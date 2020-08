Bemutatkozik Csolnok, ahol minden lehetőséget megragadnak

Csolnok halad előre a fejlődés útján, melyet alátámasztanak a tények is: tavaly nyár óta több fontos fejlesztés is megvalósult. A képviselő-testület és a polgármester célja, hogy még szebb és élhetőbb legyen a község.

Csolnok azon települések közé tartozik, ahol igyekeznek kiaknázni a pályázatokban rejlő lehetőséget. Kolonics Péterné polgármester korábban a Lechner Tudásközponthoz nyújtott be pályázatot a kálvária keresztjeinek renoválására. A feszületek az elnyert összeg, lakossági adománygyűjtés és önkormányzati saját forrás révén újultak meg és kerültek vissza eredeti helyükre, a csolnokiak nagy örömére.

A település életében mérföldkőnek számított a Szent János parki állandó színpad létesítése. Az önkormányzat támogatása mellett a lakosság hozzájárulása és Hampl Róbert építész munkája is kellett az álom megvalósulásához. Így megépült az Ulmer Schachtelre, az ulmi dereglyére emlékeztető színpad.

Februárban a Doroggal, Kesztölccel és Piliscsévvel közös helyi identitás pályázat keretében még megtartották a hagyományos sváb disznótort Csolnokon, majd a március 8-i nőnapi rendezvény után a járvány elleni védekezésre fordították a hangsúlyt. Igaz, a pandémia alatt sem álltak le a projektek.

– A Magyar Falu Program keretében támogatást nyertünk a Gete utcai óvoda felújítására. Április elején elkezdődött a kivitelezés, június 22-én pedig már újra fogadta a gyermekeket az intézmény. Szigetelték a külső homlokzatot, kicserélték a teljes tetőszerkezetet és a nyílászárókat is. Továbbá szülői összefogással és a Baumit Kft. támogatásával a vizesblokkok is megújultak – mondta Kolonics Péterné, majd hozzátette: a Kossuth Lajos utcai óvodai épületben egy terem felújítása és kerítésépítés is megvalósult.

A polgármester reméli, hogy tovább haladhatnak a megkezdett úton. Bízik benne, hogy a Magyar Falu Programban beszerezhetnek egy multifunkciós munkagépet, mellyel út- és közterület karbantartási munkákat is végezhetnének.

Összefogtak a járvány ellen

Kolonics Péterné elmondta, hogy az iskola és az óvoda bezárása után az igazgatóval, illetve a szolgáltatóval egyeztetve a gyermekek ebédjét a falubusszal szállították házhoz. Bízik benne, hogy ezzel a családok számára segítséget nyújthattak. A koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetet a háziorvosokkal, az idősek napközi otthonának dolgozóival, önkormányzat dolgozóival és önkéntesekkel összefogva sikerült megoldaniuk.

Helyben is készültek maszkok, szerencsére sok felajánlás érkezett az elmúlt időszakban. Az időseknek bevásároltak, továbbá ügyintézésben, gyógyszerek kiváltásában is segítettek nekik. A lakosságot folyamatosan tájékoztatták, a helyiek fegyelmezettségének köszönhetően megbetegedés nem történt.

Bölcsődét alakíthatnak ki

Zajlik a főút felújítása

A településen áthaladó főút egyre rosszabbodó állapotával kapcsolatban a polgármester folyamatosan kereste a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t. Végül az egyeztetések eredményeként a Magyar Falu Program keretében júniusban megkezdődött az útvonal belterületi szakaszának felújítása. A szakemberek az út aszfaltozása mellett a helyiek legnagyobb örömére a vízelvezetési problémát is orvosolják.

Az önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében 91 millió forint támogatást nyert kétcsoportos minibölcsőde kialakítására. Kolonics Péterné polgármesterasszony elmondta, hogy a régi patika épületét használják fel erre a célra, természetesen az ingatlant az igényeknek megfelelően teljes mértékben át kell alakítani.

Mint megtudtuk, Csolnok lakossága részéről egyre nagyobb igény mutatkozik a faluban a bölcsődei férőhelyekre, így a fejlesztés teljes mértékben a helyiek javára válhat. A projekt jelenleg a tervezési fázisban van, ősszel lebonyolítják a közbeszerzést, jövő kora tavasszal pedig elkezdődhet a kivitelezés. Remélik, hogy 2021 szeptemberében már fogadhatják a gyermekeket.

Felnőtt „játszótér” épülhet

Az önkormányzat újabb sikeres pályázatának köszönhetően „C-típusú”, 90 négyzetméter alapterületű, nyolc elemből álló felnőtt játszóteret létesíthet az iskola udvarának patak felőli részén. A faluközpontba tervezett park az egészségmegőrzésben és a kellő testmozgásban is fontos szerepet játszhat.

Pályáztak

A Csolnoki Szabadidő Sportegyesület is rendkívül aktív: a csapat nem csak a pályán, de a pályázatok terén is eredményes. Az elmúlt időszakban támogatási összegből újították fel az öltözőt és újrafüvesítették a centerpályát.

Rendkívül aktívak Csolnok civil szervezetei

Az önkormányzat szerencsés helyzetben van, hiszen a mindennapjaik során bármikor számíthatnak a helyi civil szervezetekre. A polgárőrök a rendezvények biztosításán túl is igen aktívak, hiszen pályázati forrásból és önkormányzati segítséggel újítják fel a volt Rákóczi-telepi iskola termeit és homlokzatát. Ezzel az épület romos állapota is megszűnik, továbbá új funkcióval látják el azt.

Programok

Bár a falunap idén elmaradt, az Én Csolnokom pályázatot idén is meghirdette a képviselő-testület, melyben a művészet nyelvén fejezhetik ki a lakosok, hogy mit jelent nekik a település. A pályaművekből augusztus 15-én kiállítás nyílik: aznap helyi kötődésű dallal lép fel a Lucky Gentlemen nevű helyi formáció. Az augusztus 20-i zászlófelvonás alkalmával adják majd át a Csolnokért díjat. Szeptember 5-én, Bányásznapon koszorúznak a temetőben és aznap rajtol el Csolnokról a II. Gerecse Dombvidék Bányász Futás mezőnye. Az idei Csolnok Ring teljesítménytúrát októberre tűzték ki.

Az idén 160 éves Csolnoki Fúvószenekar Leader-programban, valamint az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő szervezeténél is pályázott egységes zenekari egyenruha tervezésére, illetve elkészítésére. Ez azért is fontos, mert így megújult arculattal ünnepelhetik a szép jubileumot.

Értékek

A helyi sváb tradíciókat ápolja többek között a Csolnoki Vegyeskórus, melyet megyei értéknek terjesztett fel. Szintén a hagyományokat mutatja be az a helytörténeti kiadvány, mely a helyi identitás pályázat keretén belül jelenik meg.

A Csolnoki Bányász Hagyományőrző Egyesület tevékenysége is rendkívül fontos: nem kis érdemük van abban, hogy élettel töltötték meg a Bányász Művelődési Házat, melyet Leader-pályázaton elnyert összegből, illetve önkormányzati forrásból korszerűsítettek.

Aktivitásuknak köszönhetően sok színvonalas eseménynek ad otthont az intézmény.

Felszámolnák az esővízkárokat

A szélsőséges időjárás bizonyos esetekben Csolnokon is gondot okoz. A legutóbbi nagy esőzések alkalmával a Janza-patak kilépett a medréből és elöntött néhány kiskertet. A villámárvíz cselekvésre ösztönözte az önkormányzatot, ezért egy vállalkozót megbíztak azzal, hogy elvégezze a vízfolyás medrének szélesítését és kotrását.

Tervek

Az önkormányzat távlati tervei között szerepel, hogy az Annavölgyi út mentén 20–21 telket alakítsanak ki. Ezzel kapcsolatban biztató jeleik vannak, melyek azt mutatják, hogy ez a folyamat felgyorsul.

Tervezik továbbá járdák felújítását, és pályázatot nyújtottak be a Morvai hídtól a Mély útig húzódó útszakasz rendbehozatalára.

– Nyilvánvalóan a teljes körű rendezési munkálatokat csak egy pályázat keretében tudnánk csak megvalósítani. Ugyanakkor örülünk annak is, hogy a Gerecse-Pilis Vízi Társulat is segít a patak medrének gondozásában, takarításában, illetve a műtárgyak javításában – jegyezte meg Csolnok polgármester asszonya.

A hirtelen nagy esőzések során olykor előfordul, hogy a víz károkat okoz az úthálózatban, a járdákban és egyéb létesítményekben. Egy ilyen alkalommal mosta alá a nagy mennyiségű csapadék a „doktor lépcsőt”, melynek helyreállítása kapcsán vis maior pályázatot nyújtottak be a Belügyminisztériumhoz. Bíznak benne, hogy pozitívan bírálják el kérelmüket és mihamarabb megoldhatják a problémát.

Segít a megye

Megújultak Csolnok intézményei és minibölcsőde is épülhet! A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) nyertes uniós pályázatának köszönhetően kívül-belül szebb és korszerűbb lett a Petőfi utcai orvosi rendelő és védőnői tanácsadó épülete, és tavaly a polgármesteri hivatal és az óvoda épületének korszerűsítését is befejezték.

– Máris itt az újabb fejlesztés –, adta hírül Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke – 91 millió forintból kétcsoportos, 14 férőhelyes minibölcsőde épülhet. Igény van rá, mert sok az újszülött a faluban, és az önkormányzat szeretné ismét vonzóvá tenni a fiatalok számára települést.

A fejlesztéseket finanszírozó határozatokat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat koordinációja és támogató döntése tette lehetővé.

(Az összeállítás a csolnoki önkormányzat támogatásával készült el.)