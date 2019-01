Biztonságos befektetésnek számít az ingatlanvásárlás: építési láz lett úrrá a megyén

Az elmúlt években jelentősen növekedett az ingatlanépítési és vásárlási kedv hazánkban, így a megyében is. A szakember elmondta, sokan befektetési céllal is vesznek lakásokat.

A 2015-ös szinthez képest Magyarországon a múlt év harmadik negyedévére 240 százalékkal nőtt a legalább kétlakásos lakóházakra kiadott engedélyek száma. Ennél jobb eredményt az európai piacon csak Írország és Málta ért el – derül ki az ingatlan.com legfrissebb – az uniós statisztikai hivatal, az Eurostat adatait feldolgozó – összefoglalójából.

– A növekedés több okkal is magyarázható – fogalmazott lapunknak Vas István, egy tatabányai ingatlaniroda ügyvezetője. Mint mondta, sokan a gazdasági válságot követően nem mertek ingatlanhitelt sem felvenni, az utóbbi néhány évben azonban ez megváltozott, a gazdaság erősödésének is köszönhetően.

A szakember szerint a robbanás hátterében állhat az is, hogy manapság a befektetők valósággal felszippantják az ingatlanpiac jelentős részét.

– Régi és új lakásokat egy­aránt felvásárolnak, az előbbie­ket fel is újítják és jó pénzért kiadják azokat. Biztonságos befektetésnek számít, ellentétben például a tőzsdével, amely nem csekély kockázattal járhat – magyarázta Vas István.

Az ügyvezető rámutatott: keletről számos munkavállaló érkezik megyénkbe is, egyes munkaerő-kölcsönző cégek pedig akár tucatszámra is vásárolnak lakásokat, hogy a leendő alkalmazottaknak szállást tudjanak biztosítani. Hozzátette: manapság egyre több gyár, vállalat is lehetőséget lát ebben Tatabányán is.