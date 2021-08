Bemutatkozik Mogyorósbánya, ahol javul az életminőség

Mogyorósbánya az elmúlt években jelentős fejlődésen ment keresztül és ami a legfontosabb, a Magyar Falu Program keretében megújul a település bekötőútja is. Havrancsik Tibor polgármester szerint a pályázati forrásból megvalósuló beruházások hozzájárulnak a helyiek életminőségének javításához.

Az önkormányzat még 2020-ban nyújtott be pályázatot a Magyar Falu Programban a Sport utca egy szakaszának felújítására és végül mintegy 15 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyertek a munkálatokra.

Megőrizték a stabilitásukat

Havrancsik Tibor polgármester ismertette, a járványhelyzet okozta nehéz gazdasági helyzetben is sikerült megőrizni a stabilitásukat. Az elmúlt időszakban is biztosították a közintézmények működtetését, nem kellett hitelt felvenniük.

A kivitelezés nyár elején fejeződött be, az érintett útszakasz új burkolatot kapott, fekvőrendőrt is kialakítottak és a vízelvezető rendszer egy szakasza is megújult. – Az ottlakók és az arra közlekedők biztonsága érdekében lakó- és pihenő övezetté nyilvánítottuk az utcát és a Zeneház környékét is. Ez azt jelenti többek között, hogy a legnagyobb megengedett sebesség 20 kilométer/óra és a járókelők az úttestet is használhatják gyalogos közlekedésre. A kivitelezés befejezését követően a lakók levélben köszönték meg a felújítást – mondta Havrancsik Tibor, aki örömmel fogadta azt is, hogy a helyiek virágokkal díszítik a Sport utcát és környékét is.

Új játékokat szereztek be

A helyi óvoda udvarának kerítése a rossz állapota miatt már igencsak felújításra szorult, emellett az önkormányzat már régóta szerette volna bővíteni az intézmény udvarán található eszközparkot is. Igazi örömhírként szolgált, mikor megtudták, hogy a Magyar Falu Programban megjelent a pályázati kiírás. Azonnal el is kezdték összeállítani a pályázati anyagot, majd be is nyújtották a szükséges dokumentumokat.

Mint megtudtuk, a pozitív döntésnek köszönhetően az 5 millió forintos támogatási összegből beszerezték és már helyükre is kerültek az új kültéri játékok, melyeket a nyári szünet után vehetnek birtokba a gyermekek. Időközben a kerítést is sikerült lecserélni, így mondhatni a projekt sikeresen lezajlott.

A község vezetése egy esetleges pályázati lehetőségben bízva már évekkel korábban elkészíttette az óvoda udvarán található melléképület felújításának tervét: tavaly meg is jelent a kiírás, melyre az önkormányzat be is nyújtotta a pályázati anyagát.

Fűnyírót vásárolnának

A község vezetése idén is figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, ugyanis szűkös költségvetésük miatt önerőből szinte nem valósíthatnak meg nagyobb beruházásokat. Korábban a Vidékfejlesztési Program keretében vásároltak meg egy multifunkciós traktort a hozzátartozó kiegészítő eszközökkel együtt, ugyanakkor a település domborzati viszonyai miatt vannak olyan, gondozásra szoruló helyszínek, melyeket egyszerűen nem tudnak ezzel a járművel megközelíteni. Az önkormányzat emiatt a Magyar Falu Programban pályázott 8 millió forintnyi összegre: ha pozitív támogatói döntés születik, akkor a megítélt összegből egy Husqvarna Rider fűnyírót és a hozzátartozó munkaeszközöket, adaptereket vásárolnák meg.

Koncepciójukat pozitívan bírálták el, így a Magyar Falu Programban mintegy 32 millió forintot kaptak a projektre. A munka már zajlik, a felújítás eredményeként korszerű épület áll majd az óvoda rendelkezésére.

– Lehetőségünk van továbbá eszközök beszerzésére is, melyeket fejlesztő foglalkozások és óvodai programok alkalmával használhatnak – ismertette a polgármester.

Havrancsik Tibor kijelentette: köszönik dr. Völner Pálnak, a térség országgyűlési képviselőjének a pályázat elnyerésében és megvalósításában nyújtott segítségét.

Facsemetére pályáznak

A környezettudatosság jegyében pályázott az önkormányzat az Agrárminisztérium által koordinált Településfásítási Programban. Tíz facsemetét sikerült elnyerniük, melyeket ősszel a Vincellér téren szeretnének elültetni, hogy ezzel is hozzájáruljanak a pincesor arculatának szépítéséhez.

Minibölcsődét alakítottak ki

Mogyorósbánya sikeresen szerepelt a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által koordinált Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) is, ugyanis 120 millió forintot nyertek el minibölcsőde kialakítására.

A megítélt támogatás felhasználásával sikerült átépíteni egy, a faluközpontban található, használaton kívüli önkormányzati ingatlant. A projektet a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.-vel, mint konzorciumi partnerrel együttműködve valósították meg: a kivitelezés befejeződött, az eszközök már megérkeztek, jelenleg a berendezések beüzemelése zajlik.

Borászok

Tavasszal megalakult és a bíróság már nyilvántartásba is vette a Mogyorósbányai Borbarátok Egyesületet, melynek elsődleges célja a szőlő és borkultúra népszerűsítése, valamint a településen található pincesoron tevékenykedő gazdák összefogása. A szervezet ötfős elnökségből áll, vezetője Havrancsik Tibor Mihály, a település korábbi polgármestere, aki egyébként tagja a Vinum Ister-Granum Regionis Borlovagrendnek is. Az egyesületnek több mint harminc alapító tagja van, emellett vannak pártolóik is és nemrégiben tiszteletbeli tagokat is választottak.

Már megkezdték a használatbavételi és működési eljárásokhoz szükséges engedélyek beszerzését is, ami néhány hónapig még biztosan eltart. Ha minden feltételt sikerül teljesíteni, akkor gyakorlatilag a jövő év elejétől fogadhatja a gyermekeket az épület.

Havrancsik Tibor köszöni Popovics Györgynek, a megyei közgyűlés elnökének és dr. Juhász Jánosnak, a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. ügyvezetőjének a pályázatokban nyújtott segítséget.

Felújítják az árokrendszert

Az idei évben még a járványhelyzet okozta nehéz időkben is azon dolgozik az önkormányzat, hogy a település még tovább fejlődhessen.

A felújításhoz szükséges vízjogi engedély már a rendelkezésükre áll, hiszen a korábbi településvezetés egy esetleges pályázati lehetőségre való előkészületként már elkészíttette a dokumentumokat. A projekt össz­költsége mintegy 199 millió forint, melyből újabb szakaszon rendezhetik az árkokat. Ez azért is fontos, mert a domborzati viszonyok miatt a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék rengeteg kárt okozhat a településen.Havrancsik Tibor polgármester elmondta, figyelemmel kísérik a lehetőségeket, ennek eredményeként a TOP-ban pályáztak a Petőfi-Arany-Jókai utcák mentén található csapadékvíz-elvezető árokrendszer korszerűsítésére.

Mogyorósbánya polgármestere örömmel számolt be arról, hogy június második felében tudatták velük a jó hírt, miszerint pozitívan bírálták el a pályázatukat. Az előkészítő folyamatok, illetve a közbeszerzési eljárás lefolytatása után akár már jövőre elkezdődhet a beruházás.

Mogyorósbánya Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumának Térzene programján 7,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Központban a dallamok című projektre. A programsorozatot nemrégiben a Mogyorósbányai Fúvószenekar koncertjével nyitották meg. A későbbiekben is várják majd a zenebarátokat.

Fákat ültettek a játszótérnél

Júniusban, a környezetvédelmi világnapon a községi és a helyi szlovák nemzetiségi önkormányzat jóvoltából virágokat és fákat is elültettek a játszótér közelében. A településen kiemelt feladatnak tartják a környezet megóvását, annak folyamatos szépítését, valamint a környezettudatosságra való nevelést is, ezért a helyi iskolásokat is bevonták a projektbe.

Megelőzik a rongálásokat

Az elmúlt években előfordult, hogy ismeretlenek többször is megrongálták a futballpályánál található Zeneházat: nyílvesszővel belelőttek a ponyvatetőbe és összetörtek néhány cserepet. Éppen ezért az önkormányzat anyagi támogatásával kamerákat szereltek fel az épületre, azóta nem történt hasonló eset.

Segít és partner a megye

Elkészült a település szép új minibölcsődéje, jelenleg a berendezése zajlik, és az engedélyek megszerzése után jövő év elején várható a nyitása – tájékoztatott Havrancsik Tibor polgármester.

A régi épület átépítésével készült új intézmény létrehozására 120 millió Ft érkezett a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból (TOP).

Korábban 200 millió Ft-ot nyert a meredek hegyoldalakkal körülvett Mogyorósbánya a vízelvezetés korszerűsítésére a TOP-ból, és most egy egészen friss döntés nyomán újabb 199 millió Ft jön.

Ebből a korábbi TOP-os fejlesztést folytatják a Petőfi-Arany-Jókai utcákban. A munkák jövőre indulhatnak. A fejlesztést finanszírozó határozatot a megyei önkormányzat koordinációja és támogató döntése tette lehetővé, a megyei önkormányzat fejlesztő szervezetével közös megvalósításban.

