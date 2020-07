Bodrogi Gyulával emlékeztek Szomódon a vadásztársaság egykori elnökére

A Dunaszentmiklósi Rákóczi Vadásztársaság emlékművet avatott szombat délelőtt dr. Kocsis Endre halálának első évfordulóján, aki 40 évig volt a társaság elnöke. Az eseményen Bodrogi Gyula Kossuth-díjas színművész, kiváló és érdemes művész, a Nemzet Színésze mondott beszédet.

A Betlehem-pusztai vadászháznál gyűltek össze a vadászok, hogy megemlékezzenek társaságuk egykori vezetőjéről. Az eseményen Farkas László, jelenlegi elnök elmondta, a tavaly elhunyt Öcsi bácsi mindig keményen hajtotta őket, elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy a társaság területe a térségben az egyik legjobb vadállománnyal rendelkező lett.

A Kemma.hu-nak nyilatkozva hangoztatta, a járvány szerencsére nem érintette szervezetüket hátrányosan, hiszen „a nagy öregek” rengeteget segítettek. A vadásztársaság jól megközelíthető, szinte egyforma közelségben Budapesthez és Győrhöz, az autópályáról Tatát érintve fél órányi távolságra. A vadászható terület több mint hétezer hektárra terjed ki.

Bodrogi Gyula színművész, a Dunaszentmiklósi Rákóczi Vadásztársaság tiszteletbeli tagja mondott az emlékmű avatóján beszédet.

– Nem tudom elhinni és nem is akarom, hogy dr. Kocsis Endre, Öcsi bácsi, mindannyiunk kedves barátja meghalt – fogalmazott Bodrogi. – Nem járja velünk többé az erdőt, nem dolgozik fáradhatatlanul a társaságért, a területért, vadakért és vadászokért.

Dr. Kocsis Endre 1979-ben lett a vadásztársaság elnöke, fáradtságot nem ismerve dolgozott negyven éven át. Bodrogi Gyula arról is beszélt, a hetvenes években ezen a területen csak váltóvad volt a gímszarvas és a vaddisznó, most körülbelül kétszáz gímszarvas és kétszázötven vaddisznó van terítéken. Dr. Kocsis Endre kollégáival emellett vadászházakat épített, hozott rendbe saját kezűleg. Folyamatosan kereste utódját, amelyet végül Farkas László személyében talált meg.

Bodrogi Gyula a Kemma.hu-nak exkluzív interjút is adott, amelyben arról is beszélt, mostanában elég gyakran megfordul a környéken. Úgy vélte, dr. Kocsis Endre rengeteget dolgozott a társaságért és nagy fegyelmet tartott. Megyénkről azt mondta, növények, állatok és vadászterület szempontjából is kiemelkedő környék, ahová mindig szívesen jár. A teljes interjút lapunk későbbi számunkban közöljük.