Bemutatkozik Úny, ahol a legapróbb fejlesztéseknek is örülnek

Úny települést 1994 óta sikeresen vezeti Pósfai József polgármester. Eredményességét visszaigazolja, hogy habár egy kis községről van szó, mégis a lehetőségekhez mérten több projekt is megvalósult az elmúlt években.

A megyei önkormányzat támogatói döntésének köszönhetően a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében néhány éve lecserélték az orvosi rendelő elöregedett tetőszerkezetét, továbbá megújult a Kossuth Lajos utca csapadékvíz-elvezető rendszere.

Közlekedés

A település keleti határán halad majd el az M100-as gyorsforgalmi út és Tinnye, illetve Úny között épül egy le- és felhajtó csomópont. A máriahalmi elágazásnál körforgalom létesül majd, a domboldal átvágásával egy új út is épül.

– A Magyar Falu Programban is eredményesen szerepelünk. Tavaly júniustól elindítottuk a falubuszszolgálatot, a jármű beszerzésére 13,893 millió forint támogatást kaptunk. Emellett a közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzési pályázaton elnyert 3,33 millió forintból a meglévő traktorunkhoz vásároltunk kiegészítő berendezéseket – ismertette a polgármester.

A Greffet márkájú árokmaró- és tisztítógéppel például a bekötőutak, mezőgazdasági utak és termőterületek melletti vízelvezető árkok, csatornák gyors és hatékony karbantartása válik lehetővé. A GardenGo rotációs fűnyíróasztallal a külterületek gyomos aljnövényzetét tisztíthatják meg, de a parkokat, nagyobb egybefüggő pázsitokat is lehet vele gondozni. Ezenkívül két Stihl benzines fűkaszát is beszereztek.

Energetikai korszerűsítést terveznek

Pósfai József elmondta, hogy ahogy a korábbi esztendőkben, úgy most is szeretnének pályázni a TOP keretében kisebb-nagyobb fejlesztésekre. Az óvoda padlásterének, valamint külső homlokzatának szigetelése elengedhetetlen ahhoz, hogy jelentősen csökkenteni tudják a fenntartási költségeket. Másrészt gondot jelent az is, hogy a 2002-ben épült tornaszobában kazánfűtés van, az eredeti épületrészben konvektorokkal fűtenek és szeretnék az egészet egy közös rendszerbe vonni.

Pósfai József megjegyezte, 2010 óta sokkal több támogatáshoz jut a település, mint amennyit az azt megelőző években elnyert az önkormányzat. Véleménye szerint minden fejlesztésnek örülni kell, hiszen a kisebb beruházások is egyaránt fontosak a község életében. Köszöni dr. Völner Pálnak, a térség országgyűlési képviselőjének, illetve Popovics Györgynek, a megyei közgyűlés elnökének a segítségét, hiszen nekik köszönhetően eredményesen szerepelnek a Magyar Falu Programban és a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban.

Nem adják fel és újrapályáznak

Tavaly az önkormányzat pályázott a Béke úti járda egy szakaszának felújítására, de végül nem jutottak állami támogatáshoz. A község vezetése azt is szeretné, ha a művelődési ház udvarán egy új játszóteret alakíthatnának ki. Ahogy tavaly, úgy idén is benyújtották elképzeléseiket a Magyar Falu Programba és remélik, hogy a pályázatukról pozitív döntés születik.

Idén újra benyújtották koncepciójukat a Belügyminisztériumhoz és összesen 20 millió forintot igényeltek a munkálatokra. Jó hír, hogy a pályázat elbírálás alatt van, pozitív döntés esetén a megítélt összeg mellett 3,5 millió forint önrészt kell hozzátenniük a kormányzati forráshoz azért, hogy végre megvalósuljon a régóta várt projekt.

Megújulhat a tetőszerkezet

Az önkormányzat idei egyik legfontosabb projektje lehet az óvoda épületének tetőfelújítása, melyet a Magyar Falu Program keretében tervezik megvalósítani. 2002-ben a főépülethez hozzáépült a tornaszoba, így annak a teteje jó állapotban van, de a korábbi, idősebb épületrésznél már hiába próbálják betömni a lyukakat, csapadékos időben beázik az óvoda. Az önkormányzat az új TOP-os kiírásban energetikai korszerűsítésre szeretne pályázni és ehhez szükség van arra, hogy a tetőfelújítás minél előbb megvalósuljon.

A település vezetője hozzátette: a községháza épületében bár egy-két radiátort korábban kicseréltek, a csövek még a régiek, állandóan légteleníteni kell és az éves fűtési költség a másfél millió forintot is eléri. Emellett a hivatal külső homlokzatát is szigetelni fogják.

Harmadik közbeszerzés

Az egyedi szennyvíztisztító berendezések telepítése kapcsán az első közbeszerzésnél a nyertes kivitelező a vírushelyzetre tekintettel nem írta alá a szerződést. A második nekifutásra pedig a fővállalkozó egy másik technológiát szeretett volna megvalósítani, mint amiről a pályázati támogatás szól, így végül közös megegyezéssel felbontották a szerződést. Most van előkészítés alatt a harmadik közbeszerzés, az önkormányzat célja, hogy a hetvenkilenc ingatlanon mihamarabb megvalósuljon a beruházás.

Hajdárné Molnár Elvira képviselő és családja ötlete nyomán a református templom mellett kapott helyet az az installáció, ahol „életképeket” mutatnak be rendszeresen. Mint megtudtuk, ünnepekkor, illetve különböző jeles eseményekkor is felöltöztetik a bábukat, sőt előfordult, hogy a korábbi tánccsoportnak is emléket állítottak.

Gyorsteszteket is kiosztottak

A tavaly kirobbant világjárvány új helyzetet teremtett a településeken: az önkormányzatok legtöbb helyen a civil szervezeteket, a polgárőröket is bevonták a hirtelen adódott feladatok elvégzésébe. Únyon az étel kihordása a falugondnok feladata, akadályoztatása estén Pósfai József is szállította az ebédet. Az Esztergomi Járási Hivataltól kétezer védőmaszkot kaptak, intézményeknek és igény szerint a lakosoknak is juttatnak el az adományból.

Egyház

Úny két templommal is rendelkezik. A község szerencsés helyzetben van, hiszen az országos templomfelújítási programban a Szent Mihály-templom 10 millió forintos, míg a református templom 15 millió forintos támogatásban részesül.

Emellett, mivel a falugondnokság szociális ellátási feladatkörként jelenik meg, így az önkormányzat más felajánlásból gyorsteszteket, fertőtlenítőszereket is kapott, melyekből szintén jutott a lakosságnak. A fejlesztést finanszírozó határozatot a megyei önkormányzat koordinációja és támogató döntése tette lehetővé, a megyei önkormányzat fejlesztő szervezetével közös megvalósításban.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy kistelepüléseken a városokkal ellentétben sokkal összetartóbb a közösség, így ha valaki elkapja a vírust, akkor a rokonok, illetve szomszédok igyekeznek gondoskodni a betegről. Únyon is előfordult, hogy ily módon segítették egymást a lakosok, de igény esetén az önkormányzat is szerepet vállalt a bevásárlásban, valamint az ügyintézésben.

Ivartalanításra pályáznak

Felelős állattartást elősegítő ivartalanítási program indul a Magyar Falu Program keretében, melynek részeként az önkormányzatok pályázhatnak kutyák és macskák ivartalanítására. Ezenfelül pedig a kutyák azonosító chippel való ellátására, illetve veszettség elleni oltásra is lehetőség nyílik.

Mint ismert, kistelepüléseken még él az a szokás, hogy a lakosok reggelente kiengedik az utcára állataikat, az ebek pedig jó esetben néhány óra elteltével hazatérnek.

Hangosítót vásároltak

A művelődési ház belső felújítását a Magyar Falu Program keretében végezték el 2019-ben mintegy 4,75 millióból. Szintén a pályázaton elnyert támogatási összegből hangosítóberendezést szerettek volna vásárolni, az eszközöket végül tavaly sikerült beszerezniük.

Csakhogy ez egy igazi konfliktusforrás is lehet egyben, mivel sokan tartanak az utcán kószáló, chip és nyakörv nélküli állatoktól, melyekről így azt sem lehet kideríteni, hogy be vannak-e oltva. Éppen emiatt hasznos lehet az új pályázati lehetőség, mellyel az állattartók és az önkormányzatok is jól járhatnak, sőt egy kicsit hatással is lehetnek az emberek gondolkodásmódjára.Pósfai József, a település polgármestere lapunknak elmondta, hogy július közepéig szeretnék felmérni a helyi igényeket és remélik, hogy sokan szeretnék kérni a chipet, az oltást, illetve az ivartalanítást.

Segít és partner a megye

Jól vizsgáztak Únyon az idei esős tavaszon is a Kossuth Lajos és Dózsa György utca környékén, több mint egy kilométer hosszan megépített csapadékvíz-elvezetők. Eredetileg 40 millió forintot kapott erre a település, mely a megyei önkormányzat közbenjárásával lehívott többlettámogatásnak köszönhetően közel 45 millióra bővült.

A vízelvezetés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) nyertes pályázat révén újult meg, akárcsak az orvosi rendelő tetőszerkezete is, utóbbi mintegy 9 millió forintból. Örvendetes, hogy a projekt keretében a védőnői szolgálat eszközei is gyarapodtak – fűzte hozzá Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke.

