Bemutatkozik Mocsa, ahol rózsákat is ültetnek az újszülöttek tiszteletére

Több sikeres pályázatot is magáénak tudhat Mocsa, ahol az utóbbi hónapokban is nagy munka zajlott. Natkai Istvánné polgármesterrel beszélgettünk.

– Jelentős eredményeket értünk el a pályázatok terén, legyen szó Terület- és Településfejlesztési Operatív Programról (TOP) vagy a Magyar Falu Programról – mondta Natkai Istvánné. – Ezek közül sokat még az előző testület adott be, amelyeket be kellett fejezni záros határidőn belül.

Az előző testület által beadott öt Magyar Falu Programos pályázatból három nyert. 3 millió forintos támogatást kaptak fogorvosi székre, amelyhez körülbelül ennyi önerőre volt szükség. Sokan veszik igénybe az új fogorvos, dr. Szmirnova Szvetlána szolgáltatását, aki hétfőn és csütörtökön rendel.

Járdafelújításra mintegy ötmillió forintot kaptak, ebből az összegből és az önkormányzat önerejéből kivitelezte ezt egy tatai cég. A Kocsi utca járdáját térkövezték, a Szőlő utca és a Petőfi utca között. Az óvodai játékokat is fejleszthetik majdnem 5 millió forintból, de egy alkatrészre a vírushelyzet miatt még várniuk kell.

Megépül a minibölcsi és a tornaszoba

Örvendetes hír volt a településen élők számára, mikor kiderült, pozitív elbírálást kapott a minibölcsőde a TOP-os pályázaton. A 8 férőhelyes intézmény 102 millió forintból épülhet fel, a közbeszerzési eljárás már elkezdődött. Natkai Istvánné elmondta, szeretnék, ha már az idei évben neki lehetne állni az építkezésnek, így talán jövőre elkészülhetne a bölcsi. Hangsúlyozta, a kisgyermekes családoknak nagy szüksége van a bölcsődére, hiszen Komáromban, Tatán és Kocson nehéz helyet találni a kicsiknek. Mint megtudtuk, tornaszoba is épül az iskola mellé, a Nemzeti Sportközpontok kivitelezésében. Az előzetes felmérések már megtörténtek, a tankerülettel is egyeztettek. A tornaszoba elkészülését 2023-ra várják.

Tavaly az önkormányzat zártkerti pályázatot adott be az Agrárminisztériumnak. A kétrészes projektben a zártkerti ingatlanokhoz vezető dűlőút felújítása és csapadékvíz elvezetése szerepelt, illetve az elektromos hálózathoz való csatlakoztatás. Az Agrárminisztérium segítségével 25 fát nyertek, amelyeket ősszel a belterületeken ültetnek el. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban (KEHOP) is megvalósul egy szennyvíztisztító-beruházás 240 millió forintból, korszerűbb ülepítő medencével és új levegőztető rendszerrel. Ha megfelelőek az értékek, decemberben át is adhatják.

A Magyar Falu Program keretében háziorvosi eszközökre, bútorokra fordíthatnak 5 millió forintot, így az új rendelőben új berendezés is lesz. Már a lakosok is jelezték az előző közmeghallgatáson, hogy a Tópart utca aszfaltja nagyon rossz állapotban van, ennek rendbetételére is pályázatot nyújtottak be.

Méltó emlékművet avattak fel

Az önkormányzat szoros kapcsolatot ápol a helyi szervezetekkel, a sport-, horgász- és a polgárőr-egyesülettel, valamint a református és katolikus egyház vezetőivel is. Sokat tesz a településért Hörömpöli Tibor is, legutóbb kezdeményezésére emlékművet emeltek Trianon 100. évfordulója alkalmából a Millenniumi Emlékparkban. A tardosi Budai Attilától szerezte be a szükséges követ, az emlékművet pedig Karkó Attila kőfaragómester készítette el. Az avatón sokan összegyűltek, Lipót Gyula alpolgármester szavalta el a harangszó után Reményik Sándor A csonka test című versét, ezt követően Hörömpöli Tibor Trianon történelmi hátteréről számolt be, majd Natkai Istvánné mondott beszédet. Ezt követően a mocsai népdalkör énekelt Gábor Klára vezetésével.

Kirándulnak, táncolnak a nyugdíjasklub tagjai

A mocsai nyugdíjasklub 2019 februárjában alakult huszonnégy alapító taggal. Rigláné Berczeli Mária klubvezető elmondta, többségében friss nyugdíjasok fogtak össze, akik szerettek volna programokat, összejöveteleket. A létszám a második gyűlésen már negyvenre bővült, ebben az esztendőben pedig negyvenheten alkotják a klubot.

Idei első összejövetelükön a közös tervezésé volt a főszerep. Februárban műveltségi vetélkedőt rendeztek, majd dr. Nagy Sándor szakjogász tartott számukra előadást a tudatos vásárlásról, jogokról jótállás és árucsere kapcsán, valamint az internetes vásárlás buktatóiról. Örömtánc-foglalkozást is szerveztek, amelyen nem csak a nyugdíjasok, hanem a fiatalabb korosztály is részt vett. Februárban egy lakossági kezdeményezés élére állt a klub a könyvtárral karöltve. Farsangkor télűző-tavaszköszöntő rendezvényt tartottak.

Fekvése

A megye északnyugati területének közepén helyezkedik el, a Bársonyos-dombsor lábánál. Határában található a Boldogasszonyi-tó. Komáromtól és Almásfüzitőtől 11-11, Tatától 12, Kocstól 7 kilométer távolságra található.

Egyik tagtársuk kezdeményezésére télen a Komáromban épült új híd látogatóközpontját is megtekintették. Az önkormányzat mikrobuszát kölcsön kapták erre az utazásra. Először egy hídépítő mérnök prezentáció keretében mutatta be a munkálatokat a kezdetektől, majd a központ teraszáról madártávlatból szemlélhették az építményt.

Júniustól igyekeztek bepótolni a vírus miatt elmaradt eseményeket. Gyalogtúrát tettek a falu határában lévő Öreghegyre, ahol egyik klubtársuk hétvégi házában vendégeskedtek sütemények, szendvicsek és borkóstoló mellett. Egy kis szomszédolásra Kocsra látogattak, ahol a faluház vezetője kalauzolta őket. Ellátogattak az országos hírű Kocsimúzeumba is. Augusztusban a Bábolna-Ászár- Kisbér útvonalon tettek kirándulást. A bábolnai múzeumot, a kaszinó épületét, a ménesbirtokot tekintették meg, Ászáron a miniskanzent, majd Kisbéren a Mini Magyarország Makettparkot láthatták. Szeptemberre közös bográcsozást terveznek. Az őszi-téli hónapokban folytatják az ismeretterjesztő előadások körét, úti beszámolók, gyógynövényismeret témakörökben.

Elültették az újszülöttek rózsáit

A Szent István-napi ünnepségen Natkai Istvánné polgármester idézte fel az ünnep eredetét. Úgy vélte, a jelen korra nézve István király azt az útmutatót adja: legyen erős hitünk, bízzunk Istenben és magunkban is, hogy amit vállaltunk, azt meg is tudjuk valósítani. Elmondta, Mocsán rengeteg munkát elvégeztek, de legalább ennyi vár is rájuk, például a minibölcsőde és a tornaszoba felépítése. Az új kenyeret Horváth István plébános és Soós Szilárd lelkipásztor szentelte fel, áldotta meg, majd a Mocsai Népdalkör énekelt. A megemlékezés végén a kisgyermekes szülők az óvoda mellett lévő Újszülöttek Rózsaparkjában ültették el közelmúltban született gyermekeik rózsáit. Később a református templomban tartottak zenés áhítatot, ahol Vadász Attila és tanítványai léptek fel.

Története

Mocsa első írásos említése 1237-40-ből való, Macha alakban. 1266-ban nagyobbrészt királyi harcos jobbágyok és pohárnok bocsárok lakták. Jövedelmét a királyné udvartartásának fenntartására rendelték. 1291-ben III. András hitvese, Fenenna királyné a jobbágyok és bocsárok faluját Ladomér esztergomi érseknek adta, ekkor határait is leíratta.

Az akkori leírások alapján Mocsa több részből álló település volt. Ekkor van említve Általmocsa, Mocsa, Finta-Mocsája, mint különálló települések vannak említve. Finta-Mocsája a mai Boldogasszony-puszta épületeinek helyén, Általmocsa pedig a mai Mocsa helyén terült el. A falut a törökök 1543-ban elpusztították, 1622-ben népesült be újra református magyarokkal. 1738-ban elkészült a reformátusok első temploma és iskolája is, míg a jelenleg is álló 1954-ben készült el.

Az 1848-as szabadságharc idején Mocsa sorsát meghatározta a komáromi vár közelsége. Innen gyakorta érkeztek lovas huszárok, hogy élelmet szerezzenek. Máskor a császári hadakat kellett eltartani. A faluban járt Ferenc József császár, mikor Tatán és környékén 1897-ben hadgyakorlat zajlott. 1898-ban Erzsébet királyné Sissi halála után emlékének tisztelegve ültettek a temető mellett egy facsoportot.

A Kocs-Igmánd-Mocsa háromszögben fekvő keserűvíz-források vizét egy ideig Mocsán is palackozták.

Segít a megye

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében elnyert mintegy 35 millió Ft-os támogatás segítségével új játékteret kaptak az óvodások, és megvalósult az intézmény energetikai felújítása is. – A település további három nyertes pályázattal is büszkélkedhet – mondta el Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke. – 50 millió Ft-ból megvalósult a háziorvosi és házi gyermekorvosi, fogorvosi rendelőnek, védőnői tanácsadónak helyt adó épület felújítása. Közel 103 millió Ft-ból 8 férőhelyes minibölcsőde épülhet. További 18 millió Ft-ból pedig új eszközöket, autót szereznek be a szociális szolgáltatások számára. A fejlesztéseket finanszírozó határozatokat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat koordinációja és támogató döntése tette lehetővé.

Az összeállítás a Mocsai Önkormányzat támogatásával készült.