Családi összejövetelnek is otthont adhat az esztergomi Kiskosár Ház

A helyi termelők és fogyasztók összekapcsolásán túl a jövőben akár oktatási és rendezvényhelyszínként is funkcionálhat a Kiskosár Ház, melynek bővítési és felújítási munkálatai jelenleg is zajlanak. A kivitelezésről, valamint az idén jubiláló Kiskosár Bevásárló Közösségről Horváth Zoltánnal, az Esztergomi Környezetkultúra Egyesület elnökével beszélgettünk.

Globalizált világunk alapja, hogy szinte bármilyen termék eljuthat a világ egyik pontjáról a másikra, így már nem lepődünk meg azon, hogy a nagyobb áruházakban télen is kaphatunk nagy szemű szőlőt, vagy akár óriásepret. Csakhogy a messziről ideutaztatott, olykor sokkal olcsóbb áron beszerzett, spanyol és olasz földön termett zöldségek akár könnyen ki is szoríthatják a polcokról a helyi termékeket. Szerencsére egyre többen, köztük a Kiskosár Bevásárló Közösség is felismerte, hogy a saját régiónkban termett boroknak, itt készült sajtoknak, illetve egyéb portékáknak is van felvevőpiaca, másrészt nemzeti érdekké vált, hogy magyarként magyar termékeket fogyasszunk és vásároljunk.

Horváth Zoltántól megtudtuk, hogy az egykori Esztergomi vármegye magyarországi és szlovákiai területét egybefogó Ister – Granum EGTC nevű, határon átnyúló csoportosulás 2012-ben kezdett el foglalkozni a régióban helyi termékhálózat kialakításával. Több sikeres kezdeményezés után a szervezet most egy Interreges, vagyis Magyarország–Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében, tíz partner együttműködésének keretében valósítja meg eddigi legkomolyabb projektjét.

– A résztvevők között egyaránt szerepelnek önkormányzatok, civil szervezetek is, mint például az Esztergomi Környezetkultúra Egyesület, tehát az együttműködés mindenféle gazdálkodó szervezeti szervet megmozgat. Mi Párkány városával vagyunk partnerségben: a dél-szlovákiai település önkormányzata nagy fába vágta a fejszéjét, mivel Viza központ néven létrehozzák a régiók házát, ami összeköttetést teremt a sétálóutca és a termálfürdő között. Ezen a helyen lehetőség nyílik a helyi termékek bemutatására és párkányi bevásárló közösség létrehozásában is gondolkodunk. A fő célunk az, hogy végső soron kapcsolatot teremtsünk a felvidéki termelők és az Esztergom környéki fogyasztók és gazdálkodók között – ismertette Horváth Zoltán.

Az esztergomi civil szervezet a projekt keretén belül a saját tulajdonában álló, de korszerűtlen állapotban lévő ingatlanját újítja fel. A kivitelezésről a Facebook-oldalukon folyamatosan tájékoztatják az érdeklődőket – többek között jelenlegi állapotokat bemutató fotókat és látványtervet is közzétettek. Láthatjuk, hogy jelenleg hol tartanak a munkálatok és azt is megtudhatjuk, hogy nemrégiben egy időkapszulát is elhelyeztek. Sőt, ahogy a beruházásoknál lenni szokott, úgy a Kiskosár Ház építésekor is szeretnének bokrétaünnepet tartani, ha a kivitelezéskor elérik a kibővített épület szerkezetének legmagasabb pontját.

– Idén tízéves a Kiskosár Bevásárló Közösség, tehát már egy évtizede kötjük össze a termelőket a fogyasztókkal és biztosítunk heti rendszerességgel árukat a térség lakói számára. Ha jobban belegondolunk, akkor belátjuk, hogy mindennek környezetvédelmi, illetve fenntarthatósági vonatkozása is van, hiszen jóval rövidebbek a szállítási távolságok – vélekedett Horváth Zoltán.

Az egyesület elnöke elmondta, hogy a kivitelezés hosszas előkészületek után februárban kezdődött el és év végéig be is kell fejezni a munkálatokat. Az új helyiségek falszerkezetei már állnak, a bővítést követően a régi épületrészt is felújítják és kicserélik a tetőszerkezetet. Terveik között szerepel, hogy a jövőben további fejlesztéseket valósítsanak meg, például a környezettudatosság jegyében napelemeket szerelnek fel, hogy így csökkentsék a ház fenntartási költségeit.

Felmerül a kérdés, hogy miért van szükség a Kiskosár Ház bővítésére? Horváth Zoltán ezzel kapcsolatban elmondta, hogy jelenleg csak csütörtökönként tudják átvenni a vásárlók azokat a termékeket, amelyeket a webshopon keresztül rendelnek meg. Az épületkorszerűsítés révén a jövőben viszont biztosíthatják a másnapi átvételi lehetőséget is, ehhez pedig feltétlenül szükségük van a térre. Természetesen új eszközöket is be fognak szerezni, mivel a tárolás miatt jó szolgálatot tehet néhány hűtő és polc is.

– Ezentúl egyfajta közösségi térként is tekintünk az épületre, mivel egy olyan esztergomi városrészben található, ahol kevés ilyen jellegű hely található. A közelben van iskola és óvoda, sok kisgyermekes család lakik arrafelé, így akár oktatási célokra is lehetne használni, sőt, workshopok, műhelymunkák és családi összejövetelek helyszínéül is szolgálhat. Szívesen látjuk majd ott más szervezetek eseményeit, rendezvényeit is – zárta szavait Horváth Zoltán.