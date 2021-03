Coviddal az oviban – Kiakadt az esztergomi gyerekorvos a felelőtlen szülők miatt

Dr. Bense Tamás háziorvos szerint a covidos időszakban nem fér bele a legkisebb nátha sem abba, hogy a gyerek közösségbe menjen, hiszen a kicsik akár tünetmentesen is továbbadhatják a vírust.

Nagy felháborodást váltott ki nemrég, hogy igazolt és gyanús covidos anyukák vitték gyerekeiket a helyi óvodába. Az esettel kapcsolatban dr. Bense Tamás esztergomi gyermekorvos is elmondta álláspontját. A szakember kitért arra is, miért fontos otthon tartani a gyereket a legkisebb betegség esetén is.

Mindenki azt tegye, amit maga felé elvár

Bense doktor kiemelte, hogy egy gyerek akár tünetmentesen is fertőzhet. Így ha az édesanyának vagy testvérnek fertőzés miatt, vagy akár csak kontaktszemélyként otthon kell maradnia, úgy lehetőség szerint a család többi gyerektagja se menjen közösségbe. Felhívta a figyelmet arra is, hogy abban a pillanatban, amint a szülőnél jelentkezik egy-két tünet, különítse el magét, sehová se menjen, azonnal hívja az orvost. De az első tünettől kezdve ne is vigye a gyereket intézménybe.

– Tegyük fel, a szülőnél az első tünet megjelenik, és onnantól a teszt eredményéig a gyereket oviban tartja, az a gyerek akár tünetmentesen is fertőzhet. Mert a gyerekeken – a legtöbb esetben – majdhogynem némán megy keresztül a vírus. Igen ám, de a gyerek továbbadja a fertőzést a gondozónőknek, akik lehet, hogy koruk, egészségi állapotuk miatt sokkal súlyosabban reagálnak rá – mondta Bense Tamás, hozzátéve, hogy míg járványmentes időszakban például egy vízszerű nátha nem minősül problémának, a covidos időszakban más a helyzet, pont a fent említett ok miatt.

– Aranyszabály, hogy már a legkisebb tünetre érdemes odafigyelni. Csak tünetmentes gyerek vihető közösségbe, akinek a környezetében sincs fertőző személy – emelte ki az orvos.

Emellett a járványmentes időszakban is előfordul, hogy valaki betegen, akár komolyabb tünetekkel is közösségbe viszi a gyerekét. A háziorvos szerint az ilyen esetekben a szülő egyéni felelősség vállalásával van a probléma. Szerinte ezek a szülők nem abból indulnak ki, hogy ők maguk mit várnak el fordított esetben.

– Mindenki próbálja beleélni magát egy fordított szituációba. Például mennyire örülne a szülő annak, ha az ő gyereke lenne egy beteg gyerekkel egy csoportban: öltözteti a gyereket, a mellette levő kisszéken a másik ovis tüsszent egy hatalmasat, és az orrából-szájából távozik a hatalmas mennyiségű váladék, amit szétspriccel a légtérben. Ezt a szülőknek végig kellene gondolni – ecsetelte Besne doktor.

Az óvoda szigorúan jár el

Az esztergomi Erzsébet királyné óvoda vezetője, Kissné Pirtyák Krisztina szerint a szülők a járvány kezdete óta elővigyázatosabbak a betegségeket illetően. Megértik, hogy az óvodának is szigorúan kell kezelni, ha beteg gyereket vinne oviba a szülő.

– Csak tünetmentes gyerek jöhet óvodába. Ebben a szülők szerencsére nagyon együttműködőek – emelte ki. – Kéréseinket legtöbb esetben pozitív hozzáállással segítik és oldják meg, gyakran kérnünk sem kell, önként döntenek úgy, hogy a többiek védelmében otthon tartják pár napig náthás, enyhén köhögős gyermeküket. A szabály szerint egyébként ha napközben lesz lázas a kicsi, akkor mindenképpen értesítjük a hozzátartozót, és ezután csak orvosi igazolással kerülhet vissza a közösségbe az óvodás – figyelmeztetett az óvodavezető.

Hozzátette, hogy természetesen vannak olyan esetek, amik gondot okoznak, és a szülőket figyelmeztetni kell az egészségügyi előírások betartására, de ez nem gondatlanságból történhet, hanem egyszerű figyelmetlenségből.