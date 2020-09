Bartal Dániel, a tehetséges ifjú tatabányai gitáros a közelmúltban újabb ismert fővárosi bandával lépett színpadra.

Dani a Fish! után a modern metált játszó New Friend Request egyik számával zúzott egy budapesti szórakozóhelyen, ahol a most elkészült klip kapcsán örömkoncertet adott a banda. Május végén jelent meg második albumuk, s az ezeken szereplő dalok közül négyhez már klipet is készítettek.

A most megjelent albumon több dalban is együttműködtek vendégművészekkel, akik a zenekar régi jó barátai: Dul Sándorral az Alvin És A Mókusokból, Siklósi Örssel az AWS-ből, vagy Kovács Krisztiánnak a Fish! zenekarból. Ez utóbbi révén lépett be a képbe a 13 éves tatabányai ifjú tehetség, hiszen az elmúlt években Bartal már többször állt színpadon és zenélt együtt a Fish! zenekarral.

Dani több éve zenél, gitározik. Mellette vloggerkedik, és már követői is vannak, akik saját YouTube csatornáján nyomon követhetik alkalmanként megjelenített beszámolóit. Tavaly, a 12. születésnapján különleges lehetőséget kapott, amikor az Aquariumban a világhírű Ignite együttessel léphetett színpadra