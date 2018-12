Boldog karácsonyt kívánunk Olvasóinknak!

A Kemma.hu csapata békés, boldog karácsonyi ünnepeket kíván minden olvasójának!

Az ünnepet szerkesztőségünk tagjai is családi körben töltik, így 26-án délutánig a megszokotthoz képest ritkábban frissül majd az oldal, ez viszont természetesen nem jelenti azt, hogy ne számolnánk be a nagy jelentőségű, fontos, sokakat érdeklő és érintő hírekről. Ügyeletes szerkesztőink most is kiemelt figyelmet fordítanak a színvonalas és gyors tájékoztatásra.

Sőt, ha olvasóink tapasztalnak, látnak olyasmit, ami sokakat érdekelhet, írjanak a kemma@kemma.hu mailcímre, hogy minél többen tudomást szerezzenek róla!

