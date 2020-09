Bemutatkozik Szárliget, ahol az idei év a sportolásról szól

A vírus elleni védekezés határozza meg az idén Szárliget életét. A 2020-as esztendő a túlélésről és a spórolásról szól, fogalmazott a település vezetője. A folyamatban lévő beruházások és a pályázatok határidejét még így is igyekeznek tartani. Mezei Ferenc polgármesterrel beszélgettünk.

A kétezer-hatszáz lelket számláló település idei költségvetése 346 millió forint. Ennek jelentős része pályázati pénz. Különféle uniós és állami támogatások révén megújult az orvosi rendelő, fitneszpark várja a sportolni vágyókat, hamarosan új külsőt és belsőt kap a nyugdíjasklub, a nyolcvan óvodás és százharminc iskolás étkeztetését biztosító melegítőkonyha és minibölcsőde épülhet, s a falu egy részén megoldódhat a csapadékvíz-elvezetés – sorolta az eredményeket a polgármester. Hozzátette: mindezek korábbi évek vállalásai. A település költségvetését az idén a vírushelyzet jelentősen megtépázta.

– Nem indult rosszul az év, aztán a vírus miatti költségek, kieső bevételek, s főként az elvonások több tízmillióval csökkentették a bevételeinket – mondta Mezei Ferenc. Az önkormányzat üzemeltet két vendégházat. Ezek márciustól üresen állnak. Nincsenek rendezvények, családi programok, esküvők sem. A polgármester ezért a vírushelyzet beálltával az önkormányzat intézményeinek közüzemi szolgáltatási díjait is minimálisra csökkentette.

Becsengettek

A szárligeti Tima Endre Általános Iskolában az idén 22 elsős kezdte meg tanulmányait. Az önkormányzat nemcsak nekik, hanem minden iskolás családjának biztosítja a 10 ezer forintos iskolakezdési támogatást.

A sport- és egyéb civil szervezetek is leálltak, ahogy a támogatásuk is. Nem voltak meccsek, így a fűnyírást is ritkíthatták a faluban.

A korábbi évek gazdálkodásának köszönhetően volt némi tartalék, ám ezeket felemészti a folyamatban lévő uniós pályázatok előfinanszírozása. A beruházások ugyan lassultak, de nem álltak meg.

Ügyfélfogadás

A polgármesteri hivatal hétfőn és szerdán 8.00–15.30-ig, pénteken 8.00–12.00-ig várja az ügyfeleket. Kedden és csütörtökön nincs ügyfélfogadás.

– Felújítottuk az orvosi rendelőt 34,7 millió forintból, amelyből 10 millió volt az önerő. Az épület teljes megújítása mellett eszközbeszerzés is szerepelt benne. A műszaki átadás már megtörtént, ám amíg a vírushelyzet tart, addig a nyugdíjasklub régi épületében történik a rendelés. Itt hatalmas udvar áll a rendelkezésünkre.

A beruházások egymásra épülnek – meséli a polgármester. A nyugdíjasklub felújítására is nyertek pályázatot. Ebben energetikai és tetőtér-felújítás, valamint parkosítás szerepel 34 millió forint pályázati pénzből. Ehhez is szükséges még a 10 milliós önerő. Szeptember végéig kell megkezdeniük a projektet. Az óvoda és általános iskola gyermekeinek étkeztetését biztosító melegítőkonyha felújítása is megtörtént az energetikai fejlesztéssel, eszközbeszerzéssel együtt. Huszonnégy milliós támogatás mellett négymillió önerőt kellett ehhez is biztosítani.

Előtetőt építettek

Hetvenhárom éves volt a legfiatalabb azok között, akik vállalták, hogy a sportpálya mellett lévő öltözőhöz előtetőt építenek. A négy vállalkozó kedvű önkéntes munkájához az anyagot az önkormányzat biztosította.

Az önkormányzaton belül lévő klubhelyiségek felújítására is nyert 4,8 millió forintot a település. Jelenleg a könyvtár működik itt. Amint a nyugdíjasklub, és az orvosi rendelő projektje elkészül, várhatóan januárban ez a projekt is beindulhat. Hamarosan megkezdődik állami támogatással az iskola mellett az új tornaterem felépítése. A 370 milliós beruházásra már nagy szükség lenne, hiszen jelenleg nem tudnak hol tornázni a gyerekek. Új pályázatokat is benyújtottak már: 50 millióból szeretnék felújítani a polgármesteri hivatal épületét – fogalmazott a polgármester.

Lesz bölcsőde, csapadékvíz-elvezetés

– A település egyik jelentős projektje is hamarosan megkezdődhet – mondta Mezei Ferenc polgármester. – Szárliget is pályázott a közelmúltban kétcsoportos minibölcsőde építésére. A kétszázmilliós állami támogatással megvalósuló projekt új épületének tervei már elkészültek. Várhatóan októberben megkezdődhet az építkezés is. Bízom benne, hogy jövő szeptembertől már tizennégy pici gyermek hangjától lesz hangos az új épület. A polgármester hozzátette: évek óta gondot okoz a csapadékvíz elvezetése a faluban. Két hegy között terül el Szárliget, és speciális helyzetüket tetézi, hogy vasúti sínek szelik ketté a falut. Mivel a csapadékvíz elvezetésének megoldása sokszereplős – az önkormányzat, a hatóságok és a vasúttársaság is érintett –, ezért csak apró lépésekben tudnak haladni. Első körben 70, majd 80 millió forintot nyertek pályázaton. Ebből a falu harmadában sikerül majd megoldani a problémát. A beruházás novemberben indulhat.

Egészségüket is őrzik

Kar- és mellizom-erősítő mellett evezőgépet, fekvőpadot és légbenjárót is telepítettek a közelmúltban a szárligeti játszótér mellett kialakított fitneszparkba. Nyolc különböző eszköz segíti az itt lakókat abban, hogy rendszeres mozgással naponta tegyenek egészségük megőrzése érdekében. A telepített sporteszközök mellett lévő játszótér remek lehetőséget biztosít arra is, hogy amíg a szülők az új gépekkel, erősítőkkel dolgoznak, addig a legkisebbek elfoglalhatják magukat a hintán vagy a homokozóban.

Fogadóóra

Mezei Ferenc polgármester minden hónap második szerdáján 8 és 15.30 között tart fogadóórát hivatalában. Szűcs Márta jegyző ugyanebben az időben várja az érdeklődő polgárokat.

Az idén a járványhelyzet miatt nem szerveztek programokat a faluban, azonban a fitnesz­park elkészülte után tartottak egy kis ünnepséget a szabadban. Az átadást követően egy kis családi délután keretében vették birtokba a nyolc szabadtéri edzésre alkalmas eszközt. A beruházás csaknem hatmillió forintba került. Ennek kétharmadát pályázati pénzből, a fennmaradó részt pedig saját erőből biztosította az önkormányzat. A nyári szünetben a legifjabbak is előszeretetten használták a fitneszpark sporteszközeit.

Gazdag programok

Márciustól a digitális oktatás miatt bezártak az iskolák. Szárligeten szerencsére minden család meg tudta oldani gyermeke elhelyezését ebben az időszakban. A nyár érkezésével azonban elfogyott a szabadságuk, ezért is hirdetett tábort több szervezet. A TJ ESZI Családsegítő és Gyermekjóléti Központ munkatársai szerveztek egy héten át tartó változatos programfolyamot, majd az önkormányzat állt a szülők mellé. Tizenöt általános iskolásnak szerveztek sportolási lehetőséget, kirándulásokat, s még fürdőzés is szerepelt a programban.

Településtörténet

Szárliget a Vértes- és a Gerecse-hegységek lábainál helyezkedik el. A kiegyezés után a bányászat és az ipar indult fejlődésnek. Az 1900-as évek elején a bányaüzemek vezetői, tulajdonosai (a MÁK RT.) a közeli földterületeket felvásárolta, parcellázta és saját rokkant-nyugdíjasainak, tisztviselőinek értékesítette. A települést 1930-ig Rokkanttelepnek nevezték, 1945-ig Szár-Újtelepnek vagy Újszárnak, 1971-ig Szár II-nek, majd hivatalosan 1971-tól Szárligetnek. Szárliget 1984. január 1-jéig Szár külső települése, majd 1989-ig társközsége volt.

Mosogatógép

Mosogatógépet adományozott a járványhelyzetben magánemberként Mezei Ferenc polgármester és Vasas István alpolgármester a Szent Borbála Kórháznak. Az új gép az újszülött-tejkonyhára került.

1989. január 1-jétől Szárliget önálló község lett. Szárliget, mint társ­község, a közös tanács vezetése alatt „mostohagyermek” volt. A költségvetés nagy részét sok éven át a központi községre fordították, ennek hátrányai a mai napig érzékelhetőek a falu mindennapjaiban. Hosszú és kitartó küzdelem árán sikerült a helyi tanácstagoknak kiharcolni, hogy a község a lakosság aránya alapján kapjon a költségvetésből. A falut nemcsak a Budapest-Hegyeshalom vasútvonal osztja ketté, de korábban a Fejér és Komárom-Esztergom megye határvonala is áthúzódott rajta. Szárliget lakói többször kezdeményezték a falu Komárom-Esztergom megyéhez történő átcsatolását. 1999-ben ez megvalósult.

Segít a megye

Két csapadékvíz-elvezetési projektre is forrást nyert Szárliget önkormányzata, összesen 150 millió Ft értékben, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) nyertes uniós pályázattal. A fejlesztés keretében burkolt árkok épülnek ki a Vasút – Dózsa György – Béke és Gyöngyvirág utca határolta területen, valamint biztonságossá teszik a vízelvezető rendszert a Petőfi utcában. – A TOP segítségével két csoportos, 16 férőhelyes minibölcsőde is épül a növekvő lakosságú községnek, közel 200 millió Ft-ból, ami megkönnyíti az édesanyák munkavállalását is – tájékoztatott Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke. A fejlesztéseket finanszírozó határozatokat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat koordinációja és támogató döntése tette lehetővé.

Az összeállítás a Szárligeti Önkormányzat támogatásával készült.