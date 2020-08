Beutazási korlátozások: itt összes fontos szabály teszteléstől ingázásig

Megjelentek a Magyar Közlönyben a szeptember elsejétől érvényes beutazási és egyéb, coviddal összefüggő szabályok.

Megjelentek a Magyar Közlönyben a szeptember elsejétől érvényes járványügyi intézkedések, beutazási szigorítások, melyek részeként szeptember 1. és október 1. között visszaállítják a határellenőrzést. A legfontosabb szabályokat gyűjtöttük most ki olvasóinknak, különös tekintettel a határátlépés miatt sokakat érintő rendelkezésekre, valamint arra, amik a határainkon belül élőket érintik, így például a teszteléseket. A kormányrendelet a magánútlevéllel, valamint egyéb úti okmánnyal végrehajtott nem hivatalos célú határátlépésre terjed ki.

Először is fontos tisztázni, hogy a rendelet kit kezel magyar állampolgárokkal azonosan. Azt, aki

Magyarországon állandó tartózkodásra jogosult, és az ő családtagja, ha ezt a jogát okmánnyal igazolja

idegenrendészeti hatóság által valamely jogcímen 90 napot meghaladó idejű tartózkodásra kiadott, hazánk területén való tartózkodásra jogosító érvényes engedéllyel rendelkezik és ezt az országba belépéskor bemutatja,

magyarországi sportszervezetnek a sportról szóló törvény szerinti versenyzője, illetve sportszakembere, ha külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét követően lép be az országba

külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen magyarországi sportszervezet általi – névre szólóan kiadott – meghívással, illetve delegálással részt vevő személy, ha külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét követően lép be Magyarország területére.

Magyarországra belépő magyarok

A külföldről visszatérő magyar állampolgár (illetve az ő magyar állampolgársággal nem rendelkező családtagja) egészségügyi vizsgálaton eshet át a határátlépéskor. Ennek tűrésére köteles. Ha fertőzésgyanú merül fel, hatósági karanténba küldik az illetékes szervek. Ez lehet házi (ha nem jelent járványügyi kockázatot), vagy lehet hatóság által kijelölt helyen, intézményben.

Ha nem merül fel a fertőzés gyanúja, akkor is hatósági házi karanténban kell maradni, 14 napig. Ez esetben viszont előbb szabadulhat az, aki 5 napon belül, 48 óra különbséggel két negatív PCR-tesztet produkál. Ha valakinek nincs tartózkodási vagy lakhelye, a kijelölt helyen kell karanténban maradnia.

Nem magyar állampolgárok belépése

Nem magyar állampolgár személyforgalomban Magyarország területére – törvényben vagy kormányrendeletben

meghatározott kivétellel – nem léphet be. Kivétel lehet

a bírósági vagy hatósági eljárásban való részvétel

az olyan üzleti célú tevékenység vagy egyéb munkavégzés, amelyek indokoltságát központi kormányzati igazgatási szerv, önálló szabályozó szerv vagy autonóm államigazgatási szerv meghívólevelével igazolja

az egészségügyi beutaló vagy egészségügyi ellátás igazolt igénybevétele

ha valaki itt tanul (igazolással az oktatási intézménytől)

a fuvarozók, akik a munkavégzésük megközelítése miatt lépik át a határt

a családi eseményeken (házasságkötés, keresztelő, temetés) való részvétel

a hozzátartozó gondozása, ápolása

a kiemelt jelentőségű, nemzetközi vonatkozású sport-, kulturális, illetve egyházi rendezvényen történő részvétel

vagy egyéb méltányolható ok.

Ilyen esetekben a rendőrséghez kell a kérelmet benyújtani, de ez nem jelenti a belépés automatikus engedélyezését. Elutasítható ugyanis a kérelem, ha a beutazás céljával kapcsolatban kétség merül fel, vagy az járványügyi, közbiztonsági vagy nemzetbiztonsági okból kockázatos. Fellebbezésre van mód.

Azok, akik engedéllyel lépnek be hazánkba, egészségügyi vizsgálaton eshetnek át. Ha valakinél ekkor felmerül a fertőzésgyanú, az nem léphet be hazánkba. Akinél ez nem merül fel, az kijelölt vagy hatósági házi karanténba kell menjen 14 napra, ahonnan ugyanúgy, mint a nem fertőzésgyanús magyar állampolgárok, két negatív PCR-teszttel előbb is szabadulhat.

Ahogy Gulyás Gergely az augusztus 28-i kormányinfón bejelentette, a humanitárius folyosót fenntartja Magyarország.

Ingázók

a külügyminiszter által és a belügyminiszterrel egyetértésben meghatározott szomszédos államok polgárai és az ott élő magyar állampolgárok Magyarország területére legfeljebb 24 órára az államhatártól számított 30 kilométeres távolságon belülre beléphetnek .

. A külföldi ingázók a határtól számított 30 kilométeres sávot hazánkban nem hagyhatják el, és legfeljebb 24 órán át maradhatnak egyuzamban

A határ magyar oldalának 30 kilométeres sávjában élő magyarok korlátozás nélkül visszatérhetnek Magyarországra, ha 24 óránál kevesebbet töltöttek külföldön túloldalán és nem hagyták el annak 30 kilométer sávját.

Sportolók

Külföldi sportesemény után karantén vár a magyar sportszervezetek sportolóira, sportszakembereire, illetve az azok által delegált, tőlük meghívott személyekre. Ők ebből akkor szabadulhatnak előbb, ha két, 24 órán belül elvégzett PCR-tesztet tud felmutatni. Ellenben edzeni közben is járhatnak.

a magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező esetében a hatósági házi karantén helyeként a sportszervezet által sporttevékenység végzésére használt ingatlant is ki kell jelölni

a magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező esetében a kijelölt karantén helyett – a sportszervezet által sporttevékenység végzésére használt ingatlan területét kell hatósági házi karanténként kijelölni

a hatósági házi karantén ideje alatt a sportoló lakóhelye vagy tartózkodási helye és a sportszervezet által sporttevékenység végzésére használt ingatlan között a sportszervezet által biztosított formában közlekedhet

és a sportszervezet által szervezett edzésen részt vehet.

Kontaktszemélyek megfigyelése, tesztelése

A karantént a kontaktszemélyek sem hagyhatják el, kivéve, ha PCR-tesztet mennek csináltatni. A járványügyi megfigyelés megszüntethető, ha a kontaktszemély 5 napon belül, legalább 48 órás időkülönbséggel, két negatív PCR-tesztet produkál. Az első vizsgálat a fertőzöttel való érintkezés utáni negyedik napon végezhető el.

A Magyar Közlönyben megjelentek teljes egészében itt olvashatja el: