A Bridgestone a korszerű oktatáshoz is hozzásegít

Modern elektrotechnikai berendezéseket adományozott a Bridgestone a tatabányai Péch Antal Szakgimnáziumnak. A vegyészlabor lombikokat, mérőműszereket is kapott.

Hétfőn gazdagabb lett a Tatabányai Szakképzési Centrum Péch Antal Szakgimnáziuma. A Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. nevében Topolcsik Melinda ügyvezető igazgató kiemelte, nemcsak örömmel segítik a helyi szakképzés színvonalának növelését, hanem mint a megye egyik legnagyobb munkáltatója, annak sikerében is érdekelt.

Akács Róbert, az intézmény vezetője köszönőbeszédében arról is szólt, hogy Felsőgallán a most kapott elektrotechnikai berendezésekkel akár elektromos hajtású autók, vagy gyári robotok villamos hajtásait is tudják oktatni. A vegyészlabor lombikokat, mérőműszereket kap az összesen két és fél millió forintból.

John Katalin alpolgármester azt hangsúlyozta, hogy értékes, életre szóló tudás megszerzéséhez segíti a másfél száz diákot a Bridgestone. Hozzátette, Tatabánya önkormányzata örömmel segíti a nagyvállalatok és az oktatási intézmények együttműködését; ez mindkét fél számára előnyös. Később a tanárok rövid bemutatót tartottak, majd az átadási ünnepség végén a tanulók ki is próbálhatták az új eszközöket.