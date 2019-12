Bizottsági matek és visszatérő szocialisták Tatabányán

Mint megírtuk: heves vitákat hozott a bizottságok megválasztása a megyeszékhely közgyűlésén. Megnéztük hogy igazak-e azok az állítások, amelyek szerint a Jobbik és a Momentum kárára visszatértek az egyéniben el sem induló szocialisták, s hogy felülreprezentált-e a Mi Hazánk a voksolás eredményéhez képest.

Nem ment könnyen a bizottságok felállása a legutóbbi közgyűlésen, ami nem is csoda, hiszen októberben 8 fideszes, 8 ellenzéki összefogásos és egy Mi Hazánk jelölt került a képviselői székekbe.

Először az a kis közjáték lehetett gyanús, amikor Szücsné Posztovics Ilona polgármester is csupán elírásnak vélte az egyik bizottság létszámát. Fekete Miklós (MSZP), az Összefogás Tatabányáért frakcióvezetője súgta oda: az bizony szándékos módosítás. Úgy tűnt, ezt több képviselő nem tudta, hiszen mind Bereznai Csaba (Fidesz–KDNP), mind Boda Bánk László (Mi Hazánk) azonnal úgy reagált: két órával korábban ez még másképp szerepelt a frakciók megállapodásában.

A fideszes politikus felszólalásában arra célzott, hogy Fekete Miklós a Jobbik érdekében módosította a korábbi bizottsági leosztást, míg Nagy Béla (független) a Mi Hazánknak járó bizottsági tagságok (minden grémiumban egy hely) számát kritizálta. Az összefogás képviselője nem állt itt meg: indokolatlanul felülreprezentált pártnak titulálta a Mi Hazánk Mozgalmat. Boda Bánk László, a nemzeti radikális párt képviselője erre azt mondta, hogy elengedhetetlen a bizottságokban való részvétele, mert ő tölti be a mérleg nyelve szerepét.

Ha már Nagy Béla a statisztika irányába terelte a vitát, nézzük meg a puszta számokat: a Mi Hazánk 7, a Fidesz–KDNP 17, míg az Összefogás Tatabányáért 22 bizottsági helyet tölthetett fel saját jelöltjeivel. Ez a helyek 15, 37 és 48 százalékát jelenti – nagyjából tehát fennáll a közgyűlési struktúra tükröződése, noha tény, a Mi Hazánk bizottsági helyei valóban meghaladják a rájuk adott voksok arányát. Ahhoz azonban, hogy ezt a képviselő-testület elfogadja, az is kellett, hogy meglepő szavazás zárja a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását.

Alpolgármestert kellene választani

A bizottságokkal szemben az alpolgármester személyére vonatkozó szavazás eredménytelen lett, miután Fekete Miklósra csak 9 igen szavazat érkezett. A Fidesz–KDNP képviselői nem vették fel a szavazólapokat, ezzel Szücsné Posztovics Ilona polgármester szerint törvényt sértettek. Malomsoki István aljegyző felhívta a testület figyelmét arra, hogy legkésőbb ezen a közgyűlésen alpolgármestert kellett volna választaniuk. Mivel most sem lett alpolgármestere a városnak, a közeljövőben kaphat egy felszólítást az önkormányzat a törvényességi felügyeletet ellátó kormányhivataltól, hogy próbálkozzanak újra. Azonban ha megint nem fogadja el a testület a jelöltet, akkor a kormányhivatal az Alkotmánybírósághoz fordulhat, ami megint csak felszólítja majd a képviselőket a törvénysértő állapot megszüntetésére.

Hiszen ha az Összefogás és Szücsné Posztovics Ilona nemmel, míg a Fidesz–KDNP és Boda Bánk igennel szavaz, nincs meg a minimum tíz főt jelentő minősített többség. Igen ám, csakhogy a polgármester asszony úgy érezte, ide valódi kompromisszum kell, és végül – a baloldali frakció tagjaival szemben – elfogadta a bizottsági felépítést. Jött is a mostanában gyakran felharsanó taps a közgyűlési teremben – igaz, az ellenzéki aktivisták helyett ezúttal a fideszes képviselők fejezték ki elismerésüket ilyen formában.

Természetesen az is érdekes, kiket ültetnek a pártok a különböző testületekbe. Nosztalgikus hangulat foghatja el a tatabányaiakat, ha elmélyülnek a témában: a jelek szerint ugyanis a tatabányai MSZP nagy öregjei ismét csatasorba álltak. Igaz, a többség nem a frontvonalban, hiszen az önkormányzati választáson nem mérették meg magukat. Fekete Miklós is kompenzációs listáról jutott be a testületbe, a többiek pedig megelégedtek a bizottsági helyekkel. A Kodály tér korábbi körzeti „egyeduralkodója”, Kilián Géza az Oktatási és Kulturális Bizottság tagja lett, a megyei képviselő-testületbe is belavírozó Lévai Ferenc a Pénzügyi Bizottság külsős tagjaként tevékenykedik majd, míg Takács Péternek a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságban jutott hely. Úgy tűnik tehát, az MSZP-s „nagy öregek” tapasztalata fontos mozgatórugója lehet az összefogásnak.

Az alábbi bizottságok álltak fel végül Tatabányán: