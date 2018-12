Boldog új évet kívánunk Olvasóinknak!

A Kemma.hu csapata boldog új esztendőt kíván Olvasóinak. Köszönjük egész éves hűségüket, jövőre is találkozunk.

A szerkesztőség tagjai is baráti és családi körben búcsúztatják az óévet, így január 1-jéig a megszokottnál ritkábban frissül majd az oldal.

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ne számolnánk be a nagy jelentőségű, fontos, sokakat érdeklő és érintő hírekről. Ügyeletes szerkesztőink most is kiemelt figyelmet fordítanak a színvonalas és gyors tájékoztatásra.

Sőt, ha olvasóink tapasztalnak, látnak olyasmit, ami sokakat érdekelhet, írjanak szerkesztőségünknek hogy minél többen tudomást szerezzenek róla! Küldjenek fotókat akár a településükön zajló, óévbúcsúztató mulatságról, jókedvről.

Várjuk leveleiket a kemma@kemma.hu mailcímre.

