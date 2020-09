Bemutatkozik Nyergesújfalu, ahonnan a jövőnek is üzennek

A koronavírus-járvány árnyékában is zajlottak beruházások, illetve új fejlesztési elképzelések előkészítése is elkezdődött Duna-parti városunkban.

Az önkormányzat, illetve a helyi gazdaság több jelentős szereplője is tudott beruházni, jövőt építő fejlesztéseket előkészíteni a koronavírussal megélt hónapjainkban is. Például már zajlik annak a leendő új lakóterületnek 600 millió forint költségű előkészítése, ahol ötvenhárom családi ház, illetve több társasház is épülhet majd. Az idén négy új játszótérrel gazdagodik a település, a meglévő létesítmények egy részének felújítását is tervezik.

Biztató jövőt jelentő változások

Hazánk legnagyobb idei zöldmezős beruházása az a városban épülő üzem, ahol a Toray Industries az elektromos autók akkumulátoraihoz szükséges szeparátorfóliáit fogja gyártani. A több ütemben megvalósuló beruházásával a hazai e-mobilitási ágazat meghatározó szereplőjévé előrelépő cég 188 új, elsősorban magas hozzáadott értékű munkahelyet hoz létre a következő években. A település meghatározó vállalata, a Toray csoporthoz tartozó Zoltek Zrt. is több üzemegységgel bővítette termelését az utóbbi években, és immár újra nyergesi a megye legnagyobb árbevételű építőipari beszállítója, a Megawatt Kft. Ezek a fejlesztések, illetve sok-sok kis- és középvállalkozás alapozhatja meg a város biztató jövőjét.

A művelődési ház egymilliárd forintot meghaladó összegűre becsült felújításának nyílt közbeszerzési pályázata tavaly sikertelen volt, folyik a kiírás aktualizálása. Világörökség-várományos helyszínen, elkezdődik a Crumerum Látogatóközpont nyílt közbeszerzési pályázata. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma tízmillió forintos támogatásának köszönhetően részben megújul a Civilek Háza belső tereinek egy része.

Crumerum Látogatóközpont épülhet

Az idei év májusában elkészültek a megvalósításához kiemelt országos támogatást kapó városi Crumerum Látogatóközpont átdolgozott kiviteli tervei.

A majd a Római Birodalmat körülvevő védelmi rendszer emlékét idéző létesítmény kiviteli költségeinek csökkentése érdekében több egyeztetés is történt. Az alapelvek változtatása nélkül, a műszaki kivitelezésről tárgyaltak a szakemberek. A város önkormányzati képviselő-testületének az elképzeléseket többek közt a Magyar Turisztikai Ügynökség munkatársaival és a Közbeszerzési Felügyelet főosztályával is egyeztetnie, minősíttetnie kell. Az izgalmas látogatóközpont kivitelezésének tervezett befejezési határideje a következő esztendő legutolsó napja.

A Bóbita Óvoda és Bölcsőde Eternit városrészi telephelyén elkészült a korszerűsített, bölcsődével gazdagodott intézmény nagyszerű udvara. Megoldódott a tekepálya csapadékvíz-elvezetése, kicserélték a Munkás utcai szociális bérlakások nyílászáróit. Készen vannak a gyógyszertár külső közművei korszerűsítésének, illetve egy épület mögötti parkoló kialakításának tervei. Az elképzelések megvalósításának összköltsége 15 millió forint. Az idei esztendő utolsó vasárnapja a befejezési határideje a Bottyán János utca felújításának, a munkálatok jó ütemben folynak.

A Tó utca útját, járdáját, vízvezetékét, közvilágítását érintő felújítás I. ütemére az önkormányzat meghívásos eljárás keretében keresi a kivitelezőt. Az Eternit városrészi tagiskola felújítása központi pályáztatás alapján indul. A műemlék Kernstok-villa felújítására ebben az évben megszülethet a kivitelezési szerződés.

A szomszédoknak is tudtak segíteni

Az idei népjóléti intézkedések sorában az önkormányzat segítséget nyújtott a járvány miatt munkahelyüket elvesztőknek, az összeg gyermekek számától függően 150 ezer forint is lehetett.

Zárszavas idei lomok

Az idei városi lomtalanítási akció harmadik ütemeként holnap zárul a lomok begyűjtésének munkája. Az Esztergomi Nonprofit Kft. munkásai pakolják majd a cég járműveire az ingatlanok elé kitett, feleslegessé vált dolgokat a jelzett területeken. Az önkormányzat többször is jelezte az ütemezést, illetve, hogy mi minden része, nem része az akciónak.

A helyi egészségügy magas szintű felkészítése mellett, a város mintegy húszmillió forinttal támogatta az esztergomi kórház gyógyító munkáját. Gyorsteszteket vásároltak, a 65 éven felülieket élelmiszercsomaggal segítették, a koronavírusról tájékoztató kiadványokat jelentettek meg, a város közösségi internetes oldalán kisfilmekkel igyekeztek szórakoztatni a karanténban rekedteket.

A városi klímastratégia kidolgozása, a közösségfejlesztő- és identitáspályázat végrehajtása folyamatban van. A civil szervezetek támogatását nem érinti a járvány, támogatásuk a tavalyi szinten valósul meg. Az önkormányzat és sok öntevékeny csoport kisebb rendezvényeket ebben az évben is szervezett. A szomszédos Bajótnak is segített az önkormányzat, ötmillió forintot utalt át a villámárvíz miatt kialakult községi gondok enyhítésére.

Kétkerekes világ négyoldalas füzete

Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával jelent meg a Dorog és Térsége Turizmus Egyesület felelős kiadásában egy négyoldalas, a fedlap és zárólap belső felületein is információkat közreadó színes füzet, Közlekedj biztonságosan Nyergesújfalun! címmel.

A tanár úr emléke él

Az önkormányzati képviselők a város természetbarát, helytörténész díszpolgárára, Padányi Lajosra emlékező idei túrájára, holnap 9 órakor várják az érdeklődőket a szeretett, tisztelt pedagógus, önkormányzati képviselő pusztamaróti temető bejáratánál állított kopjafájánál. A részvevők elgyalogolnak a Kis-Gerecse kőfejtőbe.

A közreadott gondolatok a kerékpár körül forognak. Például a Ha Nyerges, akkor nyeregbe! rész többek közt arról is szól, hogy a város kerékpárosbarát település. Külön csíkon a főutca teljes szakaszán végigtekerhetnek a bringások.

A három szomszédos település közül Bajótot és Tátot is el lehet érni kerékpárúton. A Hagyományokra épülő közösségfejlesztés Táton, Bajóton és Nyergesújfalun című, sikeres pályázat keretében programok sora hívja fel a figyelmet a mozgás jelentőségére, a biztonságos közlekedés alapvető elemeire.

A gyakorlati tanácsok között szerepel például, hogy milyen kötelező tartozékokat kell felszerelni a kétkerekű járgányra, hogyan lehet a gyerekeket bevezetni az önálló kerékpározás rejtelmeibe.

Kerekeken Nyergesen

Tizedszer rendezte meg több távon a Négy Égtáj SE a Kerekes Nyerges elnevezésű kerékpáros teljesítmény-túráját. A 25 kilométeres útvonalnak 122 bicajos vágott neki, ötvenen tekertek 65 kilométert, negyvenketten kerékpároztak 80 kilométert a halastavaktól indulva, és ide érkezve.

Segít a megye

Nemcsak korszerűbb lett a Bóbita Óvoda telephelye az Eterniti városrészben, hanem bölcsődei részt is kialakítottak benne, és 32-vel bővült a férőhelyek száma is. A felújítás a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) nyertes uniós pályázat 80 millió Ft-os hozzájárulásával valósult meg – tájékoztatott Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke. A Szent Mihály Idősgondozási Központ nappali ellátást adó épülete 38 millió Ft-os hozzájárulásból bővülhetett.

Közösségépítő, a helyi hagyományok megőrzésére irányuló rendezvények is segítik az aktív, megújuló közösségek létrehozását, összefogva Táttal és Bajóttal. A fejlesztéseket finanszírozó határozatokat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat koordinációja és támogató döntése tette lehetővé.

Az összeállítás a Nyergesújfalui Önkormányzat támogatásával készült.