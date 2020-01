A császári borosgazda rájött, mi a jó bor titka

„Borban az igazság, borban a vigasz,/ Borban a felejtés, borban a tavasz...” Huszka Jenő operettjének idézett sorait sokan ismerik, de legjobban azok a gazdák tudják az igazságtartalmát, akik nem csak kóstolgatják a nedűket, de sok munkával elő is állítják. Egyikük a császári Orbán József.

Otthonában nem könnyű megtalálni őt, mert munkahelyén dolgozik, vagy a szőlőjében, esetleg a háztájiban az állataival. Munkaszeretetét részben örökölte, másrészt belénevelték. Világra jötte után szülei Oroszlányból abba a házba vitték haza egyetlen közös gyermeküket, ahol ma is él. Itt tőlük, és Vince nagybátyjától egyaránt sokat tanult, aki bevezette őt a lovak, a birkák, de még a bikaborjúk gondozásába is.

Sokan hitték, hogy mezőgazdasági szakközépiskolában folytatja majd tanulmányait, de inkább az asztalosmesterséget választotta. Első munkahelye a pusztavámi fatelepen volt, majd jogosítványának megszerzése után fuvarozni kezdett. Belföldön és külföldön egyaránt. Ez addig tartott, míg be nem vonultatták határőrnek. Másfél évre ment, de 12 hónap után leszerelhetett.

Ezt követően kezdett el foglalkozni a szüleitől örökölt területen a szőlőműveléssel. Úgy fogalmazott, hogy az első évek eredményei nem adtak neki okot a büszkeségre, de 5-6 esztendő után nagy változásokat hajtott végre. Mentora, Boros Zoltán javaslatára cserszegi fűszerest, Othellót, később alibernetet, cabernet sauvignont és Viktória gyöngyét is telepített. Ezeknek köszönhetően először 2009-ben veregette meg a vállát, és örült, hogy az etei borversenyen is kapott elismerést.

Közben mindig kereste az idősebbek társaságát, és igyekezett a lehető legtöbbet tanulni tőlük. Nekik, de legfőképp Boros Zoltánnak köszönhetően folyamatosan javultak az eredményei, no meg azért is, mert időközben modernizált és technológiát is váltott.

Befektetését az is visszaigazolta, hogy 2015-ben átvehette legelső aranyoklevelét, aztán kékfrankosára és cserszegi fűszeresére nagy­aranyat is; ráadásul több alkalommal. Bár ezekre mind büszke, arra sokkal jobban, hogy a régi császári gazdák befogadták maguk közé.