Bemutatkozik Tát, a boldogító igenektől hangos klímatudatos város

Táton az elmúlt években számtalan fontos fejlesztés valósult meg. A város vezetése igyekszik kiaknázni a pályázati lehetőségeket, emellett a klímatudatosságra is kiemelt ügyként tekintenek.

– A pandémia után mi nem újrakezdjük, hanem folytatjuk a munkát és szisztematikusan készülünk az újabb feladatokra – jelentette ki Turi Lajos, Tát polgármestere, aki rögtön meg is jegyezte: már a Versenyképes Magyarország Operatív Program (VMOP) pályázatain gondolkodnak.

Az önkormányzat Tokoddal közösen néhány évvel ezelőtt sikeresen szerepelt egy norvég alapos projektben, mely a klímaváltozás hatására keletkező extra mennyiségű csapadékvíz kezelését célozta meg. Megszülettek a Tát-Kertváros településrészre vonatkozó vízjogi engedélyes tervek, és bizonyos beruházások is elkészültek.

– Klímastratégiánk célja a klímaváltozások okozta kockázati tényezők elkerülése, a hatások mérséklése és az alkalmazkodási képességünk javítása. Be kell látnunk, az aszályos időszakok mellett olykor heves zivatarok érhetik el a települést. Mindezeket figyelembe véve igyekszünk megtervezni a jövőt – ismertette a polgármester, és meg is jegyezte, hogy a „Klímatudatos Önkormányzat” díjat már többször elnyerték.

Fontos az alkalmazkodás

Tát a Gerecse északi hegyei, dombjai, valamint a Duna között terül el, tulajdonképpen olyan, mintha a város egy lavórban helyezkedne el. A korábbi évtizedekben jellemzően csak olyan településeken épültek víz­elvezető árkok, melyeken a domborzati viszonyok megkívánták azt: így meg tudták előzni, hogy a hirtelen lezúduló csapadék jelentős károkat okozzon. Táton a sík jelleg miatt jórészt csak szikkasztó árkok vannak, hiszen évtizedekkel korábban kevésbé voltak jellemzők a felhőszakadások. Így ha akkoriban hullott egy kis csapadék, az nem jelentett gondot, elszikkadt, elszivárgott. Tavaly tapasztalták, hogy kiadós eső után egyes kertvárosi utcákon is megáll a víz, így szeretnék megoldani a problémát.

Tát nemrégiben sikeresen pályázott a Terület- és Területfejlesztési Programban (TOP): a megyei önkormányzat döntése értelmében 383 millió forintot nyertek vízrendezésre, amely a kertvárosi terület egy részének csapadékvíz-elvezetését biztosítja.

– Burkolt és burkolatlan, összetett vízelvezető rendszer épül ki. Az 1119-es út és a szélső házsor közötti ligetben szakmai szempontok alapján kicserélik az önmagukat túlnőtt nyárfákat, és záportározó is létesül. A rendszer az Únyi-patakon korábban megépült befogadózsilipnél végződik majd, a kivitelezés jövő nyárra fejeződhet be. Köszönjük Popovics Györgynek, a megyei közgyűlés elnökének, hogy támogatásra méltónak találta a pályázatunkat – mondta Turi Lajos.

Belevágtak a Zöldváros-projektbe

Az önkormányzat a klímatudatosság jegyében a TOP keretében korábban megvalósította több közintézmény energetikai korszerűsítését is, továbbá egy nagyobb projektbe is belevágott. „Tát zöld-hálózat fejlesztési program I. ütem” – röviden csak Zöldváros-projekt – részeként sikerült új funkciókkal megtölteni a kertvárosi Központi teret. A felújított és közművesített sportpálya rendezvények, például a Pünkösdi Napok helyszínéül is szolgálhat. Mellette többek között családbarát játszótér és fitnesz­park is létesült. A pályázat keretében továbbá a Tátika tér híd felőli oldalán időszakosan üzemelő helyi termelőpiacot alakítottak ki, ezen felül pedig az újtelepi játszóteret is fejlesztették.

Egyre többen házasodnak össze

Tát azon települések közé tartozik, ahol egyre többen szeretnének élni: a kormány által adott támogatások számtalan lehetőségeket nyújtanak a telekre váró fiataloknak.

Kozlik Zsolt, Tát jegyzője elmondta, hogy a családtámogatási politikának köszönhetően jelentős többletfeladat keletkezett a műszaki osztályon is. Mivel az ingatlanon található épületek pontos feltüntetése is szükséges az összegek elnyeréséhez, így sokan fordulnak hozzájuk ilyen jellegű ügyekkel. Elmondása szerint egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik az esküvők iránt is, így az anyakönyvezés terén is igen leterhelt a városháza.

Mint megtudtuk, idén július 31-ig több mint ötven ceremóniát tartanak majd, és nemcsak tátiak, hanem távolabbról érkezők is szívesen mondják ki a városban a boldogító igent.

Emellett a lakosságszám növeléséhez az is hozzájárul, hogy még mindig előfordulnak honosítások: jellemzően felvidékiek kérik a magyar állampolgárságot, de németországi, erdélyi, sőt délvidéki személy is letette már náluk az esküt.

Több ezer éves múlt

A településen talált újkőkori és bronzkori leletek is bizonyítják, hogy több ezer éve élnek itt emberek. A római korban a mai kertvárosi részen húzódott keresztül a limes, azaz a határvonal. 1685. augusztus 16-án Tátnál vívták meg a térség egyik legfontosabb, törökök elleni ütközetét. Az 1700-as évek elején megérkeztek a német telepesek, a város ma sem feledi az ősök hagyományait. A két világháború nagy emberveszteségekkel járt. Az 1956-os forradalom és szabadságharc után kezdték el építeni a kertvárosi településrészt. Jelenleg öt orvos praktizál, iskola, óvoda, bölcsőde, kultúrház és sok civil szervezet is működik.

Víztorony

Bár a település címerében nem szerepel, mégis a Duna-parti város egyik szimbólumának számít a táti víztorony, mely a kertvárosi településrészen, a Központi téren áll. A Tát régen nevű közösségi oldalon például megtalálhatjuk a létesítmény építéséről készült 1961-es felvételt is. De természetesen még sok más érdekességet is megtudhatunk erről az oldalról.

Újra beindult az élet a városban

Bár a járványhelyzet alatt a Táti Kultúrház és Könyvtár nem fogadhatott látogatókat, ennek ellenére az intézmény dolgozói javában készültek arra, hogy az enyhítések és az újranyitás után minőségi, tartalmas programokkal szolgáljanak a lakosságnak. Június 13-án megrendezték a pótgyermeknapot, ahol huszonkét faeszközzel felvértezett hagyományőrző játszópark, állatsimogató, óriáscsúszda és egyéb programok várták az érdeklődőket.

A kultúrházban augusztus 13-án ünnepli alapításának tizenötödik évfordulóját a Táti Porcelánbaba Klub, melynek keretében nagyszabású panoptikumkiállítást is rendeznek. Szeptemberben 18-án tartanák meg a szüreti fesztivált, melyen fellépne a 30 éves jubileumot ünneplő Táti Mazsorett és Formációs Tánccsoport is. A kultúra mellett a sportélet is pörög: a Duna-Gerecse Tát Sportegyesület immár harmadik éve rendez táborokat. Csillag Csaba elnök elmondta, hogy az egyik turnus kimondottan a labdarúgóknak szól – a résztvevők Felcsútra is ellátogatnak –, míg a további két turnus szabadidő- és sporttábor lesz egyben.

Segít a megye

Nagyszabású vízelvezetési fejlesztés indulhat Táton! Több mint 386 millió Ft forrást nyert el egy friss döntés nyomán a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból (TOP) a Duna menti település. Tát-Kertváros jelentős részét érintően szikkasztók, vízelvezető árkok létesülnek az esővizeket befogadó Únyi-patakig. A remények szerint jövő nyárra megvalósulhat a beruházás, mely parkrendezéseket is tartalmaz. A Bajnai út és a Gorkij fasor közötti területen záportározó medence is létesül.

– Örömteli, hogy ilyen átfogó fejlesztéssel segíthetjük a villámárvizek elleni védettséget – tette hozzá Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke.

Az összeállítás Tát Önkormányzat támogatásával készült.