A cigány hitélet kiemelt helyszíne újul meg Csatkán

Több ütemben újul meg az Irgalmasság Anyja kegyhely és a Sarlós Boldogasszony Római Katolikus templom és plébánia. A Csatkától egy kilométerre fekvő Szentkút búcsújáróhely fejlesztése 2,6 milliárd forintnyi állami támogatásból valósul meg.

Sajtótájékoztatón közölték: egyházi fejlesztésekre nyert támogatásból újul meg a falu kegyhelye. Soltész Miklós, egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár elmondta, a zarándokhely és környéke a kormány, a gazdaság fejlesztésének érdekében nyújtott támogatásából három ütemben újul meg. Idén 700 millió forintnyi, jövőre 1 milliárd, 2023-ban pedig 900 millió forint érkezik a kegyhely megújulására.

Székely János, a szombathelyi egyházmegye püspöke, valamint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős tagja beszédében kiemelte: a szent hely a cigányság hitéletében is jelentős szerepet tölt be. Hangsúlyozta, a csatkai kegyhely 1862 óta fogad zarándokokat. Ötven éve romák is látogatják a helyet nagyobb létszámban, jelenleg a zarándokok nagy százaléka roma. A körükben érzett közkedveltséget az is igazolja, hogy előszeretettel érkeznek a templomba, valamint a nagybúcsú idejére gyermekkeresztelő céljából.

A projekt tájékoztatóján Udvardi György veszprémi érsek részleteiben számolt be a falu egyházi egységeit érintő felújításáról. Elmondta: Csatkával együtt az egyházmegyében összesen 76 templom újul meg.

Az elnyert összegből a faluban az Irgalmasság Anyja kegyhely kápolnáját, a szabadtéri misézőhelyet újítják meg, emellett újrarendezik a szentkutat és a forrásfoglalót is. A tervekben szerepel továbbá egy Mária-út fogadópont, egy zarándok-központ építése, valamint az egyéb kiszolgálóegységeket is megújítanák. A falu ősi, központban elhelyezkedő templomot is rekonstruálják, ezen kívül megújul a romkert és egy közösségi, illetve vendéglátásra alkalmas épületet és létrehoznak. A kegyhelyek környékén tereprendezés, út-, és közműfejlesztés, valamint parkoló kialakítása is megvalósul.

Az eseményen részt vett Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő, Tóth Zoltán a Csatkai Mária Kegyhelyért Alapítvány elnöke, Holubák Attila plébános, illetve Bognár Tímea, Csatka polgármestere is.

