Csak maszkban lehet koncertezni a Roxxyban

A tatabányai Roxxy arról tájékoztatta vendégeit, hogy minden koncerten kötelező a maszk használata. Beléptetés előtt lázat is mérnek a szervezők.

A szeptember 21-én hatályba lépő új kormányrendelet értelmében minden szórakozóhelynek este 23 órakor be kell zárnia. Erről és a koncertek látogatásának rendjéről tájékoztatta közösségi oldalán vendégeit a tatabányai Roxxy is.

Mint írják, fokozottan figyelnek a vendégeik egészségére és biztonságára, azonban ehhez a vendégek együttműködésére és odafigyelésére is szükség van. Ezek tükrében a koncerteken a Roxxy területén kötelező maszkot viselni, kizárólag a maszkkal rendelkező vendégeket engedik be. Azonban az sem mindegy, hogy helyezzük fel a maszkot. Annak az orrot is takarnia kell. Arra kérnek mindenkit, hogy csak indokolt esetben, evés vagy ivás céljából vegye le a maszkját. Beléptetésnél érintésmentes lázmérést és kézfertőtlenítést is végeznek.

Hangsúlyozzák, hogy a látogatók védelme és egészsége a legfontosabb, ezért arra kérnek mindenkit, hogy csak akkor menjenek a Roxxy Music Cafe-ba, ha nem áll fenn a vírusfertőzés gyanúja, és ha egészségesnek érzik magukat.

Ezen szabályok figyelembevételével készülhettek a Tankcsapda tatabányai koncertjére, amelyet az együttes a Roxxyban tart szeptember 27-én. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Tankcsapda korábban koncertezett volna a megyeszékhelyen azonban koronavírus-gyanú miatt koncertjüket lemondták és az egész együttest letesztelték. A tankok mindkét tesztje negatív lett, így a tatabányai fellépésüket is be tudják pótolni ezen a hétvégén.