Betlehemek lepték el a kormányhivatalt

Fából, textilből, csuhéból, gyurmából, sőt dugóból is készítettek csaknem harminc pályaművet a Komárom-Esztergom Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház által meghirdetett betlehemi jászolkészítő pályázatra.

Tatabánya mellett Ácsról, Almásfüzitőről is érkeztek alkotások, amelyekből kiállítást nyitottak pénteken a megyei kormányhivatal aulájában. Dr. Kancz Csaba kormánymegbízott hangsúlyozta: a kis alkotásokból összeállított tárlat jó lehetőség arra, hogy a vásárlási lázban az igazán fontos dolgokra figyeljünk. Például arra, milyen jó dolog együtt elkészíteni egy betlehemet. Bereznai Csaba tatabányai önkormányzati képviselő elmesélte, hogy évekkel ezelőtt egy családi körben összeállított alkotás adta e pályázat ötletét. A rohanásból való kiszakadás, az ott tapasztalt kellemes érzések tették emlékezetessé.

A rendezvényen – amelyen meggyújtották a harmadik gyertyát is az adventi koszorún – a tatabányai Szent Margit Általános Iskola diákjai is közreműködtek. A betlehemek december 18-áig tekinthetőek meg, a legjobbakra szavazni is lehet.