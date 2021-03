Coviddal a boltban – a neszmélyi polgármester üzent a felelőtleneknek

A neszmélyi polgármester szerint most mindennél fontosabb, hogy betartsuk a szabályokat.

Komárom-Esztergom megyében, ahogy arról rendre beszámolunk, tombol a koronavírus-járvány harmadik hulláma. Sorra dőlnek meg a rekordok, lakosságszámarányosan a legtöbb új esetet számon tartó megyék között voltunk többször. Ebből logikusan következik az is, hogy a pozitív teszteredmények miatt egyre többeknek kell karanténba vonulniuk, hogy így védjék szűkebb és tágabb környezetüket is az esetleges megfertőződéstől, a súlyos megbetegedéstől, és akár a kórházi kezeléstől is, hiszen egyre fiatalabbak szorulnak orvosi kezelésre, kritikus helyzetben akár intenzív, lélegeztetőgépes ellátásra. Sajnos ezt azonban nem mindenki veszi komolyan.

Neszmély polgármestere, Janovics István a település Facebook-csoportjában számolt be arról, hogy a polgárőröktől és kereskedelmi egységektől azt az információt kapta, hogy

„koronavírus fertőzéssel érintett helyiek, családtagjaik a kötelező karantén ellenére szabadon sétálnak, tevékenykednek közterületeinken, vásárolnak üzletekben.”

– Nyilván továbbra sincs pontos információnk a fertőzöttek személyéről, számáról. Azt látjuk, tapasztaljuk Neszmélyen is, hogy a vírus itt van, terjed, megbetegedéseket okoz. Úgy érzem, azt gondolom, saját felelőtlenségünk is közrejátszik abban, hogy a fertőzés terjedése növekvő tendenciát mutat. És ne értsen senki félre, most csak és kizárólag Neszmélyre gondolok. Lehet költői a kérdés, de minek kellene ahhoz történnie, hogy mindenki megértse: közösen, felelősségteljes viselkedéssel tudjuk csak a fertőzés terjedését megállítani – kérdezte a polgármester, felhívva a figyelmet arra, hogy a szabályokat, intézkedéseket nem ő, mint településvezető, nem az önkormányzat hozza, és az oltási programot sem helyben határozzák meg.

– A bevezetett szabályokkal együtt kell élnünk, a korlátozó intézkedéseket be kell tartanunk! Lehet napi szinten itt a csoportban is érdeklődni az oltások állapotáról, nincs ember, aki tudja, mi lesz holnap. Lehet napi szinten háborogni az orvosi rendelő elérhetetlenségéről, de higgyék el, az orvosi rendelőben dolgozók emberfeletti munkát végeznek annak érdekében, hogy mindenki megfelelő információkhoz jusson! Tudom, látom, nap mint nap tapasztalom, hogy mindenki egy kicsit feszültebb a kelleténél. Megfelelő türelmes hozzáállással kell viselkednünk most embertársaink irányában is – tette hozzá Janovics István, aki kifejezetten kérte, hogy mindenki tartsa be a karanténszabályokat, maradjon otthon, és kerülje a kontaktusokat a meghatározott időtartamig még az egy háztartáson belül élőkkel is!

Felhívta a figyelmet az alapvető és jelenleg érvényben lévő védelmi intézkedésekre is:

közterületen, üzletekben kötelezően maszkot kell viselni!

senki ne feledje a folyamatos kéz- és felületfertőtlenítést

aki a betegség bármely tünetét tapasztalja, teszteltesse magát (hivatalos, NEAK által elfogadott szolgáltatóval), és vegye fel a kapcsolatot háziorvosával!

Janovics István mindemellett azt is kérte, hogy aki csak teheti, regisztráljon oltásra, akinek pedig ez technikai gondot okoz, az kérjen segítséget. Kitért azokra is, akik relativizálják a pandémia és a vírus veszélyeit. Mint fogalmazott, szerinte még mindig sokan vannak, akik nem igazán akarják elfogadni a vírus jelenlétét, és az „Én úgysem betegszem meg” elv szerint élnek.

– Nekik a következőket javaslom: mivel jelen pillanatban is többen vannak Neszmélyről, akik kritikus állapotban, kórházban vannak, gondoljanak bele az ő, vagy akár családjuk helyzetébe.

Ne feledje! Mindenkivel megtörténhet. Önnel is! És aki ezt nem hiszi el, annak nagyon ajánlanék egy látogatást bármelyik kórház Covid-részlegére, hogy saját szemével láthassa a betegséggel küzdő embereket. Garantáltan megváltozna a véleménye.

Sajnos a különböző médiák különböző kommunikációja óriási problémát okoz. Ezen változtatni nem tudunk, mindenkit a józan gondolkodása kell, hogy vezéreljen a mindennapi életben. Mindenkit kérek a felelősségteljes viselkedésre, a szabályok betartására! Közös érdekünk, hogy a vírushelyzet a lehető leghamarabb véget érjen – tette hozzá a neszmélyi polgármester.