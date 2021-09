Beperli az ex-DK-s frakciótársát a tatabányai polgármester

„Hoffer Dávid képviselő úr pénteki közleménye kilenc, a személyemet és az önkormányzatot érintő olyan állítást tartalmaz, amelyek miatt jogászokkal konzultáltam, majd feljelentést tettem” – tette közzé Szücsné Posztovics Ilona. A polgármester rágalmazásért perli a Demokratikus Koalícióból nemrég kilépett frakciótársát.

Mint korábban megírtuk, a Demokratikus Koalícióból a nyár folyamán kilépő, de a polgármestert támogató Összefogás frakciónak – egyelőre – továbbra is tagja Hoffer Dávid, aki a napokban éles hangú közleményben több súlyos vádat is megfogalmazott volt pártja vezetésével, valamint Szücsné Posztovics Ilona polgármesterrel szemben. A képviselő többek között azt írta, hogy „szavazatom miatt a városházán dolgozó́ édesanyámon állt bosszút a mindig mosolygós, mélyen demokratának látszó polgármester”. A képviselő továbbá arról is írt, hogy Varju László́, a DK alelnöke fenyegető hangnemben szavazat megváltoztatására utasította.

„Nekem kellett lépnem és elhagynom azt a pártot, amely szavakban demokrata, tetteiben pedig diktatórikus” – Hoffer Dávid kilépésével tovább repedezik a szivárványkoalíció 🤔 #közgyűlés #keményszavak #botrány Posted by Kemma.hu on Friday, September 10, 2021

Szücsné Posztovics Ilona kedden közzétett válaszközleményében kijelentette: „Hoffer Dávid hazudott, a bíróság előtt felelhet érte.” Tatabánya polgármestere szerint a képviselői közleményben szereplő valótlan állítások sértik Tatabánya polgármesterének személyét és az önkormányzatot, illetve csorbítják a hozzájuk kapcsolódó társadalmi megítélést.

„Képviselő úrnak tudnia kellett, hogy a hivatali dolgozók esetében nem a polgármester a munkáltatói jogkör gyakorló, hanem a jegyző, így nekem módomban sem állt volna elbocsájtani az ő édesanyját, erre utasítást sem adhattam. Azt is tudnia kellett, hogy semmilyen áthelyezésről, lefokozásról, elbocsájtásról nem volt szó, tudnia kellett, hogy az édesanyja nem évek óta dolgozott a hivatalban. Tudomásom szerint az illető saját elhatározásából távozott” – közölte a képviselő édesanyjának hivatali munkaviszonyát érintő állításra reagálva Szücsné Posztovics Ilona.

Tatabánya polgármestere többek között azt is írta, rendkívül szomorúnak tartja, „hogy éppen egy olyan ember miatt kell pereskednem, akivel annak idején szövetségesként indultunk az önkormányzati választáson”, valamint hogy elkeserítőnek tartja azt, „hogy mindazt a bizalmat, támogatást, és legfőképpen reményt, ami a 2019-es választási eredményünket övezte, a politikán kívüli életükben sikertelen emberek most kicsinyes anyagi érdekből eljátsszák.”

Hoffer Dávid korábban azt jelezte, hogy egyelőre nem döntött az Összefogás frakciójából történő kilépéséről, azonban a bíróságig jutó pengeváltás közte és Szücsné Posztovics Ilona között aligha szolgálja a további békés együttműködést. Márpedig amennyiben Hoffer is távozik a polgármestert támogató frakcióból, azzal végső soron éppen a polgármester kerül nagyon nehéz helyzetbe, hiszen ezzel még inkább kisebbségbe szorul a közgyűlésben.