Boldogságot osztogat ecsetvonásaival a fiatal kecskédi arcfestő

A kecskédi Negre Zsuzsanna ajándéktárgyakat és egyéb díszítőelemeket készít, legújabb kezdeményezéseként pedig hátrányos helyzetű gyerekek arcát festené.

Egy logisztikai és szállítmányozási ügyintéző, akinek lételeme az alkotás – így jellemzi magát a kecskédi Negre Zsuzsanna, aki a hétköznapokban irodai munkát végez, hazaérve pedig színes világba cseppen nap mint nap: díszeket készít, kézműves foglalkozásokat tart.

– Mindennapjaim szerves része a kézművesség. A munkámon kívül jövedelemkiegészítésként ajándéktárgyakat és egyéb díszítőelemeket készítek olyan technikákkal, mint például a pirogravírozás vagy a decoupageolás. Tematikus szakköröket és work­shopokat is szervezek, a legutóbbi ilyen alkalom témája a húsvét volt, ezt azonban a kijárási korlátozás szabályozásai értelmében elhalasztottuk. Az ünnep alkalmára egy nyuszis ajtódíszt és egy kúp alakú tojásfát is készítettünk volna – meséli Negre Zsuzsanna.

Két hónappal ezelőtt szerezte legújabb oklevelét, így arcfestéssel és csillámtetoválással is foglalkozik.

– Amikor megszereztem a képzettségem, eszembe jutott, hogy lemehetnék a közeli játszótérre, és természetesen a szülők engedélyével megkérdezhetném a gyerekeket, szeretnének-e egy arcfestést. Rövid idő alatt hosszú sorban álltak a kicsik a különböző állatfejes és szuperhősös mintákért – árulta el a kisgyermekes anyuka.

A munka és a mellékállás mellett Negre Zsuzsannától a jótékonykodás sem áll távol – régebben szabadidejében foglalkozásokat tartott különböző fogyatékossággal élő embereknek, ám ezt a gyermekvállalás miatt nem tudta folytatni. Legújabb kezdeményezéseként olyan táborokban szeretne arcot festeni, ahol hátrányos helyzetű gyerekeket fogadnak.

– Szeretnék örömteli pillanatokat, élményeket adni olyan kicsiknek, akiknek ezt nem, vagy ritkán engedhetik meg a szülei – meséli az arcfestő, aki boldogságot osztogat ecsetvonásaival.