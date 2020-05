Csak a külső medencéket lehet majd használni az újranyíló komáromi strandokon

Dr. Molnár Attila, Komárom polgármestere a városi televíziónak adott interjújában elmondta, a strandokon is tervezhetik az újranyitást.

A polgármester elmondta, hogy csak a szabadtéri medencéket lehet majd használni, és itt is ügyelni kell a kellő távolságtartásra és a folyamatos fertőtlenítésre. A koppánymonostori szabadstrandon is hamarosan indul a szezon, ahol szintén figyelni kell arra, hogy ne alakuljon ki nagy csoportosulás. A polgármester a WF Szabadidő Park tulajdonosával is egyeztetett, aki úgy véli, a szigorú szabályok betartása mellett hamarosan a WF is megnyithatja kapuit a látogatók előtt.

Dr. Molnár Attila bejelentése után a Brigetio Gyógyfürdő azt közölte, május 29-én nyitják meg a strandrészt. Ez kizárólag a szabadtéri úszó- és élménymedencére vonatkozik. A szabadtéri gyógymedence, a beltéri medencék, valamint a szaunáik továbbra sem látogathatóak.