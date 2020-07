Bizonytalanná vált az esztergomi Szent István Napok megtartása

Piroska Krisztián a Fesztiválsziget Esztergom programszervező menedzsere elmondta, hogy a kormány bejelentését követően minden bizonytalanná vált.

Július 16-án azt jelentették be a kormányinfón, hogy elmaradnak a Szent István Napokra tervezett programok és elképzelhető, hogy augusztus 15. után az 500 főnél nagyobb rendezvényeket sem lehet majd megtartani.

Ez érinti az esztergomi Szent István Napokat is, ezért megkérdeztük a szervezőket, hogy megtartják-e az esztergomi programokat. A fesztivalsziget.hu oldalon már meghirdették a Tankcsapda, az Anna and the Barbies, Radics Gigi, a Kárpátia, Charlie koncertjeit, augusztus 16-ától egészen augusztus 22-éig.

Piroska Krisztián a Fesztiválsziget Esztergom programszervező menedzsere többek között elmondta, hogy a 2020-ra 17 rendezvénynap szerepelt az elképzelésben, de a július 16-i bejelentéssel, mely szerint csak 500 főig lehet majd valószínű koncerteken tartani, minden bizonytalanná vált. A fenti nevek által fémjelzett koncertek egy része ingyenes lenne, míg néhány fizetős, de 500 fős ingyenes koncert szakmailag több okból is kivitelezhetetlen, az 500 fős fizetős fellépéseknél is hasonlóan vannak kérdőjelek, mondta a szervező.

Piroska Krisztián úgy látja, hogy „megfelelő szabályozással, óvatossággal, a biztonsági előírások betartásával nagyobb létszámú rendezvényt is meg tudnánk valósítani úgy, hogy a fertőzésveszélyt minimalizáljuk. Elég csak arra gondolni, hogy több mint két focipályányi, ami rögbi, szép füves terület áll rendelkezésre.” A kormány július végére ígért végleges döntést az 500 fővel kapcsolatos korlátozásról.