parkok felújításai területén nemrégiben négy nagyobb beruházás is történt. A Május 1. park rendbetételével kezdtük, majd folytattuk a Ligeti-tó környezetének rendezésével, ezután két kisebb parkot alakítottunk ki Alsógallán, most pedig ötödikként a Csónakázó-tó európai uniós forrásból történő megújítására mintegy 860 millió forintot fordíthatunk – tette hozzá a polgármester.

– Utoljára a millennium idején zajlott a Csónakázó-tónál felújítás. A jelenlegi nagyobb léptékű fejlesztés lesz, két híd épül a tó megközelítésére, kialakul egy új játszótér a kisgyermekek számára, a gördeszkások és a bicósok pedig a park egy másik részét használhatják majd. Mindezek mellett egy kávézó nyílik, valamint egy napozóteraszt is kialakítanak a kivitelezők – hangsúlyozta a polgármester. Mint megtudtuk,a kávézó épülete mellett helyet kap a szabadtéri színpad is, emellett piknik-pavilonok és mosdók is helyet kapnak a területen.

Bencsik János, a térség országgyűlési képviselője elmondta, hogy már régóta tervezik a Jubileum park és a Csónakázó-tó összekötését.

– Az önkormányzat által néhány évvel ezelőtt elfogadott integrált városfejlesztési stratégia jó keretet biztosít arra, hogy a pályázati lehetőségekkel okosan és bölcsen élve, mérlegelve a lehetőségeket, egymáshoz illeszkedő fejlesztések sokasága valósuljon meg – fogalmazott a képviselő.

A munkálatokról a kivitelező cég képviselője, Papp Balázs beszélt. Elmondta, hogy az elkövetkezendő napokban megkezdik az építkezést, azonban a park továbbra is látogatható lesz. Összesen hat ütemre osztották be a munkálatokat, amelyből kettő az új hidak építése lesz.

– Természetesen a baleset-megelőzésre is nagy hangsúlyt fektetünk, táblákat helyezünk ki, és jelezzük az építkezés pontos menetét, valamint azt, hogy a látogatók mikor, mely részét használhatják majd a parknak. Az első ütem a játszótér környezetét fogja érinteni. A játszóelemeket a munkálatok alatt a város más pontjaira helyezzük át ideiglenesen, egy része a Paradicsomkertbe kerül, míg a másik a Gál lakótelepre – tette hozzá Papp Balázs.