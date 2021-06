Bemutatkozik Máriahalom, ahol korszerű orvosi rendelő épül

A település számára nagyon fontos beruházás zajlik Máriahalom központjában, ahol egy új, 120 négyzetméteres orvosi rendelő épül. A lakosok már várják az átadót, hiszen a jövőben minden közszolgáltatás szinte egy helyen vehető majd igénybe.

Az önkormányzat már hosszú évek óta kereste a megoldást az orvosi rendelő problémájára: azért döntöttek egy új épület építése mellett, mert a jelenlegi ingatlan korszerűsítése műszaki, illetve anyagi szempontból is nehézkes lenne, az átalakítás és az akadálymentesítés is jelentős összeget emésztett volna fel.

– Már 2018-ban volt egy nyertes pályázatunk, de anyagi okok miatt vissza kellett mondanunk, aztán egy újat adtunk be, amit szintén megnyertünk. A beruházás a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által koordinált Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében pályázati forrásból és önrészből valósul meg – ismertette Murczin Kálmán.

Egy helyen az összes közszolgáltatás

Bár Máriahalom kistelepülésnek számít, a szolgáltatások igénybevétele szempontjából sem mindegy, hogy mennyit kell sétálniuk, illetve utazniuk a helyieknek. Murczin Kálmán elmondta, hogy a jelenlegi orvosi rendelő egy távolabbi utcában található, míg az összes többi szolgáltatás, a posta, a könyvtár, az óvoda, családsegítő szolgálat, illetve a templom szinte egymás mellett fekszik. Részben ezért is döntöttek úgy, hogy az új épület a polgármesteri hivatal udvarán épüljön meg, így orvosra várás közben akár több ügyet is el lehet intézni. A régi épület a kiköltözés után sem maradna funkció nélkül, ha pályázati lehetőség nyílik rá, akkor idősek nappali ellátását szolgáló intézménnyé alakulna át.

A polgármester megjegyezte: nincsenek könnyű helyzetben, mivel az elmúlt években jelentősen megemelkedtek a költségek. Még 350 ezer forintos négyzetméteráron pályáztak, de a beruházások ma már 500–600 ezer forintos négyzetméteráron valósulnak meg. Emiatt az önkormányzat a saját forrással is segíti a projektet, Murczin Kálmán társadalmi munkában végezte el a régi romos épületrész bontását, majd az alapásást és egyéb földmunkákat. A kivitelező is sokat segít, mivel lekötött építőanyag készleteit a régi áron számolta, így tudták megtalálni a megoldást.

– Évtizedekkel ezelőtt óvodaként és iskolaként is funkcionált az az épület, melynek az első felében most a polgármesteri hivatal működik. Most ehhez épül hozzá a 120 négyzetméteres rendelő – tette hozzá.

Akadálymentesített lesz az épület

Mint azt megtudtuk, az új rendelőépületben különálló védőnői és orvosi szoba is helyet kap, emellett lesz egy vizsgáló helyiség, egy közös előtér, feladatellátáshoz kapcsolódó két váróterem, akadálymentesített illemhelyiség, korszerű vizesblokk és babakocsi-tároló is. Fontos szempont, hogy az egész épület akadálymentesített lesz – ezt a jelenlegi épületnél csak kompromisszumos megoldásokkal lehetett volna biztosítani – így szükség esetén kerekesszékes betegek is könnyedén bejuthatnak a rendelőbe. A kivitelezéshez kapcsolódva rendezik majd az udvart és a zöldfelületeket is fejlesztik, és két parkolóhelyet is kialakítanak, amelyből az egyiket a mozgáskorlátozott személyek vehetik igénybe.

A falak már állnak, a szakemberek jelenleg a vasbetonkoszorúk zsaluzását végzik. Murczin Kálmán reméli, hogy az építkezés mihamarabb befejeződik, egyúttal köszönetet mondott Popovics Györgynek, a megyei közgyűlés elnökének és dr. Völner Pálnak a pályázatoknál nyújtott segítségért.

Segít és partner a megye

Épül az új orvosi rendelő épülete Máriahalmon, őszre átadása várható! Mintegy 50 millió Ft támogatásból fejlődhet az egészségügy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) nyertes pályázatnak köszönhetően.

– A Polgármesteri Hivatal mellett épül az új, Epölt is ellátó orvosi rendelő. Létesül benne védőnői és orvosi szoba, vizsgáló, két váróterem, korszerű vizesblokk, minden akadálymentesen. Elkészültével egy tömbben lesznek elérhetők a főbb szolgáltatások – mondta Murczin Kálmán polgármester.

– Újabb kistelepülésen lesz komfortosabb a helyiek élete, ami örömre ad okot – fűzte hozzá Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke

Új tetőt kap a kultúrház

A napokban megkezdődik a kultúrház mintegy háromszáz négyzetméteres tetőszerkezetének felújítása, átalakítása, mely a Magyar Falu Program keretében valósul meg. A projektet a pályázati lehetőségek miatt kettéválasztották, az első ütemben a tető újul meg, melyhez több mint 3 millió forint önerőt biztosítanak és 3,5 millió forintért saját erőből kicseréltetik a nyílászárókat is, a második felvonásban pedig megépül a kis fedett terasz, amivel növelni tudják a kultúrház kapacitását.

A távlati tervek között szerepel a tetőtér beépítése, ahol civil szervezetek számára hoznának létre irodát, közösségi helyiséget. A szűkös költségvetés miatt az önkormányzat minden egyes pályázatnál igyekszik megoldást találni a problémákra és ha kell, akkor társadalmi munkában végeznek el egy-egy feladatot, az önkormányzati kiadásokat pedig a beruházáshoz szükséges önrész miatt fogják vissza. A település polgármestere kijelentette, szerette volna, ha egy kicsit új arculata lenne az intézménynek és vélhetően sokkal szebb lesz a jelenlegi állapotánál.

Megoldódhat a szennyvízkezelés

Az önkormányzat benyújtotta a szennyvízkezelési pályázatát, melynek keretében százharminc ingatlanon – az ingatlanállomány több mint hatvan százalékán – létesülhet egyedi szennyvíztisztító rendszer. Murczin Kálmán elmondta, az emésztős-szikkasztós megoldás nagy terhet jelent számukra, hiszen nem mindenhol kezelik megfelelő módon a szennyvizet. Bár az elmúlt évtizedekben próbáltak pályázni csatornaépítésre, különböző okok miatt nem nyílt lehetőség a tervek, elképzelések megvalósítására.

Ennek fényében a mintegy 320 millió forintos pályázat valódi megoldást jelenthet: mivel az emésztők rendszeres szippantása egyre drágább, így többen is megfontolták, hogy ehelyett érdemesebb egyszeri 250 ezer forintos beruházási önerőt kifizetni. A lakossági önrész mellett az önkormányzatnak is jelentős összeggel kell támogatnia a passzív elven működő beruházást, melynek nagy előnye, hogy ez a rendszer mintegy harminc évig biztosan garantálja a megoldást, alacsony üzemeltetési költségen és környezetbarát módon a szennyvízkezelésre.

Az összeállítás a Máriahalmi Önkormányzat támogatásával készült.