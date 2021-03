Covid-gyógyszer a patikából: kiderült, hol fogy leginkább a favipiravir

Már a háziorvosok is felírhatják hazánkban a koronavírus-fertőzötteknek a favipiravir gyógyszert, amit eddig csak kórházi kezelésben használtak. A bejelentés után néhány nappal megnéztük, mekkora a kereslet megyénk patikáiban a készítményre.

Ezt ne hagyja ki! Íme a baloldal kettős beszédének legkirívóbb példái

Az operatív törzs március 5-i tájékoztatóján jelentette be Müller Cecília országos tisztifőorvos, hogy a favipiravir hatóanyagú készítményt már a járóbeteg-ellátásban is használhatják az orvosok. A gyógyszertől azt várják, hogy a fertőzés korai szakaszában alkalmazva nem alakul ki súlyos szövődmény, illetve kevesebben kerülnek majd kórházba. Ennek apropójából felkerestünk megyénk patikáit, hogy megtudjuk mekkora a kereslet az egyforintos, vagyis valójában térítésmentes koronavírus-gyógyszerre. Főleg ezekben a vészterhes időkben, amikor napok óta több száz fertőzöttel nő a betegek száma Komárom-Esztergomban.

Az enyhe és középsúlyos tünetekkel rendelkező járóbetegek is juthatnak hozzá a favipiravir hatóanyagú gyógyszerhez, természetesen csak abban az esetben, ha a háziorvosuk is úgy ítéli meg. Ugyanis a készítményt csak ők írhatják fel, a patikák pedig kizárólag csak magyar orvosi vény ellenében adhatják azt ki. Az ellátás folyamatos biztosítása érdekében az orvos a készítményt e-receptre és papírvényre is felírhatja az igazoltan COVID-19 pozitív betegek részére, akik ezt követően ingyenesen kiválthatják. A személyek diagnosztizálása történhet pozitív teszt után vagy a háziorvos által, tünetek alapján, akár telemedicina keretében is, olvasható a kormányzati tájékoztató oldalon. Épp a minap adtak át egyébként koronavírus elleni gyógyszert gyártó üzemet Pilisborosjenőn.

Hozzátartozó is kiválthatja

Mivel egy koronavírus-fertőzöttnek karanténban kell maradnia, a beteg TAJ-számának bemutatásával a hozzátartozók is kiválthatják a gyógyszert. Aki ilyen receptet kap, annak külön nyilatkozatot kell tennie, hogy tisztában van a kockázatokkal, és kéri a gyógyszert. Ehhez a patikában kell aláírni egy nyilatkozatot, amelyet aztán a háziorvoshoz kell eljuttatni.

Komárom-Esztergom gyógyszertárainak zömébe már a bejelentés követően megkezdték a készítmények kiszállítását. Mint ismeretes, az elmúlt napokban megtízszereződött Komáromban a fertőzöttek száma, ezért telefont ragadtunk és elsősorban az ottani patikákat kérdeztük meg, hogy megtudjuk, mekkora a kereslet az ingyenesen elérhető készítményre.

Komáromban nagy a kereslet a favipiravirt

A Mentha Patikából Dr. Schlégelné dr. Békefi Csilla gyógyszertárvezető elmondta: hétfőn érkezett az első szállítmány a patikába. A kereslet sajnálatos módon növekvő tendenciát mutat, kortól és nemtől függetlenül. Az első alkalommal összesen tíz doboz gyógyszert rendelhettek a cégtől, melyet az igények szerint tudnak majd pótolni a jövőben. Többségében e-recepttel rendelkeznek a betegek, noha a kezelőorvos felírhatja papír vényre is, de az csak egyetlen esetben fordult elő ezidáig.

Hamarabb megfogni a betegséget

Dr. Kovács Eszter Hajdú-Bihar megyei kollegiális szakmai vezető háziorvos a haon.hu-nak a minap elmondta: olyan erővel robbant be a harmadik hullám, olyan esetszámokat és olyan súlyosságot produkál, hogy lehetőség nyílt a favipiravir alapellátásba kerülésére. Így próbáljuk elkerülni a betegek egy részénél a betegség súlyosabbá válását, a tüdőgyulladás kialakulását és a kórházi kezelést. Kitért arra is, a nagy esetszám miatt muszáj hamarabb megfogni a betegséget. Erre jelenleg az egyetlen, az alapellátásban is alkalmazható eszköz a favipiravir, hiszen a többi gyógyszer vénás kiszerelésű, súlyosabb lefolyású betegség esetén javasolt a használatuk.

– A készítmény a Hungaropharma Zrt. gyógyszernagykereskedő cég szállítja a patikába, fennakadás pedig még nem történt – tette hozzá Dr. Schlégelné dr. Békefi Csilla.

Dr. Pozsonyi Sándornétól, a Vásártér Patika szakgyógyszerészétől megtudtuk, hogy amint bejelentették, hogy a háziorvosok is felírhatják a koronavírus-fertőzötteknek a gyógyszert, ők azonnal rendeltek is egy nagyobb szállítmányt. Ezzel szeretnék elkerülni, hogy ha ugrásszerűen megnövekedne a kereslet, akkor ne fordulhasson elő az, hogy valakit nem tudnak kiszolgálni. Hozzátette: az egyre növekvő eladási számok miatt folyamatosan szükséges az utánpótlás.

– Fiatalok, középkorúak és idősek is egyaránt vásárolják a készítményt. A körzeti orvosok rendszeresen felírják az igazolt fertőzötteknek, így nem csak Komáromból, de a környező településekről is gyakran érkeznek vásárlók. Voltak ,akik Almásfüzitőről, de akadtak olyanok is, akik Mocsáról jöttek – részletezte a vezető.

Tata-Tóvároskertben egyelőre visszafogott a forgalom

Dr. Fejes Róbert a Tóvárosi Gyógyszertár gyógyszerésze hírportálunknak elmondta, hogy a hét elején már hozzájuk is megérkezett az első adag szállítmány. Naponta egy-egy dobozzal visznek csak a vásárlók, így kijelenthető, hogy a készítményre egyelőre náluk nincs nagy kereslet. A szállító cég egyszerre csak tíz doboz gyógyszer rendelését engedélyezi, ők azonban kevesebbet kértek, ha esetleg náluk csekély mennyiség fogyna az elkövetkezendő időszakban, akkor ne legyen készletfelhalmozásuk.

Tatabányán kitart az első szállítmány a koronavírus-gyógyszerből

Az Arany Kigyó Patika ügyvezetőjétől, Vágó Dávidtól azt tudtuk meg, hogy az első szállítmányt már a bejelentést követő napokban megkapták a nagykereskedőtől. Hozzátette: a készítményre az elmúlt négy napban nem volt számottevő a kereslet, így még az első adag favipiravir készletből gazdálkodnak.

– A gyógyszer utánpótlása folyamatos, zökkenőmentes – tette hozzá.

Oroszlányban kell a favipiravir-utánpótlás

Rizing Mátyásné, a Szent Márk Gyógyszertár vezetője elmondta: március nyolcadikán adták el az első doboz favipiravirt, amelynek eladási száma napról-napra folyamatosan csak nő. Így állandó utánpótlást igényel a már meglévő készletük. Kiemelte, a gyors szállításoknak köszönhetően egyelőre nem fordult elő az, hogy ne tudták volna kiszolgálni a vásárlókat az említett gyógyszerrel.

Kíváncsiak voltunk, hogy vajon Esztergomban ugyanakkora-e a kereslet a gyógyszerre, mint esetleg Komáromban vagy épp Tatán, azonban hiába kerestünk fel telefonon több helyi patikát is, egyikük sem volt hajlandó válaszolni kérdéseinkre…

Várandósok nem szedhetik Ahogyan a koronavirus.gov.hu oldalon is olvasható: a favipiravir hatóanyagú gyógyszer gátolja a vírusok szaporodását, így az otthon megkezdett antivirális kezeléssel megakadályozható a koronavírusos betegek kórházba kerülése. Viszont a gyógyszernek magzatkárosító hatása van, így az nem alkalmazható a várandósság alatt. Erről hétfőn kaptak tájékoztatást a háziorvosok, aminek köszönhetően a COVID-19 betegek meghatározott köre a háziorvos döntése alapján már otthonában is részesülhet a favipiravir-terápiában, melynek javasolt hossza öt nap.

(Borítóképünkön: a Veszprém megyei Tündérkert patika vezetője, dr. Alfási Tünde)