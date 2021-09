Bemutatkozik Héreg, ahol a gyors fejlődés sokaknak teszi vonzóvá a települést

A falu egyre szépül a pályázatoknak is köszönhetően. Talán ez az oka, hogy ma már egyre nehezebb üres ingatlant találni Héregen. Hamarosan új építési telkek kialakítását tervezik.

A felújított községházán fogadott a település polgármestere, Nieszner József. Felkészülten. Ezúttal is egy teleírt papíros árulkodott az elmúlt év történéseiről.

A községháza 57 millió forintos TOP-os pályázatnak köszönhetően újulhatott meg. Kicserélték a nyílászárókat, tető és hőszigetelés mellett napelemeket is telepítettek az épületre. Önerőből oldják meg a kapucserét, az udvar rendezését. Egy másik pályázatból tavasszal csaknem 30 millióból megújították a település több részén a csapadékvíz-elvezető árkokat. A Fő utca felső része mellett ez érintette a Honvéd, az Arany, a Petőfi, Dózsa és az Iskola utca egy-egy szakaszát is.

A Magyar Falu Program is sikeres volt számukra. Útépítésre nyújtottak be pályázatot 25 millió forint értékben. A Petőfi, az Ady és az Arany utcát újítják majd fel, amelyhez vélhetően önerőt is biztosítaniuk kell. Ezzel a beruházással a település összes útja szilárd burkolatot kap. Eszközöket is tudtak vásárolni 8,5 millió forintból. Egy korábbi projekt keretében traktort, hótolót, sószórót, vettek a falunak. Szükség volna még pótkocsira ágaprítóra és fűkaszára.

Története

A falu nevezetességei közé tartozik a Gerecse oldalában fekvő Királykút. A hagyomány szerint Mátyás király gyakran pihent meg ennél a kútnál a környékbeli vadászatai során. 1526-ban a Héreg melletti (puszta)Marótnál zajlott le a híres maróti csata, mely során az ide menekülők szekérvárat emelve próbáltak a portyázó oszmán hadak ellen védekezni, eredménytelenül. A török hódoltság ideje alatt Héreg is szinte teljesen elnéptelenedett. A hagyomány szerint a falu újranépesítése során a Hont megyei Ágóról református, a Komárom megyei Imelyről pedig katolikus magyarokat telepítettek be.

A felelős állattatásra hívja fel a figyelmet a Magyar Falu Program egy alprojektje. Héreg is pályázott 1,5 millió forint értékben a négylábú kedvencek ivartalanítására, valamint arra, hogy chippel lássák el a macskákat és kutyákat. A polgármester elmondta, felmérték az igényeket, sokan élnek majd a lehetőséggel. Az önkormányzati kötelező feladatok ellátását segíti majd az a 14 millió forintos projekt, amely támogatásával járda épül az iskola épületétől a Damjanich utca közepéig.

A LEADER-kiírásokra is több sikeres projektet nyújtottak be. A Hagyományőrző Egyesület 1,8 millió forintos támogatást kapott mobil hangtechnikai eszközök vásárlására. Az önkormányzat a Vércse kincsei alfejezetet dolgozta ki. A helyi értékek megőrzését célzó projekt segítségével megvásárolták Végh László szekér- és kocsimakettjeit, amelyeket majd a Pásztorházban állítanak ki. Képeslapok is lesznek a faluról, s elkészül a Csík Rezső által megírt, átdolgozott Héreg történetét bemutató Krónika. Imázsfilmet is készítenek, ám ennek megvalósulását nehezítette a nagyobb közösségi programok hiánya. Megújult a focipálya mellett lévő, vállalkozó által üzemeltetett turistaház, amely akár ötven fő befogadására is alkalmas.

Szeretnék majd felújítani az óvodát, s a gyerekek, valamint a szociális étkeztetésben részt vevők kiszolgálását segítő tálalókonyhát. Csaknem ötven gyermek mellett hozzávetőlegesen harmincan kapnak szociális alapon ebédet. A polgármester örömmel mondta, az elmúlt néhány év alatt megduplázódott az iskolában a gyermekek száma. Ez a születések számának emelkedése mellett azzal magyarázható, hogy az elmúlt időszakban egyre vonzóbbá vált a falusi élet, s Héreg a csodás fekvése mellett ma már a pályázatoknak köszönhetően is egyre szépül. Ma már alig találni a faluban eladó ingatlant, éppen ezért építési telkek kialakítását tervezik.

Keresik a forrásokat a felújításhoz

A beszélgetés során elkerülhetetlen, hogy kitérjünk a Pásztorházban történtekre. Márciusban égett le teljes terjedelmében a gyönyörűen felújított közösségi tér tetőszerkezete. Hajnalban, éjjeli kijárási tilalom idején kapott lángra.

A tűzvizsgálati jelentésben írtak szerint nem zárható ki az sem, hogy gyújtogatás, vagy gondatlanság eredményezte a Pásztorházban a tüzet. A biztosító már lezárta az ügyet – mondta Nieszner József polgármester. Hozzátette, a település megkapta a kártérítést, ám a jelenlegi árak mellett ez nem elegendő a teljes helyreállítási munkálatokra. További forrásokra lesz szükségük, ezért keresik a lehetőségeket. Azt is elárulta, hogy a rendőrség még nem zárta le a nyomozást. Tovább kutatják a tűz tényleges kirobbanásának okát, de egyelőre még nem jutottak eredményre. A település lakói abban bíznak, hamarosan újabb lehetőségek nyílnak előttük, és ismét régi pompájában tündökölhet a falu egyik éke, a Pásztorház.

Sikeres bemutatók

Hatodik alkalommal szervezték meg Héregen a Múzeumok éjszakáját. A szervezők számára rendkívül aktuális volt az országosan meghirdetett mottó, a Fordulópont. A járványhelyzet utáni nyitást éppúgy jelentette, mint a Héregért Egyesület megalapítását, támogatók gyarapodását.

A leégett Pásztorház és udvara várta az érdeklődőket. Az idén a helyi és elszármazott művészek, profik és amatőrök léptek fel.

Lovaskocsi vitte a látogatókat a Tájházhoz. Megtekinthették Végh László bognármester kiskocsi kiállítását is. A Pásztorház kertjében tapsolhattak kicsik és nagyok Döbrentey Ildikónak és Levente Péternek. Fellépett a helyi Sárközi Cigányzenekar, s megvalósult egy amatőr színjátszók által előadott kabaréjelenet: Rejtő Jenő Alteregója, Váradi Vivien rendezésében. Nagy sikere volt a helyi szereplők előadásának. Színpadra lépett a Boda Zsolt, Domaniczky Tivadar és Tóvárosi Szilveszter alkotta trió, amely örömzenéléssé avanzsált.

A kiváló hangulatú programon volt lángos, pörkölt, házi csalamádé, kovászos kenyér, helyi borok és pálinka is.

Díjakat adtak át

A Templom téren szervezték meg az ünnepi szentmise után az augusztus 20-ai ünnepséget. Átadták a Héreg Községért Érdemérmet, amelyet az idén Döbrentey Ildikó vehetett át, aki aktív részese, motorja a helyi közéletnek. Lektorálja a Héregi Krónikát, tevékenysége, munkája során mindig kiemeli héregi kötődését. Kiemelkedő közösségi munkájáért elismerő oklevelet vehetett át Tóbiás László, az önkormányzat munkatársa, itt kapta meg korábban megítélt Magyar Arany Érdemkeresztjét Dékán János, a település előző polgármestere.

Segít és partner a megye

A remények szerint jelentősen javult Héregen a csapadékvíz-elvezetés problémája. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében elnyert 30 millió Ft-os támogatásból 4 utcát érintő korszerűsítés történt. – A község további 48,6 millió Ftot is nyert a polgármesteri hivatal korszerűsítésére. A téli szezonban már érezhetően jobb közérzettel dolgoztunk – mondta Nieszner József polgármester. – Most a nemrég megítélt 7 millió Ft-os többlettámogatást várjuk a hátralévő munkák befejezéséhez. – Jó, hogy a lakosság vagyonbiztonságát és hivatali kiszolgálását is javíthatjuk – fűzte hozzá Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke. A fejlesztéseket fi nanszírozó határozatokat a megyei önkormányzat koordinációja és támogató döntése tette lehetővé, a megyei önkormányzat fejlesztő szervezetével közös megvalósításban.

