Bemutatkozik Dunaszentmiklós, ahol a közösség ragaszkodik tradícióihoz

A Gerecse egy völgyében húzódik meg ez a festőien szép fekvésű település, amelynek lélekszáma még az ötszázat sem éri el. Ennek ellenére az elmúlt tíz esztendőben folyamatos fejlődésen ment keresztül a falu.

A zömében német nemzetiségűek lakta Niklo körülbelül 200 méter magasan fekszik a tengerszint felett. Tiszta időben gyönyörű kilátás nyílik a környékre, de még a távolabbi tájakra is. A falu olyannyira dimbes-dombos, hogy szinte nincs is sík része. Ahogy megérkeztünk a felújítás alatt álló Szent Miklós püspök-templomhoz szembetűnő a rend és a tisztaság. A gondozott park alján, a tájház tőszomszédságában a kis csobogóból friss víz bugyog…

Jégkár a szőlőültetvényeken

A Neszmélyi borvidék centrumában, azaz Süttőtől Szomódig szenvedték el az ültetvények a legjelentősebb jégverést. Átlagosan elmondható, hogy Dunaszentmiklós környékén is 40–60 százalékos a jégkár, azaz ekkora terméskieséssel számolnak a szőlősgazdák, a borászok.

Emmer Szabolcs, a Kősziklás Borászat szakembere elmondta azt is, hogy a jégverés következményei, hatásai több lépcsőben éreztetik a hatásukat. A megütött bogyók jó része ugyanis elszárad. Ha a fürtök fenn is maradtak a tőkéken, akkor is zöldek egészen a szüretig, így a cukorfokuk is alacsonyabb marad a szokásosnál. Emellett egy csapadékosabb ősz esetén a rothadás is könnyebben felütheti a fejét a „sérült” szőlőkben.

Aztán, ahogy a községháza felé vettük az irányt, nem lehetett nem észrevenni a Petőfi utca szinte tükörsima aszfaltborítását. Néhány hónapja a futballpályáig vezető út az arra közlekedők lelkét is kirázta. Innen kanyarodtunk a szintén szépen felújított hivatal elé, ahol Béger Ákos polgármesterrel beszélgettünk.

– A Petőfi utca felújítására a Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatása elnevezésű pályázaton nyertünk forrást – emelte ki a település vezetője. – A csaknem hétszáz méteres útszakasz javítására húszmilliós, vissza nem térítendő támogatást kaptunk.

Megnézték a nevezetességeket

A megyei önkormányzat sikeres „Megyénk körül megyünk körül” TOP-os pályázatának keretében német nemzetiségek találkozót tartottak a faluban. A részt vevő települések képviselői a plébánia udvarán találkoztak, és a színes program keretében megismerkedtek a község nevezetességeivel. Köszöntőt mondott Bihacker Richárd alpolgármester, Waldmann-né Bauden­tisztl Éva, a megyei németek önkormányzatának elnöke és Steindl Balázs, a megyei önkormányzat alelnöke.

A köszöntők után Ricsi Herczog hangulatos harmonikaszóval üdvözölte a vendégeket, majd megtekintették a templomot, a megyei értékek között szereplő Örömutat, a tájházat és a kilátót, illetve megkóstolták a Kősziklás Borászat finom nedűit.

A támogatás intenzitása 65 százalékos volt, azaz az önkormányzat még csaknem 11 millió forintnyi önerővel járult hozzá a beruházáshoz.

– Ez az utca nem rendelkezik szilárd burkolattal – jegyezte meg a polgármester. – Most MFP-forrásból a murvás borítást sikerül leváltanunk. A munkálatok augusztusban indulnak.

Béger Ákos végezetül röviden szólt arról is, hogy a Magyar Falu Program keretében is sikerrel pályáztak csaknem 35 millió forintra, a Faház utca felújítására.

Nagyon büszkék az új szoborra

Az idő nem kímélte a Neszmély felé eső ültetvények határban álló Orbán-szobrot. Ám a település összefogott, és új szobrot készíttetett.

Dunaszentmiklós nevének eredete

Középkori első okleveles említése 1382-ből való, „Zenth Myklos” formában. A falu a Szentmiklós helynevet a Szent Miklós tiszteletére szentelt templomáról kapta. A Duna előtag, utalva a közelben fekvő Duna folyóra, pedig 1913-ban került a neve elé. Zenthmiklósi Mihály és felesége birtokaként tartják nyilván, később a tatai bencéseknek is voltak itt földterületeik.

Brunner András fafaragó szívesen vállalta el a megbízást. Az alkotást anno ünnepélyes külsőségek között adták át úgy, hogy az Orbán-szobrot Havassy Bálint László plébános, Bálint atya meg is áldotta. A helybeliek közül, akik arra járnak ma is, büszkén tekintenek a szőlőtermesztők és egyben a kádárok, illetve kocsmárosok patrónusára.

Méltósággal emlékeztek a felszentelésre

A dunaszentmiklósi Szent Miklós püspök-templom felszentelésének 110. évfordulója alkalmából ünnepi szentmisét mutattak be, amelyet Horváth Zoltán István főjegyző kanonok, esperes, budapest-terézvárosi plébános, a Szent István-bazilika megbízott plébánosa celebrált. Horváth Zoltán István szentbeszédében kiemelte, mindannyian a Szentlélek templomai vagyunk, ahogyan ez a kőből épült templom is. Mi akkor lehetünk az egyház – minden tag a maga helyén, a maga feladatát teljesítve –, ha hallgatunk a bennünk lakozó lélekre.

Az ünnepi mise után az összegyűlt közösség végigjárta az Öröm útját papi és szerzetesi hivatásokért imádkozva. Az ájtatosságot – a települést is ellátó – Havassy Bálint tatai plébános vezette. A templom körül tíz évvel ezelőtt építették ki az Öröm (Fény) útját, amit annak idején maga Paskai László bíboros áldott meg.

Története

A törökök az 1529. évi hadjáratuk során elpusztították, és a 18. századig lakatlan maradt. Az elnéptelenedett faluba Esterházy József gróf 1733 és 1736 között Vesztfáliából katolikus németeket telepített. Az ide érkezett német telepesek egyutcás „úti falvainak” képét ma is őrzi Dunaszentmiklós. Már a nagy tájleíró, Fényes Elek is dicsérte fekvését, „kies völgyekkel szaggatott hegyes határát”, 1848-ban megjelent könyvében is említette a déli lejtők gondozott szőlőültetvényeit. 1974-től Szomóddal közös tanácsként, majd 1990 óta körjegyzőségként (önálló önkormányzata), 1994 óta pedig Német Kisebbségi Önkormányzattal működik. Az összetartó sváb közösség mind a mai napig ragaszkodik a tradíciókhoz. A helyiek napjainkban is elevenen őrzik nyelvi és zenei kultúrájukat, több hagyományőrző csoport is működik.

A Bálint atya által az állomásokhoz írt elmélkedések elgondolkodtatták a résztvevőket arról, hogy elsősorban az imádkozó és a hitet buzgón gyakorló családok élete teljes igazán, miközben arra buzdított, hogy szeressük és tiszteljük az egyházat és annak „látható” fejét, a mindenkori pápát.

Nevezetességei

1909. december 14-én kezdték építeni a ma is látható templomukat neogótikus stílusban. A templomot 2 évig építették, addig a régi iskolában tartották a szentmisét. A régi templomot olyannyira megrongálta az időjárás, hogy be kellett zárni. A régi templom 1852-es barokk vörösmárvány oltárát mellékoltárként építették be az új templomba. A falu központjában volt egy harangláb, annak a két harangját tették be az új templomba. Híresek a község löszfalba vájt, egymástól 10-15 méterre sorakozó lyukpincéi. Hosszúságuk elérheti a 15 métert is.

Az Örömút végén a plébános megáldotta az újonnan elhelyezett Szent Filoména-képet is. Az adományokból megvalósult alkotás Feszti Masa képének másolata, és Baudentisztl Pálné, Hilda helyi lelkipásztori munkatárs kezdeményezésére helyezték el a festményt a templomkertben. A hívek külön imádságban kérték a csodatévő szent vértanú közbenjárását a betegek, különösen a koronavírussal megfertőződöttek gyógyulását.

Sördélután a borvidéken

A Neszmélyi borvidék szívében augusztus 14-én sördélutánt és falunapot szerveznek. A színes, közösségi programoknak idén a tájház udvara ad majd otthont. A szervezők abban bíznak, hogy a hangulattal nem lesz gond. A jó kedvhez persze a jó nedűk is hozzájárulhatnak, amiben a településen nincs hiány. Bár a környék nem a sörfőzdéiről, hanem a borairól ismert elsősorban.

Utas pályázat előkészítés alatt

A Vidékfejlesztési Program keretében újabb külterületi út felújítására pályázik az önkormányzat. A pályázat már az előkészítés stádiumában van. Amennyiben támogatáshoz jut az önkormányzat, úgy a település határában lévő, a műútra csatlakozást elősegítő utat szeretnék korszerűsíteni. Ezzel a környéken tevékenykedő mezőgazdasági cégek járműveinek közlekedését, tevékenységét is szeretnék megkönnyíteni.

