Búcsúztatjuk az évet, Kossuth Lajos szent ágyúja is mennydörög délben

Kedden megyeszerte vidám rendezvényekkel búcsúztatják az évet. Komáromban ágyúszóval a hősökre is emlékeznek.

Számos program várja az érdeklődőket kedden megyeszékhelyünkön is. Például a Tatabányai Kerékpáros és Triatlon Klub, óévbúcsúztató jelmezes kerékpáros felvonulást szervez a McDonald’s étteremtől. A már szintén hagyományos utcabál 22 órakor kezdődik az Árpád téren, a jó hangulatról DJ Makszim gondoskodik. Éjfélkor tűzijáték lesz.

Komáromban, a Monostori erődben 12 órakor az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc Hagyományőrző Közhasznú Egyesület tart óévbúcsúztatót. Megszólal Kossuth Lajos szent ágyúja és más korabeli fegyverek is. Az ágyúszóval a téli hadjárat hőseire is emlékeznek a szervezők.

Sokan megszokhatták már, hogy a Duna túloldalán, az észak-komáromi Klapka téren zenével és közös visszaszámlálással búcsúztatják az évet. Az idén az épületek fényfestésével lesz különleges a hangulat, egy lézervetítő segítségével számolhatják vissza az év utolsó másodperceit a jelenlévők.

Tatán délelőtt 10 órától ismét megrendezik a szilveszteri futást. Az esztergomi Széchenyi téren 18 órától indulnak a koncertek. Akárcsak tavaly, most is ott lesz DJ Dominique, de fellép Peter Srámek is. Az éjféli gong és a pezsgődurrogtatás után hajnalig bulizhatnak retró zenére az ünneplők.