Bemutatkozik Epöl, ahol a lakosság összefogása példaértékű

Sikeresen átvészelték a járvány első hullámát Epölön: a község lakói is összefogtak és egymást segítették a nehéz időkben. A község vezetése bizakodva tekint a jövőbe, a fejlesztések mellett készülnek az őszi rendezvényekre.

A veszélyhelyzet kihirdetése után új feladatokkal szembesült az epöli önkormányzat is. Az iskolások a digitális oktatásra álltak át, valamint az óvodás korú gyermekek sem vették igénybe a megszokott óvodai ellátást.

Diákok dolgoztak

Munka A nyári vakáció alatt több településen is munkát vállalnak a diákok. Ez alól Epöl sem kivétel, ahol két fiatalt sikerült foglalkoztatnia az önkormányzatnak. Tácsik Attila elmondta, hogy az iskolások többek között az ételkihordásban, locsolásban, illetve további zöldfelületek gondozási munkálataiban vettek részt, de minden egyes feladatban számíthatnak rájuk.

– Elsődleges feladatunk az volt, hogy megszervezzük az idősek és gyermekek étkeztetését. Mivel az intézmények üresen maradtak, így a polgárőrség gépjárműve segítségével és a feladat nélkül maradt alkalmazottak bevonásával szerveztük meg a rászorulók ellátását. Továbbá gyógyszerkiváltásban, bevásárlásban és postai ügyintézésben is számíthattak rájuk a nyugdíjasok – mondta Tácsik Attila polgármester. A helybeliek, a képviselő-testület tagjai is kivették a részüket a munkából. Továbbá az aktív korúak összefogtak azokért, akik a nehéz időkben segítségre szorultak.

– Mindenki kapott továbbá az önkormányzattól szájmaszkot, melyet egy környékbeli vállalkozótól vásároltunk meg. Emellett az óvodai dolgozó és a konyhai alkalmazottak is gyártottak arcot eltakaró védőeszközöket. Az önkormányzati intézményeknél felszerelték közfertőtlenítő berendezéseket – tette hozzá, majd köszönetet mondott a lakosságnak az együttműködésért és a fegyelmezettségért.

Előadás Trianonról

Összetartozás A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat augusztusban nyolc kistelepülésen segíti zenei programmal színesített történelmi előadások létrejöttét. Nemzeti Összetartozás Napja – Trianon 100 című kulturális rendezvényt augusztus 17-én, hétfőn 18 órai kezdettel tartják meg Epölön, a közösségi házban. A helyiek már nagyon várják az összeállított műsort.

A tavaszi időszakban felfüggesztettek minden rendezvényt, majd a szigorítások feloldásával visszatért az élet a településre, így méltó körülmények között emlékezhettek meg a trianoni békeszerződés aláírásának századik évfordulójáról. Természetesen, ahogy a Kárpát-medencében többfelé, úgy Epölön is harangoztak június 4-én ugyanabban az időpontban, de volt önkormányzati megemlékezés is az Epöli Értéktár Bizottság emléktúrája előtt. Sőt a községi sportegyesület őrtüzet is gyújtott Trianon alkalmából.

Villamosítják a zártkerteket

Tácsik Attila örömmel számolt be arról, hogy az önkormányzat zártkerti fejlesztéseket célzó pályázatán támogatást nyertek a Szőlőhegyen található telkek villamosítására. Ezzel régi álom válhat valóra, hiszen több mint negyven gazda jelezte, hogy szeretné a szőlőhegyi ingatlanjára bevezettetni az áramot. A domboldalon található gyümölcsösöket és zártkerteket sokan autóval közelítik meg: az oda vezető út az elmúlt években egyre rosszabb állapotba került, melyet korábbi pályázati forrásokból sikerült megerősíteni, most pedig forgalomlassító tábla is kikerült mellé. Ezen kívül az önkormányzat több mint másfél hektáros egybefüggő területtel rendelkezik, melynek teljes körbekerítéséről gondoskodtak.

Számítanak a civil szervezetekre

Az önkormányzat szerencsés helyzetben van, hiszen mind a sportegyesület, mint a civil szervezetek, társaságok is aktívak. A Falufejlesztési Közalapítvány hozzájárult a település virágosításának költségéhez, a növényeket az érettségire készülő tanulók az 50 órás közösségi szolgálat keretében ültették el. Az intézmények környékén, parkokba és buszmegállónál is elhelyeztek egy-egy virágot.

Örülnek a támogatásoknak

Az önkormányzat sikeresen pályázott a Magyar Falu Programban multifunkciós munkagép beszerzésére, melyre 14 millió forint támogatást nyertek, melyből egy Zoomlion márkájú traktort és tartozékait vásároltak meg. A lakosok kifejezetten örülnek annak, hogy az új géppel karban tudják tartani a közterületeket, illetve a szőlőhegyi utakat. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében Máriahalommal közös konzorciumként 1,5 millió forint támogatást kaptak az orvosi rendelő eszközállományának fejlesztésére. Tácsik Attila köszönetét fejezte ki dr. Völner Pál országgyűlési képviselőnek, illetve Popovics Györgynek, a megyei közgyűlés elnökének, hogy igyekeznek támogatni és segíteni elképzeléseiket.

Sport

Labdarúgás Egy év kihagyás után újra lesz felnőtt labdarúgócsapata a településnek, a gárda a megyei harmadosztályban indul majd el. A játékosok nagyon aktívak, rendszeresen látogatják az edzéseket és remélik, hogy a járvány miatt nem szakad félbe a szezon. A céljuk, hogy előkelő helyen végezzenek a bajnokságban. Vállalkozók támogatásából új felszereléseket, eszközöket is beszereztek.

Az Epöli Búzavirág Népdalkörre minden esetben számíthat az önkormányzat, legutóbb a trianoni emlékműsor alkalmával léptek fel. Az Epöli Értéktár Bizottság több programmal is igyekezett aktivizálni a lakóközösséget. A Szentjánosbogár túra, a Kákás-tavi tábor és az augusztus eleji kerékpáros kirándulás is rendkívül jól sikerült, nem beszélve arról, hogy a tájház körüli munkálatokba sikerült bevonniuk a helyi középiskolásokat is. Július 22-én Számadó Emese régész, a Komáromi Klapka György Múzeum igazgatója tartott előadást Komárom területén található római kori leletekről. Az előadás jól sikerült, az epöliek kimondottan élvezték.

Kerékpáros túra

Az Epöli Értéktár Bizottság augusztus elején kerékpáros túrára invitálta az érdeklődőket. A tizenegy fős társaság negyvenöt kilométeres távot teljesített.

Cselényi-kereszt

Hagyományok Az epöliek számára fontos helyszín az 1900-as években állított Cselényi-kereszt, melyet két fa fog közre. A törzseket korábban megmetszették, azóta a fák újra kihajtottak. Idén májusban forgalomlassító, valamint hirdetőtáblákat helyeztek ki mellé az Epöli Kert és Borbarátok Egyesülete jóvoltából.

Helyreállítják a sérült támfalakat

A település domborzati viszonyai miatt gyakran előfordul, hogy egyes utcákban gondot okoz a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadékvíz. Egy korábbi esős időszak során keletkezett károk helyreállítására 50,5 millió forint vis maior támogatást nyert az önkormányzat. Ebből az összegből idén három helyszínen a Táncsics Mihály utcában, illetve a Bem utcában megrongálódott támfalakat állítják helyre. Már két helyszínen elkészültek a munkák, a harmadik pedig kivitelezés alatt van. A focipálya mögötti támfal 20 centimétert mozdult el.

Borok

Pincék A község egyik legfontosabb rendezvénye az Epöli bor­út, amit egy hónapos csúszással, idén hatodik alkalommal július 18-án rendeztek meg. Elővételben lehetett rá jegyet váltani, kétszáz jegyet adtak el, hogy betartsák a szabályokat. Kilenc pince nyitott ki és fogadta a vendégeket. Idén először a februárban alakult Epöli Kert- és Borbarátok Egyesülete szervezte meg a rendezvényt, ami a borkultúra népszerűsítését tűzte ki célul.

– A munkálatok kellemetlenségekkel járnak a lakosság számára, de kérem mindenkinek a türelmét. Bízom benne, hogy ha elkészülnek a beruházások, akkor sokkal biztonságosabban lehet majd élni a támfalak környezetében – mondta Tácsik Attila.

Napközi

Tábor Az óvoda július 20-31. között zárva volt, ezalatt az idő alatt Vágenszommer Orsolya könyvtáros jóvoltából nyári napközi táborban vehettek részt a gyermekek. Sok szülő élt is lehetőséggel, naponta 15-20 gyermek csatlakozott a programokhoz. A fiatalok az egyik nap még Budapestre is ellátogattak.

A fejlesztésekhez hozzátartozik, hogy belügyminisztériumi pályázaton a Táncsics Mihály utca teljes aszfaltozására, illetve a Magyar Falu Programban a Bem utca burkolatának felújítására is nyertek támogatást. Mindkettő kivitelezés a helyreállítás után kezdődik el.

Segít a megye

Korszerűbb lett Epölön a polgármesteri hivatal épülete! A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) nyertes uniós pályázatnak köszönhetően 23 millió Ft támogatással az épületben utólagos hőszigetelésre, nyílászáró cserére és az elavult fűtési és világítási rendszer korszerűsítésére került sor. A fejlesztéssel a fenntartási költségek jelentős csökkenése várható. – Az egészségügyi alapellátás fejlesztésére is lehetőség nyílt egy Máriahalommal közös projekt keretében, amiből Epölön új eszközöket szereznek be mintegy másfél millió forint értékben – mondta el a Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke. A fejlesztéseket finanszírozó határozatokat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat koordinációja és támogató döntése tette lehetővé.

