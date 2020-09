Bemutatkozik Kocs, ahol az iskolások lelki és erkölcsi nevelésére is odafigyelnek

Nyolc éve a Kocsi Református Egyházközség a Vincze Imre Református Általános Iskola fenntartója. A 2020–2021-es tanévet 176 iskolással kezdte az oktatási intézmény. A diákok közül csaknem száznegyvenen kocsiak.

A személyes törődés jóval inkább a falusi iskolák sajátja, mint a városiaké. Erre jó példát találni Kocson. Ám ez az iskola sok egyéb, progresszív programjával, életre való kezdeményezésével is kilóg a sorból, ami még vonzóbbá teszi. Erről is beszélgettünk Pungurné Császár Judit igazgatóval.

– A fenntartónknál és az igazgatótanács ülésein is szóba került, szólítsuk meg az itt élőket, hogy gyermekeiket ne vigyék más települések iskoláiba, sőt ajánljuk magunkat másoknak is, hangsúlyozva református, egyházi jellegünket – emelte ki az igazgató. – Az újszerű pedagógiai programunk mellett hangsúlyt fektetünk a lelki, erkölcsi nevelésre, a tehetséggondozásra és a fejlesztésre.

Az iskola felfelé ívelő szakasza a 90-es évek közepétől a 2000-es évek derekáig abszolút érzékelhető volt. Ezt annak is köszönhette, hogy oktató-nevelő munkájában az Oroszlány Péter-féle tanulásmódszertant preferálta…

Közösen nyertek Madarral

Az Interreg együttműködés keretében a felvidéki Madar és testvértelepülése, Kocs pályázaton közösségi rendezvények megszervezésére 22 ezer eurót, azaz 7 millió 700 ezer forintot nyertek. A madariak részben ebből fedezik a hagyományos Borkorzó és gasztrofesztivált a községben. A kocsiak a jövő évi nemzetközi kocsitoló fesztiválon „használják fel” az uniós támogatást.

– Fontos, hogy iskolánk megőrizze vagy még inkább növelje megtartó erejét – hangsúlyozta az igazgatónő. – Ez logikus elvárás, hiszen mindössze hét kilométerre fekszik tőlünk Tata, amelyet iskolavárosnak is neveznek. Éppen ezért három-négy évvel ezelőtt olyan módszereket kezdtek itt kidolgozni, alkalmazni, amelyek vonzóbbá tették az intézményt.

Megújulhat

A népszerű Faluház 1995-ben nyitotta meg kapuit. A közösségi épületre ráfér egy kis „ráncfelvarrás”. Ezért még az idén tervezik a ház hőszigetelésének megoldását, illetve a nyílászárók cseréjét.

– Előnyünk, hogy az iskola egyházi fenntartású, a fontos pedagógiai és nevelési célok megvalósítása fokozottan támogatott. Amikor egy éve ide kerültem, az intézménnyel és velem szemben is elsődleges elvárás volt, hogy emeljük a színvonalat. Így például a múlt tanévtől már az első osztályban is oktatunk idegennyelvet. Angol és német közül lehet választani. Azaz ezért felesleges városi iskolába járatni a diákokat.

Megújuló szolgálati lakások

A Magyar Falu Program keretében csaknem 30 millió forintot nyert az önkormányzat arra, hogy két épületben lévő négy szolgálati lakását felújítsa. Ebből hármat már úgymond használnak. Az egyikben a körzeti megbízott lakik, a másikban egy köztisztviselő, a harmadikba pedig hamarosan egy óvónő költözhet.

– Emellett „idehoztuk” a tatai zeneiskolát. Szolfézsórák és zenei oktatás is van nálunk. Nyolc növendék esetén a hangszeres képzés is biztosított. A kocsi iskolában érték a tudás. A tanári kar egyértelműen támogatja a tanulókat. Méltányolják, ha a diákok jelentősen javítanak a tanulmányi átlagukon. Ehhez ösztönzést jelenthet, hogy a sokat javítók jutalomkiránduláson vehetnek részt. Az intézményben a tehetséggondozás szervezett keretek között zajlik mind az alsó, mind a felső tagozatban, a fejlesztés pedig a digitális világban sem szünetelt.

Pályázat

A Magyar Falu Program keretében belterületi kerékpárút felújítására pályázott az önkormányzat. A Nagyigmánd felől érkező, és nagyjából az iskoláig húzódó bicikliút a 90-es években épült, mára már jócskán elhasználódott. Most csaknem 50 millió forintot szeretnének költeni a korszerűsítésére, rendbe tételére. Szintén a faluprogram keretében folytatódhat a közműhálózat fejlesztése a településen. Az önkormányzat ugyanis újabb hat lakóingatlant alakított ki. A szolgáltatások bővítése ezeket az épületeket, telkeket érintené. A pályázható támogatás mértéke maximálisan ötmillió forint lehet.

– A tanulószobára és a napközire igény van. A diákok úgymond gyorsabban tanulnak, ha utána különböző szakkörökre mehetnek – jegyezte meg Pungurné Császár Judit. – Ezek nagyon sokrétűek, a pingpongozástól, focin, atlétikán, informatika szakkörön át a tartásjavító tornáig, színjátszó körig. Biológiatanárunk kezdeményezésére mozgásterápiára is alkalom nyílt. Új lehetőség a Védd magad!-torna, amely során több küzdősport legjobb technikái sajátíthatók el, szakember irányításával.

Készülődnek

Az októberi Nemzeti Vágtán is „fel szokott lépni” a kocsi kocsi. Eddig a hortobágyi ménes biztosított a kocsibemutatóhoz lovakat és hajtót is. Most, amennyiben megtartják a vágtát, úgy a szilvásváradi ménesből kerülhet ki a három négylábú és a hajtó is.

– A kollégák szükség szerint együtt tanulnak a diákokkal, ez óriási pedagógiai hozzáadott értéket jelent. A szabadidő értékes eltöltését jelentik a sítáborok, vándortáborok is. Fenntartónk minden támogatást megad az eredményes nevelői-oktatói munkához, a technikai feltételeket, a pedagógus-óraszámot a minimumban határozta meg, maximálisan figyelemmel kísérve az iskola életét, hogy a jelmondat valóság legyen: „Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!”

Az érdemjegyeknek igazi értékük van

Az igazgatónő szólt arról is, hogy például a 2-es érdemjegy náluk nem 1,51-es tantárgyi átlagnál kezdődik, hanem el kell érni a diáknak a 2,00-át. Mivel egy félévben egy-egy tanulónak legalább 8–9 jegyet is össze „kell” gyűjtenie, így gyakorlatilag óráról órára érdemes tanulnia. Az egyéni fejlesztésen minden olyan diák részt vesz, aki nem éri el ezt az „igazi” kettes átlagot. Újdonság az oktatási intézményben az órarendbe iktatott korrepetálás, amelyet szükség szerint tartanak, ám egy adott osztály valamennyi tanulóját érinti. Első és második osztályban az iskolaotthonos jelleg érvényesül. A tanóra után egy-egy tárgyból mindjárt házi feladattal foglalkozó napközis óra lesz. A 8. osztályosok „miniérettségije” megszokott. Az „érettségi tárgyakból” májusban már az októbertől ismert tételek folyamatos tanulása után adnak számot tudásukról. Nem véletlen, hogy az iskolai tanulmányi átlag 4,14.

Négy szakasz újul meg

A Vidékfejlesztési Program keretében külterületi utak újultak, illetve újulnak meg a településen. Simon László polgármester elmondta, hogy pályázaton több mint százmillió forintot nyertek négy útszakasz korszerűsítésére. Eredetileg a projekt 75 százalékos támogatottságú volt. Ezt emelte meg az állam 85 százalékosra. Ezzel is csökkentve az önkormányzat terheit, hiszen így a beruházáshoz szükséges önerő 15 százalékra mérséklődött.

Elmaradtak

A járványveszély miatt több eseményt sem tartottak meg a településen egészségügyi okokból. Ilyen a Trianon 100 rendezvény, amelyre Szűcs József pedagógus készített volna alkalomhoz illő összeállítást. A tervek szerint az előadást novemberben szeretnék megtartani. A község legismertebb nemzetközi eseménye, a kocsitoló fesztivál szintén elmaradt. Ennek legfőbb oka a fertőzésveszély mellett, hogy általában mintegy kétezren vesznek részt ezen a rendezvénysorozaton.

Simon László polgármestertől megtudtuk, hogy a program érinti a Szentmihályi út műszaki stabilizálást, illetve az árkok karbantartását. A Budai út egy jelentős részét aszfaltozták, mivel az közvetlen belterületi úthoz csatlakozik. A Kun-völgy felé, a Szőlőhegy felől az út renoválásával sikerül némiképp a vízelvezetést is szabályozni. A legnagyobb munkálatot az Igmándi és Dadi utat összekötő szakasz fejlesztése jelentette. Tavasszal a környéken a kivitelezési munkák sikeresen lezárultak. Megtudtuk: jelenleg már a hivatalos forgalomba helyezési eljárás zajlik. Ezt követően pedig jöhet a rendbe tett útszakasz átadása.

Büszkék a helybeliek

Május 21-én döntött arról a Hungarikum Bizottság – a megyei értéktár bizottság javaslatára –, hogy a kocsi kocsi bekerül a Magyar Értéktárban. Mint ismert, ez a „lépcsőfok” a hungarikummá válás előszobája. Ezzel a határozattal az ötszáz éve élt mesteremberek munkáját, kézügyességét is elismerték. A kocsi kocsi a XV–XVI. században elterjedt fogatolt szállítóeszközként gyorsaságával, könnyű mozgásával forradalmasította a személyszállítást, és kényelmével is kitűnt az addig használatos modellek közül.

Segít a megye

– A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) indításakor felmértük a fejlesztési igényeket, és úgy igyekeztünk elosztani a megpályázandó forrásokat, hogy mindenkinek jusson legalább egy lehetőség – mondta Popovics György, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke. Kocson a Vincze Imre Református Általános Iskola felújítása nyert el 140 millió Ft-os támogatást. A felújítás során olyan környezetbarát megoldásokat alkalmaztak, amelyek a fenntarthatóságot könnyítik. 17,1 millió Ft hozzájárulással korábban megújult a Mesekert Óvoda és Bölcsőde melegítőkonyhája is, sőt, kültéri pancsolót is kaptak a gyerekek! A fejlesztéseket finanszírozó határozatokat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat koordinációja és támogató döntése tette lehetővé.

Az összeállítás a Kocsi Önkormányzat támogatásával készült.