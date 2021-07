Bemutatkozik Szárliget, ahol jelentős beruházásokkal vált még élhetőbbé a község

Több tízmilliós forintos uniós projekteket gondoznak: fejlesztik az úthálózatot, minibölcsődét építenek, felújították az orvosi rendelőt és többek között a nyugdíjasklub épületét is. Szárligeten jártunk.

Ezt ne hagyja ki! Nem érheti kritika a genderőrületet a közösségi platformokon

Az elmúlt időszakban több jelentős beruházás is lezajlott a csodálatos fekvésű településen. A Magyar Falu Program keretében 23,7 millió forintból felújították az orvosi rendelőt. Az önkormányzat ehhez a beruházáshoz 11 milliós saját erőt is biztosított. Kicserélték a nyílászárókat, járólapokat, a villamosvezetékeket, elvégezték a hőszigetelést, a tetőcserét, korszerűsítették a fűtési rendszert és tetőcsere is zajlott. Eszközöket is vásároltak csaknem 2,5 millió forint­ért – számolt be a polgármester, Mezei Ferenc.

Jelentős beruházás volt a nyugdíjasklub felújítása is, amelynek székhelye egy épületben van a sportegyesülettel. Teljes felújítást végeztek itt is: tető- és nyílászárócsere, térkövezés, hőszigetelés mellett a parkosítást is elvégezték a vidékfejlesztési program pályázatának köszönhetően mintegy 35 millió forintból. Utófinanszírozásos beruházás volt, az elszámolások most zajlanak.

Az óvodában lévő konyha felújítása is a közelmúltban fejeződött be. A nyílászárók cseréje mellett hőszigetelést végeztek és napelemeket szereltek fel az épületre. Eszközöket is vásároltak, így 20 milliós állami és 6 milliós önkormányzati keretből valósulhatott meg a konyha teljes felújítása.

A település fekvése

Szárliget a Vértes és a Gerecse hegységek határvonalán, két hegyvonulat között helyezkedik el. Kedvelt kirándulóhelye a Zuppa-hegy. A sziklás csúcsú, alacsony hegy Szár és Szárliget között található, a Vértes peremén. Szép út, ahol erdei fák, karsztbokrok, sziklák, panorámás hegycsúcs és még hegyi kereszt is gazdagítja a kirándulást, amely 5,5 kilométer. A Zuppa-tető névre hallgató sasbérc 384 méter, ugyanakkor környezetéből markánsan kiemelkedik. A tetőn egy kereszt és egy zászlótartó rúd áll egymás mellett. A Magyar Vértanúk Keresztje vörösfenyőből készül, a Zuppa-tetőn őrzi a mártírok emlékét.

– Az úthálózat fejlesztése is folyamatban van – nyilatkozta a polgármester. – Erről is állandó egyeztetés folyik a helyi országgyűlési képviselővel, Bencsik Jánossal. Az autópálya lejárója elkészült, most épül majd egy szakasz, amely Tatabányán, a szárligeti leágazástól indul majd és érinti az Országút és Petőfi utcát, a Szár-Szárliget közötti összekötő utat. Az egymilliárd forintos beruházás legkésőbb jövő tavasszal indulhat. Az útfelújítással vélhetően a forgalom is megerősödik.

A közelmúltban nyertek pályázatot a legnagyobb forgalmat bonyolító Ady Endre utca felújítására. Harmincmillió forintos támogatásból valósul meg az aszfaltozás. Az Akácfa utcai temetőben 15 millió forintos pályázati támogatással valósulhat majd meg egy fedett ravatalozó és búcsúztató kiépítése. Vizesblokk kialakítása is kapcsolódik a beruházáshoz.

A polgármesteri hivatal épületének felújítására is nyertek 50 millió forintos támogatást. A nyílászárók cseréje mellett a teljes külső szigetelést is még az idén megoldják. A hivatalhoz tartozó rendezvényteremben is elvégzik majd ezeket a beruházásokat. A gyerekek létszámának emelkedése miatt az orvosi rendelő mögött, a Petőfi Sándor utcában épül meg az új, két csoport befogadására alkalmas minibölcsőde. A 200 millió forintból megvalósuló projekt építkezése ősszel indul, és várhatóan jövőre már itt tudják fogadni a piciket. Az uniós támogatással megvalósuló építkezés magában foglalja a parkosítást is.

– Mostanában kevesebb program valósult meg a településen. A civil szervezetekre is a visszafogott működés volt a jellemző. Július közepén szervezzük meg a búcsút, amelyet alapvetően a templomi események köré építünk majd Szárligeten – tette hozzá Mezei Ferenc.

Takarékosan gazdálkodtak

– Tizenhárom éve választottak polgármesterré a szárligetiek. Az első három évben az összes hitelt visszafizettük, ezután könnyebben tudtunk tervezni. A járvány most ismét nehézségek elé állította az önkormányzatokat. Lassan ugyan, de végül mégis elindult az élet. Az év első hat hónapjában minimalizáltuk a költségeinket, hogy most, az év második felében már hozzávetőlegesen normál keretek között tudjunk működni – mondta Mezei Ferenc. Hozzátette: csökkentek a vállalkozók bevételei, így nyilván kevesebb adót is tudnak fizetni. – Mindenkire hatással volt a járvány, az emberek sokkal visszafogottabbak. Nehezen mozdulnak ki otthonaikból, az árak is jelentősen emelkedtek az elmúlt időszakban – mondta. – A járvány alatt az önkormányzat mindent megtett az itt élők egészségi állapotának megőrzése érdekében. Különlegesség, hogy csaknem hatszáz ember kapta meg helyben a védettséget jelentő oltást – zárta a beszélgetést a polgármester.

Bővítenék az óvodát

Huszonhat kisgyermek búcsúzott a tanév végén az óvodából, és ugyanennyi pici kezdi majd szeptembertől Szárligeten a kiscsoportot. Az óvodába a gyermekeknek új kültéri játékokat is vásároltak az elmúlt időszakban. A különböző készség- és képességfejlesztő, nagymozgásos eszközök beszerelése jelenleg is folyamatban van. Emellett új asztalokat, padokat is vásároltak a gyerekeknek. A Maci csoport szobájának a padlózatát is felújították – adta hírül Mezei Ferenc polgármester.

Az óvodába jelenleg hetvenöt kisgyermek jár. Az épület a befogadóképessége határán van. Az utóbbi időben ugyanis növekszik a beíratandó csemeték létszáma. Az önkormányzat ezért már most gondolkodik a bővítés lehetőségén. Elképzelhető, hogy már az új tanévtől, ha növekszik a beíratandó gyerekek létszáma, már átmenetileg szükséges lesz a gyerekek elhelyezését megoldaniuk. Az elmúlt években sokan költöztek a gyönyörű fekvésű településre. A járvány miatt is felértékelődtek a kertes házak, a kisebb településeken lévő ingatlanok. Ez érződik már Szárligeten is.

Új termek épültek

A Tima Endre Általános Iskolában 90 millió forintos ráfordítással valósította meg a Tatabányai Tankerületi Központ a padlástér beépítését. Szaktantermeket, közösségi tereket alakítottak ki a százhúsz gyermek ellátásáról gondoskodó oktatási intézményben, ahová évfolyamonként egy-egy osztály jár. A településen gondot okoz a sportcsarnok hiánya. Az államilag kiemelt építkezésnek nyilvánított beruházás már évek óta stagnál. A falu lakói bíznak abban, hogy a következő tanévben végre megoldódik a gyerekek sportolási lehetősége.

Segít és partner a megye

Ősszel indulhat az építése Szárliget új, 16 férőhelyes minibölcsődéjének a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázatán elnyert 200 millió Ft-os forrás segítségével. Könnyebb lesz a családok élete, hiszen eddig Tatabányára kellett vinni a csöppségeket, ha a szülők munkába kívántak állni – mondta Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke. Közben elkezdődött a csapadékvíz-elvezetők rendbetétele is. A munkák a TOP-ban elnyert 150 millió Ft-os forrásból zajlanak, annak első, mintegy 40 millió Ft értékű fejezeteként. Megújulnak a vízelvezető árkok a Vasút és Dózsa utca egy-egy szakaszán, valamint a Zrínyi közben.

Az összeállítás a Szárligeti Önkormányzat támogatásával készült.