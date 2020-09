Bemutatkozik Piliscsév, ahol a világjárvány sem szabott gátat a fejlődésnek

A világjárvány nyomán kialakult helyzet teljesen új feladatokat követelt meg a piliscsévi önkormányzat és intézmények részéről is. Az első hullámot sikeresen átvészelték, a védekezés közben a jelenleg futó és tervezés alatt álló projektekre is kellő figyelmet fordítottak.

Ahogy többfelé, úgy tavasszal Piliscséven is lehetőségeikhez mérten igyekeztek védekezni a lakosok. Természetesen a községben is varrtak maszkokat, melyeket az önkormányzat ezúton szeretne megköszönni minden önkéntesnek.

– Felajánlásként kaptunk fertőtlenítőszereket, melyekkel az ellátásra szorulókat támogattunk. Köszönet illeti az idősek klubja dolgozóit is, hiszen a nehéz hetekben sem hagyták magukra a nyugdíjasokat és segítettek nekik a bevásárlásban, a gyógyszer kiváltásban és az ügyintézésben – mondta Kosztkáné Rokolya Bernadett.

Népszerű volt az Erzsébet-tábor

Kosztkáné Rokolya Bernadett elmondta, hogy a járvány miatt nagyon kevés programot rendeztek és a fertőzés terjedésének lassítása, illetve megelőzése érdekében fájó szívvel úgy döntöttek, hogy nem tartanak nagyobb rendezvényeket. Piliscsév pályázott idén Erzsébet tábor rendezésére és akkora volt az érdeklődés, hogy két egyhetes turnust kellett megszervezniük. A helyiek mellett leányvári és kesztölci fiatalok is részt vettek a táborban, melyet a vírushelyzetnek megfelelően bonyolítottak le. Mint azt megtudtuk, a résztvevőknek levetítettek virológiai kisfilmet, hogy mi ez a vírus, mit kell tudni a védekezésről. A kézműves szakkör is előtérbe került, habkartonbon készítették el egyes házépítési technológiákat.

A polgármester asszony elmondta, hogy új kihívásokkal találkoztak a gyermekétkeztetés terén is, mivel minden ételt csak dobozban juttathattak el a fiatalokhoz, ezért egy új rendszert kellett kialakítaniuk. Meghatározták például azt is, hogy hányan ülhetnek egyszerre asztalhoz, mekkora távolságot kell megtartaniuk egymástól a gyermekeknek. A nehézségek ellenére az intézmény dolgozói jól alkalmazkodtak a kialakult helyzethez.

Járdákat újítanak fel

Az önkormányzat idén két helyszínen folytatja a járdaépítési projektet: a Béke utca 70. és 116. számú ingatlanok közötti szakaszán, illetve az Urbanics utca 7–15 között korszerű szilárd burkolattal látják el a járdát. A projektre a Magyar Falu Program keretében nyertek anyagtámogatást.

A járvány második hulláma már nem érte váratlanul az önkormányzatot: folyamatosan figyelik a kormányzati tájékoztatókat és azoknak megfelelően cselekednek. Nemrégiben intézményvezetői értekezletet hívtak össze, ahol megbeszélték a minisztérium által kiadott protokoll eljárásokat.

Játszóeszközöket helyeznek ki

Bevásároltak A Magyar Falu Program játszótérfejlesztési pályázaton 5 millió forint támogatást nyert az önkormányzat kültéri játszótér-felújításra. Az elnyert összegből, illetve a 300 ezer forintnyi saját forrásból padokat, illetve olyan típusú eszközöket vásároltak meg, melyek az újdonság erejével hatnak majd. A játékokat tavasszal helyezik ki a Jubileum térre.

Felkészültek az újabb védekezésre, maszkokat, szenzoros fertőtlenítőket vásároltak, melyekből jutott az óvodába is, sőt érintésnélküli hőmérőkkel szerelték fel az oktatás-nevelési intézményeket.

Farm

Hertlik Máté személyében egy őstermelő termékein keresztül viszi messzire a település jó hírnevét, nem mellesleg a környéken is kedveltek a Piliscséven készült különleges ínyencségek. Az Apis Farm őstermelője a LEADER-program keretében tejfeldolgozó kisüzem eszközbeszerzésére nyújtott be pályázatot. Mint azt megtudtuk, az új berendezésekkel könnyen, gazdaságosan és higiénikusan lehet készíteni, valamint tárolni az egyes termékeket.

– Köszönjük a lakosságnak a fegyelmezettségét és azt, hogy viselik a maszkokat. A szolgáltatókat is dicséret illeti, hiszen maradéktalanul betartatják az éppen aktuális szabályokat – tette hozzá a polgármester asszony.

Nem álltak le a fejlesztések

A tavaszi első hullám alatt a háttérmunka nem állt meg, a polgármesteri hivatalban ugyanúgy zajlott a munka, mint a „békeidőben”. Az önkormányzat célkitűzése az, hogy a település minden körülmények között fejlődni tudjon, ennek értelmében nem álltak le a beruházások, sőt az elmúlt időszakban több pályázatot is benyújtottak. – Ezúton is szeretnénk megköszönni dr. Völner Pálnak, térségünk országgyűlési képviselőjének, valamint Popovics Györgynek, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnökének a pályázatok elnyerésében és megvalósításában nyújtott segítséget. Köszönjük a lehetőségeket, hiszen önerőből nem tudnánk hasonló volumenű projekteket megvalósítani – mondta a polgármester asszony.

Szép lett az óvoda

Az önkormányzat a Magyar Falu Programban (MFP) támogatást nyert a községi óvoda épületének külső szigetelésére és a nyílászárók cseréjére, emellett pedig egy másik MFP-s projekt keretén belül új kapuval és kerítéssel látták el a nevelési intézményt. A beruházások még a nyár folyamán elkészültek, így szeptemberben, az új nevelési év kezdetén örömmel vehették birtokba a gyermekek a megújult környezetet. Az összes újonnan beszerelt ablaknál a párkányokat is kicserélték, önkormányzati forrásból pedig az épület villamoshálózatát is korszerűsítették.

Intézmények

Az önkormányzat a nyáron felújíttatta a saját tulajdonukban lévő iskola épületének mellékhelyiségeit. A tavaly átadott művelődési ház elé új korlátot helyeztek ki, az intézmény eszközállománya folyamatosan bővül. Az önkormányzat tudja, hogy vannak hiányzó, megoldásra váró feladatok, de igyekeznek lehetőségeikhez mérten elvégezni azokat.

Az intézmény vezetője februárban támogatóbált szervezett, így szülői támogatásból és egy kis önerőből sikerült beszerezni néhány új játszóeszközt, melyeket az óvoda udvarán helyeztek el. A korszerűsítéshez hozzátartozik, hogy egy szép logót is szeretnének elhelyezni a homlokzaton, ugyanakkor a koncepcióval kapcsolatban még zajlanak az egyeztetések. Ahogy a szimbólum is a helyére került, úgy a járványügyi szabályoknak megfelelően szeretnék hivatalos keretek között is átadni az óvodát.

Sport

A községi sportegyesület, a Piliscsévi SE a Magyar Falu Programban pályázott fűnyíró traktorra, pályavonalazó eszközre és fűkaszára, a taotámogatásból kültéri padokat helyeztek ki, illetve előtetőt építenek a klubházhoz. A Bozsik-program kapcsán együttműködnek az iskolával és az óvodával.

Mindig fejlesztenek

Az önkormányzat a Magyar Falu Programba nyújtott be pályázatot a temetői urnafal bővítésére, a temető parkolója mellett közműfejlesztésre, illetve a kerékpárút folytatására. Pozitív elbírálás esetén a meglévő nyomvonalat újabb szakasszal bővíthetnék ki.

Támogatás

Az önkormányzat idén is pályázott szociális tüzelőfára, mellyel a rászoruló családokat szeretnék segíteni. Csatlakoztak a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszerhez, továbbá van egy saját pályázatuk is, mellyel a jó tanulmányi eredménnyel rendelkező felsőfokú tanulmányaikat végzőket támogatják.

Hosszú távú céljaik között szerepel, hogy egy átkötőutat létesítsenek a Béke és a Kesztölci utca között. Ezenkívül önerőből újították fel az összes hirdetőtáblát, sőt sikerült fedett buszvárót és padot kihelyezniük a vasút utcai buszmegállóhoz.

Segít a megye

Szociális Alapellátó Központot hoztak létre Piliscséven a megyei önkormányzat által koordinált Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) nyertes pályázatnak köszönhetően. A 60 millió Ft-os támogatásból az átalakított épületben az étkeztetés, a segítségnyújtás, az ellátás, a család-és gyermekjóléti szolgáltatás egy helyen vált elérhetővé. – Örömömre szolgál, hogy az eredeti összeget, további 8,7 millió Ft-os többlettámogatással is sikerült kiegészíteni – fűzte hozzá Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke. Ugyancsak egy sikeres TOP-pályázat biztosítja hagyományőrző rendezvények megvalósulását Piliscséven. A fejlesztéseket finanszírozó határozatokat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat koordinációja és támogató döntése tette lehetővé.

Az összeállítás a Piliscsévi Önkormányzat támogatásával készült.