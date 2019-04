Bridgestone-os lány hódította meg a sarkvidéket

Idén két magyar indult a világ egyik leghíresebb kutyaszános sarkvidéki túráján, a Fjällräven Polaron. A tatabányai Kitlinska Anna kreatív videójával nyert részvételt.

Idén két magyar indult a világ egyik leghíresebb kutyaszános sarkvidéki túráján, a Fjällräven Polaron. Varga Dávid és Kitlinska Anna 92 ország 2183 jelentkezője közül került be az expedíció résztvevői közé. Anna – aki egyébként a tatabányai Bridgestone dolgozója – kreatív videójával nyerte el a zsűri tetszését.

Az ötnapos, 300 kilométer hosszú túrára 18 társukkal együtt indultak április 8-án, és 200 szánhúzó kutya segítségével szelték át az északi sarkkört. A kutyaszán irányítását, az expedíciós felszerelés használatát és az extrém hidegben való helyes viselkedést a résztvevők egy kétnapos felkészítő képzés során tanulták meg Stockholmban, mielőtt útnak indultak.

– A tréning nem csak abban nyújtott segítséget, hogy megismerjük egymást a túra előtt, megtanuljuk a felszerelés helyes használatát és a sarkköri viszonyokhoz való alkalmazkodást, hanem lélekben is felkészített az útra. Sikerült csapattá válnunk, és felismernünk azokat a tulajdonságainkat, amelyek segítenek majd nekünk az extrém helyzetek kezelésében – mondta Kitlinska Anna.

A két napos tréning után a résztvevők testközelből tapasztalták meg az extrém túra kihívásait és szépségeit: a főzésről, az ivóvízről és a szánhúzó kutyák ellátásáról mind maguknak kellett gondoskodniuk, miközben közel 100 kilogrammos felszereléssel, átlagosan 60 kilométert tettek meg egy nap alatt, a sarkvidék legszebb tájain.

Az idei túrára 2183 jelentkező pályázott, a világ 92 országából. Az útra képek és videók feltöltésével lehetett pályázni, minden régióból két ember indulhatott az expedíción: aki a legtöbb szavazatot kapta bemutatkozó anyagára, valamint, akinek a jelentkezését a legkreatívabbnak ítélte a nemzetközi zsűri. Kitlinska Anna kreativitásával nyerte el a zsűri tetszését: a videója egy olyan budapesti minitúrát mutatott be, amely a térképen a Fjällräven Polar logóját rajzolta ki.

Nem Kitlinska Anna és Varga Dávid voltak az első magyar nevezők. Tavalyelőtt a nagyigmándi Fischl Ági álma hiúsult meg kis híján, amikor nem jutott be a Fjällräven Polar túrájára. Ági azonban nem adta fel régi álmát, hiszen ennek ellenére is úgy döntött, nekivág kutyaszánnal a tundrának, amiről a Kemma.hu is beszámolt.