Csipkerózsika-álmot igyekszik megtörni öt év alatt Esztergom polgármestere

A városban régóta húzódó és álló beruházásokról, esetleg újranyitó moziról és Esztergom térségbeli vezető pozíciójáról beszélt portálunknak Hernádi Ádám.

– Hogy indult neki ennek az öt évnek? Milyen tervekkel vette át a stafétát?

– Amikor beléptem a hivatalba, elővettem a programot és úgy ültem le az asztalomhoz, hogy ezt végre fogjuk hajtani. Sok olyan fejlesztésre van szükség, ami az esztergomiaknak létfontosságú. Lépésről lépésre haladunk.

– Mit gondol, mit várnak az esztergomiak az új polgármestertől?

– Hogy a várost fel kell ébreszteni a Csipkerózsika-álomból. Ezt a fejlesztéseken keresztül lehet megtenni. Azt szoktam mondani, hogy nekem 29 ezer főnököm van. Esztergomért felelős vagyok. Ezt a hozzáállást igyekeztünk bemutatni a járványhelyzetben is.

– A Dunakanyar fővárosaként aposztrofálja Esztergomot. Mit takar ez a pozíció?

– Mely más település lehetne a Dunakanyar fővárosa? Esztergom a magyar kereszténység központja, büszkék lehetünk és vállalhatjuk ezt a „címet” kulturális és történelmi értelemben egyaránt. A turizmuson keresztül lehet megfogni az idelátogatókat. Ez persze nem megy egy jól működő városi gazdálkodás nélkül. A ciklusom elején a Suzukival, és a kis- és középvállalkozások képviselőivel is felvettem a kapcsolatot, hogy működjünk együtt a város érdekében. Túl a turisztikán, regionális központtá kell, hogy váljon Esztergom.

– Ez határon túl is erős pozíciót jelenthet az Ister Granum régión belül?

– A párkányi polgármesterrel is nagyon jó a kapcsolatunk, amelyet lehet még szorosabbra fűzni. Egy határon átnyúló pályázati lehetőséggel élt is a két város, így valósult meg a közösségi kerékpárprogram.

Ideje a tettek mezejére lépni

– Néhány hete Orbán Viktor látogatást tett Esztergomban, amelyről ön a Facebook-oldalán egy jelentőségteljes mondatot is írt. Mi hangzott el a beszélgetésen?

– Esztergomban volt a Fidesz elnökségi ülése. Mint felelős polgármesternek, ilyenkor feladatom kimenni és üdvözölni a miniszterelnököt. Nyilván szóba kerültek a várost érintő fejlesztések is, amikről, bízom benne, hamarosan részletesebben is beszámolhatunk.

– Beszéljünk a beruházásokról, amelyek váratnak magukra. A gát volt a legutóbbi, amelyre biztos ígéretet kaptak a térségben. Hogy áll most a projekt?

– Az előkészítő munkálatokra kapott forrást a vízügyi főigazgatóság, a kiviteli terveket pedig október végéig kell elkészíteni. A korábbi, februári ígéretnek megfelelően 2021-ben el fog kezdődni a kivitelezési munka. Innentől már a kivitelezőkön múlik, hogy zárul, nyilván ez egy hosszabb folyamat lesz.

– Az évek óta ígért vagy elkezdett beruházásokról is ejtsünk szót. Az esztergomiaknak ígéretből jutott bőven az elmúlt években, ami vagy befejeződött, vagy nem. Többek között ilyen a Fürdő Szálló felújítása. Az épület tetőszerkezetét tavaly felújították, azóta történt még valami? Mi a cél a szállóval?

– Igen, az esztergomiak padlása tele van tervekkel. Én azt gondolom, hogy a tettek mezejére kell lépnünk. A Fürdő Szállón egy állagmegóvás történt egyelőre. A szálló funkciókeresése folyamatban van, több koncepció is felmerült, amivel visszaadhatjuk a régi fényét és amelyet megvalósíthatunk. A tető után a homlokzatot is meg kell csinálni, fel kell újítani. Egyelőre még alakul a funkciókeresés, de azt hozzáteszem, a Szent István Strandfürdő fejlesztése pedig már folyamatban van, és mindenképpen egységként kell kezelni a fürdő és a szálló területét.

– A patinás épület felújításának látványterve már elkészült az előző ciklusban. De elképzelhető, hogy nem is szállodai szolgáltatásokat nyújt majd az épület?

– Konferenciaközpont, esetleg művészeti központ irányokba megyünk. A mai kor vívmányait tekintve a szállodai szobák sokkal nagyobbak, tehát az épületben prosperáló vendéglátó vállalkozást nem biztos, hogy ki tudna alakítani bárki, az önkormányzat pedig nem fog üzemeltetni szállodát. Ez nem az önkormányzat feladata.

Strand, Bástya, könyvtár

– Mikorra várható strand felújítása? A tervek szerint már 2019-ben elkezdődött volna…

– Volt egy engedélyes kivitelezési tervcsomag, aminek az üzemeltetesi költségeit át kell átalakítani. Ez folyamatban van. A strand funkcióját biztosan meg kell tartani. Nemrég egyébként kaptunk egy kérvényt Heer Lajos igazgatótól, hogy a képviselő-testület vizsgálja meg a lehetőségét annak, hogy havonta két alkalommal hétvégére éjszakai fürdőzésre is nyissuk meg a strandot. Az adottságai megvannak ennek az ötletnek, a testület pedig pozitívan bírálta el a kérést.

– A városi könyvtár helyzete évek óta lóg a levegőben. Legutóbb a városközpontban, a Bástya épületében való elhelyezésről szóltak a hírek. Végül hova megy a könyvtár?

– A könyvtár esetében több funkciót kell összeilleszteni. Mindeneképpen egy újragondolt könyvtári struktúra irányába kell elmenni. Akár egy kulturális központ létrehozásával. Több helyszín van a látókörünkben. A Bástya eleve egy kardinális kérdés városképi szempontból. Statikailag egyébként teljesen rendben van az épület. A fejlesztésekor egy digitális kulturális térben lehet gondolkozni, ez alatt értem a mozit, illetve egy e-sport központot. Egy üde színfoltnak kell lennie a városközpontban. Könyvtári funkciónak azonban kicsinek találom a Bástya épületét.

– A könyvtár tehát nem valószínű, hogy odamegy?

– Erről majd a képviselők döntenek.

Költözések

– A vasútállomáshoz kapcsolódó felújítás az új autóbuszállomás kialakítása is, amely elkészült. Hamarosan költözhet a pályaudvar a belvárosból?

– Augusztus második felében költözik ki az állomás a vasútállomás mellé.

– A helyi járatok menetrendjét ehhez igazítják?

– Mindenképpen olyan megoldásra törekszünk, hogy az agglomerációban élők a legkevesebb kellemetlenséget érezzék ebből. Nem minden busznak lesz a végállomása az új autóbuszállomás. Lesz, ami végigmegy a városon, biztosítva a dákoknak és a munkába járóknak a feltételt, hogy eljussanak céljaikhoz átszállás nélkül. A helyi járatokhoz egyelőre nem nyúlunk, mert az új buszvégállomást eleve érintik. Az esztergom-kertvárosi járat útvonala pedig még alakul.

– Ha már Kertvárosnál tartunk, a szociális bérlakásokkal teli Sándor-major is felújítható támogatásból. Az ott élőket hova helyezi a város a felújítás idejére és mikor kezdődik a beruházás?

– A házakból mindenki kiköltözött, mindenkit elhelyeztünk az önkormányzati tulajdonú lakásokban. Az önkormányzat feladata, hogy ezeknek az embereknek biztosítsuk a lakhatást, a Máltai Szeretetszolgálattal és a HÍD Szociális Intézménnyel együttműködve és nyomon követve sorsukat. A beruházással jól állunk egyébként, a bontási munkálatok heteken belül megkezdődnek.

Bővülő csarnok, új piac

– A július 8-i testületi ülésen ismét döntés született a városi sportcsarnok beruházásáról.

– A kézilabdaszövetség TAO keretet biztosított az Esztergomi Vitézek kézilabda szakosztálya számára, a tervezési folyamatok megindultak. Nem új sportcsarnok épül, hanem a régi fog az új fényében tündökölni, kívül és belül megújul.

– Az épület bővítése is várható?

– Egy 500 fős nézőtérrel fog rendelkezni az épület, tehát beszélhetünk bővítésről, igen. Ez egy komplex beruházás lesz. Az alapok maradnak, de azt mondhatjuk, hogy Esztergomnak lesz egy új sportcsarnoka. A tervtanácson már napirendre vették a látványterveket. Azt követően, hogy ők elfogadják, vagy változtatást javasolnak, a látványtervek is nyilvánosak lesznek. Erről heteken belül várható eredmény.

– A testület költségvetési átcsoportosításokról is döntött legutóbb. Többek között az új piac beruházásról került át az ezzel kapcsolatos közbeszerzési tanácsadásra egy nagyobb összeg, 9,4 millió forint. Így mikorra készül el az új piac?

– 2022. december 31-ig el fogunk számolni a beruházásokkal. Eddig biztosan el kell készülnie a piacnak is. A projekthez kapcsolódó közbeszerzési szakértő és a műszaki ellenőr kiválasztása célegyenesben van, ezt követően nincs akadálya, hogy a közbeszerzést kiírjuk. Utána jó esetben három hónapos átfutási idő kell a szerződés aláírására. Tavasszal várhatóan elkezdődnek a munkálatok.

– Feladat van bőven. Belefér mindez egy ciklusba?

– Úgy gondolom, hogy bele. Egy szervezett hivatali struktúra mellett meg lehet csinálni. Mindenre nyitottak vagyunk, minden véleményt meghallgatunk. Abba az irányba tereljük az ügyeket, hogy a város elinduljon a fejlődés útján.