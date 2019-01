Csaknem minden járművet képes vezetni a 2018-as Év Rendőre

Az esztergomi Szent Adalbert Központban rendezett Nemzetiségi és Értéktár Napon vehette át a 2018-as év Megye Rendőre kitüntetést Málnás Zsolt rendőr alezredes, a Dorogi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztályának vezetője.

Málnás Zsolt már középiskolásként rendvédelmi hivatásról álmodozott. Az esztergomi Szent István Gimnázium és Híradástechnikai Szakközépiskola elvégzése után 1990-ben a szentendrei Kossuth Lajos Katonai Főiskolára jelentkezett, ahol határőrként végzett.

– 1993. augusztus 20-án avattak minket a fővárosi Kossuth téren, amely hatalmas élmény volt. Az első tiszti beosztásomat Budapesten kezdtem el. Szerettem volna átjönni az esztergomi határszakaszra, de erre nem volt lehetőségem – ismertette a kezdeteket a rendőr alezredes.

Málnás Zsoltnak öt év után sikerült rendőrként elhelyezkednie a Dorogi Rendőr-kapitányságon. Mint mondta, rendkívül jó érzéssel töltötte el, hogy visszakerülhetett szülővárosába. A kapitányságon folyamatosan került feljebb a ranglétrán, 2001-ben a rendészeti osztály vezetője lett.

– Tizenhét éve vezetem az osztályt, és úgy gondolom, hogy a regnálásom alatt ugyanazokat az elvárásokat támasztottam a kollégáimmal szemben. Úgy vélem, hogy sikerességünk egyik forrása az, hogy a mai rohanó világban stabil pontokra támaszkodhatunk. A kapitányság tulajdonképpen egy családias közösség, ahol mindenki ismer mindenkit, ezáltal érzékenyebbek vagyunk mások problémájára – mondta az osztályvezető.

A rendőr életében a sport is meghatározónak számít. Az atlétika, különösen a futás mindig is vonzotta az érdeklődését. Korábban hosszabb versenyeken, de még a Bécs–Budapest szupermaratonon is elindult. Manapság crossfit edzéseket is látogat, hiszen saját magával támasztott követelményéhez hozzátartozik a jó kondíció.

– Fiatalkoromban több extrém sportot is kipróbáltam. Főiskolás barátaimmal ejtőernyőztünk, de búvárkodni is megtanultam. Gyermekkorom óta szeretek síelni, amellyel a családomat is sikerült megfertőznöm – mondta Málnás Zsolt, aki a vezetési szenvedélye miatt nemcsak személyautóra, de motorkerékpárra, autóbuszra, teherautóra, sőt még kishajóra is megszerezte a vezetői engedélyt.

– Nagyon sokat köszönhetek a dorogi és a megyei vezetői gárdának, valamint a kollégáimnak, hiszen rengeteg segítséget kapok tőlük az osztályvezetési feladatok ellátásában. A közlekedésrendészet rendkívül közel áll hozzám és fontosnak tartom, hogy ezen a területen is értékes emberekkel dolgozhatok együtt – köszönte meg Málnás Zsolt a segítséget.

A siker kulcsa

A rendészeti osztály vezetője fontosnak tartja az emberi kapcsolatokat, éppen ezért számtalan embert tart barátjának. Szerencsés embernek mondja magát, hiszen a szüleitől kapott értékekre büszkén alapozhatott felnőtt korában is. Véleménye szerint a nevelésének köszönhetően jobban elfogadja a kötöttségeket, ezáltal sikeresebben végezheti munkáját. Málnás Zsolt szerint a siker legfontosabb tényezője az erős családi kötelék. Szüleitől, feleségétől, valamint gyermekétől sok támogatást kapott, amelyek szerinte nagyban hozzásegítették az elismerésekhez.

A rendészeti osztály vezetőjeként törekszik arra, hogy a feladataikat egyedi ötletekkel forradalmasítsák: a balesetmegelőzés terén is minden eszközt bevetve próbálják meg az emberekhez eljuttatni a közlendőiket. Egy adott útszakaszon rendőreikkel gyakrabban ellenőrizhetik a forgalmat, ugyanakkor az ő kezdeményezésükre a megyében először két balesetveszélyes útszakaszt láttak el figyelemfelhívó táblákkal.

– Olyan fórumokat kerestünk, ahol minél több emberhez juttathatjuk el az információkat. Az egyik dorogi motoros üzlettel közösen forgatott baleset-megelőzési videónk több mint ötszázezer emberhez jutott el. Törekszem arra, hogy minél hatékonyabban és a lehető legegyszerűbben oldjam meg a feladatokat. Ezt a mentalitást szeretném továbbadni az osztály dolgozóinak, hiszen a kihívással járó, gondolkodást igénylő kötelezettségek teljesítésével példát statuálhatunk.

Málnás Zsolt vezetőként beosztottjainak is példát szeretne mutatni: véleménye szerint az emberek életük során gyakran nem veszik észre az apró örömöket, amelyek kellő erőt adhatnak mindennapjaikhoz. Ezért megpróbálja mindig megértetni kollégáival is, hogy egy adott szituációban hogyan és miként érdemes cselekedni. Örömet okozott neki az is, hogy mentorként több osztályvezető munkáját is segíthette.

– Igyekszem a kiemelkedő teljesítményt nyújtók munkáját elismerni. Ezek a kitüntetések emberibbé varázsolják a szervezeten belüli kapcsolatokat és nem utolsó sorban motiválhatom velük a kollégáimat is – mondta az osztályvezető.

Megjegyezte: a sors kellemes és kevésbé kedves élményeket is tartogatott számára. A 2006-os tüntetéseket, valamint a migrációs helyzetet nehezen élte meg, a 2010-es felsőzsolcai árvíznél pedig felismerte, hogy az ember mennyire kevés a természet erejével szemben. Ugyanakkor a rendőri hivatásnak köszönhetően számtalan kedves élménnyel gazdagodott.

– A 2018-as év a szakmai sikerek éve. Tavasszal az Év Rendőrkapitánysága díjjal ismerték el a munkánkat, a Nemzetiségi és Értéktár Napon az Év Rendőre kitüntetést vehettem át. A dorogi kézilabda gálán a kapitányság újabb kitüntetéssel gazdagodott, amelyet a helyi rendezvényeken nyújtott támogatásért kaptunk a Dorogi Sporttól. Ezek az elismerések is azt bizonyítják, hogy jó úton haladunk, ebben pedig hatalmas segítséget nyújt, hogy olyan emberekkel dolgozhatunk együtt, akik segítik a munkánkat – értékelte az idei esztendőt.

Málnás Zsolt reméli, hogy a jövőben is szép sikereket érhetnek el, és a fiatalok segítségével még élhetőbbé varázsolják a térséget.

